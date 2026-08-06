Scântei la votul pe Legea biodiversității din Senat. Daniel Zamfir: „Oamenii sunt înaintea păsărelelor, gândăceilor și răcușorilor”. Proiectul ajunge la Nicușor Dan

Daniel Zamfir/ sursă foto: Inquam Photos / Pană Tudor

Senatul a adoptat, joi, proiectul de lege privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2026-2030 în aceeaşi formă cu cea din Camera Deputaţilor.

Senatul a adoptat, joi, cu 79 voturi pentru, 30 contra şi 13 abţineri, proiectul de lege privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2026-2030. Inițiativa legislativă a fost adoptată în aceeaşi formă cu cea din Camera Deputaţilor.

Astfel, proiectul va merge la promulgare, la președintele Nicușor Dan, după perioada de două zile în care parlamentarii pot sesiza Curtea Constituţională.

Dezbateri cu scântei în Senat

La dezbateri, senatorul USR Sebastian Cernic a zis că proiectul a fost discutat în urmă cu două zile şi au fost votate amendamente, dar, "peste noapte, socialiştii s-au trezit că mai au 300 de amendamente".

Sebastian Cernic i-a acuzat pe cei de la PSD că fie vor să "trântească" acest jalon din PNRR cu totul, fie au rea-voinţă sau rea-credinţă.

"Ce a fost în capul dumneavoastră, stimaţi socialişti, când la Senat, în comisie, aţi votat amendamentele, aţi votat raportul cu amendamentele depuse, dar noaptea s-a pogorât, aşa, o zamfirească şi aţi revenit? Ceea ce se întâmplă în Parlament nu face decât să slăbească încrederea cetăţenilor în Parlament şi pe bună dreptate", a declarat Sebastian Cernic.

Daniel Zamfir: „Oamenii sunt înaintea păsărelelor, gândăceilor și răcușorilor”

Senatorul PSD Daniel Zamfir a replicat că strategia era una într-adevăr de blocare a dezvoltării economice a României şi PSD a amendat-o.

"M-aţi acuzat şedinţa trecută că astea sunt zamfirisme. Dacă zamfirism înseamnă să pun oamenii înaintea vietăţilor cu care convieţuim, unii mai mult, alţii mai puţin, sunt de acord să lupt până la capăt prin orice mijloace ca aceste zamfirisme să le impun. Oamenii sunt înaintea păsărelelor, gândăceilor, răcuşorilor şi oricăror vietăţi pe care dumneavoastră, sub pretextul apărării mediului, vreţi să le protejaţi şi să opriţi tot ce înseamnă dezvoltarea României.

Am amendat această strategie, am făcut o serie de observaţii, pentru că vrem să existe un echilibru între dezvoltarea României şi protecţia mediului, în niciun caz să subjugăm dezvoltarea economică a României sub această impresie că apărăm mediul", a spus Daniel Zamfir.

Senatorul PNL Glad Varga a evidenţiat că, deşi această strategie este aprobată prin lege, ea nu instituie în mod direct interdicţii ori obligaţii pentru cetăţeni, pentru fermieri ori pentru proprietarii de terenuri.

Glad Varga: „Nu există obligația de a reduce cu 50% cantitatea de îngrășăminte și pesticide”

"Să eliminăm speculaţiile care au apărut în spaţiul public: strategia nu prevede reducerea obligatorie cu 50% a cantităţii de îngrăşăminte şi pesticide utilizate, ci vizează doar reducerea riscului de poluare. De asemenea, ţinta privind 30% de restaurare a ecosistemelor degradate până în anul 2030 reprezintă un obiectiv stabilit global, la nivel internaţional şi acolo unde măsurile de conservare sau de restaurare generează restricţii ori pierderi de venit, acolo vor fi compensaţii. Deci, în primul rând, temerile fermierilor au fost rezolvate prin amendamentele trecute şi discutate în Comisia de mediu de la Senat", a susţinut Glad Varga.

Acuzațiile aduse de AUR

Senatorul AUR Laurenţiu Plăeşu a fost de părere că aprobarea strategiei este atributul exclusiv al Guvernului, care "a inventat" o procedură prin care Parlamentul trebuie să suplinească acest rol.

"Actualul guvern în exerciţiu ignoră avizele Consiliului legislativ, care atrage de fiecare dată atenţia că depăşeşte competenţele constituţionale ale unui guvern căruia i-a fost retrasă încrederea. De aceea, foarte multe hotărâri de guvern au ajuns să fie suspendate în instanţă", a menţionat el.

Strategia națională pentru conservarea biodiversității a fost adoptată de Parlament

Proiectul de lege privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2026-2030 a fost adoptat iniţial marţi de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată şi miercuri a trecut şi de plenul Camerei Deputaţilor, cu mai multe amendamente depuse de PSD.

Ca urmare, proiectul s-a întors la Senat pentru a se pronunţa, în procedură de urgenţă, asupra textelor nou introduse şi adoptate de Cameră