Hubert Thuma, exclus din PNL. Mesaj pentru Bolojan: „Omul care a trăit din sinecurile pe care azi le critică îmi cere să renunț la mandat”

Ilie Bolojan, președintele PNL (s), Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov (d). Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a anunțat, marți seară, că a fost exclus din PNL. El i-a transmis un mesaj dur președintelui PNL, Ilie Bolojan, spunând totodată că nu va renunța la mandat.

Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a transmis marți seară că a fost exclus din PNL, deși „a câștigat fiecare mandat, de 25 de ani, prin vot”, în timp ce reforma lui Ilie Bolojan „seamănă surprinzător de mult cu frica”.

Thuma, cunoscut drept un contestatar al lui Bolojan, a avut și un mesaj direct pentru președintele PNL, despre care a spus că „se crede în distopiile lui Orwell și are impresia că unii sunt mai egali decât alții, iar diferența de opinie este o crimă care se pedepsește”.

Thuma către Bolojan: „Omul care a trăit sinecurile pe care azi le critică îmi cere să renunț la mandat. Nu o voi face”

„Epurările politice din timpul comunismului au fost un coșmar pe care România l-a plătit cu decenii de suferință. S-a terminat totul în decembrie '89, iar imediat după, un mare om politic a exprimat chintesența democrației prin următoarea frază „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine”. Cineva ar trebui să-i spună domnului Bolojan că acel regim a picat pentru că ce numește el reformă seamănă surprinzător de mult cu frica.

Azi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat, de 25 de ani, prin vot. Nu prin numire, nu prin relații, ci prin vot. Spre deosebire de domnul Bolojan, care a fost prefect prin numire, secretar general al Guvernului prin numire, prezent în consilii de administrație prin numire, eu nu am ocupat niciodată o funcție numită politic. Am ocupat funcții pentru care cetățenii și-au dat acordul explicit, cu ștampila pe buletin. Acum, omul care a trăit din sinecurile pe care azi le critică îmi cere să renunț la mandatul pentru care cetățenii m-au votat. Nu o voi face”, a scris Hubert Thuma, marți seară, pe pagina sa de Facebook.

Întrebarea lui Thuma pentru conducerea PNL: „Cine sunt, de fapt, psd-iștii din PNL?”

Hubert Thuma a declarat că are sprijinul Biroului Politic Județean Ilfov și va încerca, prin „toate căile legale”, să împiedice „un abuz să se îmbrace în procedură”. Totodată, președintele CJ Ilfov a spus că el, alături de alți membri PNL, au fost dați afară din partid pentru că erau „prea apropiați de PSD”, lansând o întrebare la adresa premierului interimar: „Cine sunt, de fapt, psd-iștii din PNL?”.

„Domnul Ilie Bolojan se crede în distopiile lui Orwell și are impresia că unii sunt mai egaltoate căile legale pentru a împiedica un abuz să se îmbrace în procedură.i decât alții, iar diferența de opinie este o crimă care se pedepsește. Se înșală. Și o să afle. Statutul PNL e clar: Ca președinte de filială, demisia se solicită de Biroul Politic Județean Ilfov. Azi, în PNL Ilfov, am susținerea fiecăruia dintre colegii cu care am construit această filială. De aceea nu am demisionat și nu o voi face. Voi folosi toate căile legale pentru a împiedica un abuz să se îmbrace în procedură.

Iar pentru cine ține socoteala: După această epurare, PNL, cel mai puternic partid de dreapta din România, ajunge să conteze la fel de puțin ca USR. De la 15%, la 10% Ăsta e prețul „reformei": Un PNL mai mic, mai slab, și mai singur, dar mai ascultător. Eu nu am intrat în politică pentru jocuri. Am intrat pentru reprezentare. Sunt aici pentru cei 32 de primari (din cei 40 din județul Ilfov) cu care am mers din ușă în ușă în campanie și pentru comunitățile din Ilfov cărora le-am câștigat încrederea împreună. Ei m-au ales. Ei mă țin aici. Și pentru ei rămân și lupt.

PS: O ultimă observație, am fost dați afară din PNL pentru că, chipurile, eram prea apropiați de PSD. Între timp, domnul Bolojan declară azi, după consultările de la Cotroceni, că ar susține un guvern minoritar construit în jurul PSD. Colegii mei au susținut un guvern condus de un premier PNL, până mai ieri, al doilea om din partid. Deci întrebarea e simplă: Cine sunt, de fapt, psd-iștii din PNL?”, a conchis Hubert Thuma.

Excluderile din PNL vin pe fondul tensiunilor declanșate de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, o decizie făcută fără acordul conducerii partidului. În jurul prim-ministrului nominalizat de Nicușor Dan, al cărui Guvern a picat luni la votul din Parlament, s-au aliniat mai mulți lideri liberali. Deși PNL a decis retragerea sprijinului politic și excluderea celor implicați din partid, unii dintre aceștia au contestat în instanță deciziile.