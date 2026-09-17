Pariul lui Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Siegfried Mureșan premier. ”Trebuie să ceară voie. Și nu din România”

Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a făcut un pariu privind nominalizarea lui Siegfried Mureșan premier. Va exista un moment în care vom intra într-un nou scenariu, spune liderul social-democraților.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, s-a declarat dezamăgit de propunerea președintelui Nicușor Dan de astăzi, de a-l nominaliza pe Siegfried Mureșan în funcția de premier. Pe lângă poziția pe care și-a exprimat-o pe Facebook, liderul social-democrat a avut o intervenție la România TV unde a comentat pe larg subiectul.

"Cum adică să ceri un timp de gândire? Sau trebuie să ceri voie de fapt? Domnul Mureșan trebuie să ceară voie și nu din România"

"Eu cred, din reacțiile pe care le-am văzut, nu doar la colegii mei de partid, nu doar la președinții de organizații județene ai PSD-ului, și le mulțumesc pentru acest lucru, că nimeni nu e cu adevărat de mulțumit. Sunt la fel de dezamăgiți ca și mine. Ce mă miră sunt reacțiile celor din PNL și USR. Parcă l-au propus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs. Nu pot să cred altceva după ce am văzut reacțiile. Cum adică a fost surprinși și a fost gest ostil? Citeam mai devreme pe un site bine cunoscut de dreapta că liberalii sunt surprinși și consideră nominalizarea ca fiind un gest ostil. Cum adică să ceri un timp de gândire? Nu am mai auzit așa ceva în istorie. Nu s-a auzit! Când îți propune cineva să fii prim-ministru, să încerci să formezi un guvern și ești propunerea partidelor care s-au dus azi la Cotroceni, tu mai ceri timp de gândire? Păi nu ați stabilit asta din timp, înainte să te propună? Nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să ceri voie de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba. Domnul Mureșan trebuie să ceară voie și nu din România.

"Sunt, nu mă feresc să spun, niște trădători care au cerut suspendarea fondurilor pentru România"

E a doua oară când președintele desemnează un premier de la PNL și parcă se întorc toți surprinși. Acest domn, Siegfried Mureșan, se antrenează de vreo trei luni pe Facebook, de când l-au propus PNL și USR ca prim-ministru, cu tot felul de postări. Iertați-mă, ăștia sunt oameni serioși? Nu pot să-i cataloghezi decât ca fiind lași. E tragic că acești oameni se află acum la conducerea României. Sunt, nu mă feresc să spun, niște trădători care au cerut suspendarea fondurilor pentru România. Apropo, cine este liderul care i-a spus președintelui care pune mai presus partidul decât România? Pare că e tot un hashtag care are telecomanda în altă parte. Eu vă spun că situația este foarte gravă din punct de vedere economic și social. Domnul Bolojan ascunde în acest moment, și sunt responsabil și asumat cu ceea ce spun, în jur de 30 de miliarde de lei din buget. Nu mai sunt bani pentru medicamente în spitale, nu mai sunt bani pentru investiții, nu mai sunt bani pentru nimic, iar acești oameni cer timp de gândire?

"Eu cred că Siegfried Mureșan va pica cu glorie în Parlament și va lua, probabil, cel mai mic număr de voturi la investire din istorie"

Eu vă anunț că luni voi face un Birou Permanent Național. Le voi spune colegilor mei că pot vota cu cineva care a trădat România și pe români. Asta va fi propunerea mea. Sigur, fiind un partid democratic, PSD va vedea luni decizia forurilor. Toți președinții de organizații județene au reacționat spunând că resping propunerea. Totuși, trebuie să respectăm statutul PSD ca să vedem în mod oficial intenția, așa că luni vom face această ședință. Eu cred că Siegfried Mureșan va pica cu glorie în Parlament și va lua, probabil, cel mai mic număr de voturi la investire din istorie. Acesta e pariul meu. După care vom intra într-un nou scenariu și o să vedem cum stau lucrurile. Cert este că astăzi, eu împreună cu colegii mei am fost la Cotroceni și am solicitat mandatul de prim-ministru. Suntem îndreptățiți să avem această poziție. Noi am câștigat alegerile din 2024 și suntem principalul partid din Parlament. E adevărat că numărul de parlamentari este de 127. Nu avem o majoritate, dar suntem cel mai important partid din Parlament. După ce pică Siegfried Mureșan o să intrăm într-o nouă realitate și o să vedem atunci", a explicat Sorin Grindeanu.

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