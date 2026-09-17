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DCNews Politica Guvern Siegfried Mureșan: ”Accept propunerea făcută de președintele României”. Nicușor Dan: ”Mă bucur”. Sorin Grindeanu, dezamăgit

Siegfried Mureșan: ”Accept propunerea făcută de președintele României”. Nicușor Dan: ”Mă bucur”. Sorin Grindeanu, dezamăgit

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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siegfried mureșan pnl
Siegfried Mureșan, propus premier. Sursa foto: Agerpres

Siegfried Mureșan a fost nominalizat premier de către președintele României. A anunțat că acceptă propunerea.

UPDATE: Președintele Nicușor Dan a transmis: ”Mă bucur că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier”, într-o postare pe pagina sa de Facebook, unde a publicat anunțul său cu privire la desemnarea de premier. 

”Accept propunerea făcută de Președintele României” a scris Siegfried Mureșan, pe pagina sa de Facebook, după declarația președintelui României, care l-a nominalizat premier.

Siegfried Mureșan: ”Accept propunerea făcută de președintele României”. Sorin Grindeanu, surprins și dezamăgit

Postarea are peste 1100 de reacții, printre care se numără:

  • Anticipate direct! Sau să mai adunați câțiva "extremiști" de la alte partide.

  • Ne bucurăm, felicitări și mult succes Siegfried Muresan!!

  • Cine te votează?? Asta e problema, de unde strângeți cele 50 de voturi lipsă?? Sunteți numit pentru a pica în Parlament, chiar nu vă dați seama? Sunteți un ”iepuraș”, dar unul mai mic ca și Vestea!

  • Mult succes! Trebuie să faceți reforme d-le Mureșan și să-i ajutați pe pensionarii cu pensie minimă neapărat! Nu se mai poate trăi așa! 

  • Cele 3 partide te-au nominalizat fără acordul tău? 

  • Succes. Să nu ne dezamăgiți!

  • Să fie într-un ceas bun! Contăm pe dumneavoastră, spor la muncă. 

Sorin Grindeanu, dezamăgit de propunerea de premier

Sorin Grindeanu, președintele PSD, s-a declarat dezamăgit de propunerea președintelui Nicușor Dan:

”Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește funcția de prim-ministru al României. Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene.

Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale.

România se află, însă, într-o situație extrem de dificilă. Încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a se ține de scaun cu orice preț și a bloca orice soluție rațională a crescut și mai mult nesiguranța în rândul oamenilor și a firmelor românești.

PSD intră în ședință

Sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget - adică aproximativ 1,5% din PIB. După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate și cât marketing politic.

Am convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care vom analiza cu atenție această propunere a dreptei.

Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării.

Ale țării noastre, Siegfried!”. 

Victor Ponta a anunțat că nu-l va vota pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier al României. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat, la Digi24, că Siegfried Mureșan nu s-a comportat civilizat. 

Astăzi, președintele Nicușor Dan a avut consultări oficiale cu partidele parlamentare în vederea desemnării premierului. 

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siegfried muresan
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Comentarii (8)

Ștefan   •   17 Septembrie 2026   •   18:45

Epoca neofanariotă. Sezonul ardelenilor. Ep.: "Somnul rațiunii naște monștri!" Francisco Goya. (2)
4.Asta este: Sinecuriada începută cu instalarea lui Don Ilie la Palatele Puterii, trebuie finalizată. Ce să mai vorbim despre încheierea/finalizarea anumitor contracte....
Doar urmează numirea a câtorva mii de directori (adjuncți) de școală în învățământul preuniversitar...
5.Somn ușor "Călugărițelor" șefe din conducerea PSD. Și tov. Coldea știe de ce!

Ștefan   •   17 Septembrie 2026   •   18:30

Epoca neofanariotă. Sezonul ardelenilor. Ep.: "Somnul rațiunii naște monștri!" Francisco Goya.
1.Cuplul Nicușor Dan (Președinte 0) și Don Ilie (PM Minus) = încă o confirmare/dovadă!
2.Oare cum ar fi arătat astăzi România, cu Doamna Viorica V. Dăncilă Președinte, la al doilea mandat și, cu Victor Ponta Prim Ministru?
Marcel, de la Buzău, ar trebui să cunoască răspunsul;
3.Desemnarea de Prim miniștri, contrar spiritului și prevederilor Constituției României și contrar voinței marii majorități a populimii țării, cea muncitoare, de bună credință și, fidelă acestei țări, denotă iresponsabilitate politică și o dependență cronică de păpușari/grupuri de interese (secu -soros-păpușari UE) străine intereselor reale ale țării!

A   •   17 Septembrie 2026   •   18:25

Avem împărați în țara asta, nu președinți care să asculte de votul poporului român. Toți politicienii se vor mira când va veni vremea ălora de la aur să domnească.

Tata   •   17 Septembrie 2026   •   18:12

Il voteaza tata din groapa.

Maria   •   17 Septembrie 2026   •   18:08

Sunt dezamagita de propunerea presedintelui ca premier,daca eram mai tanara plecam din tara

Mihai1   •   17 Septembrie 2026   •   18:03

Foarte tare! Hai, PSD! Să te văd!!!! Tu ai adus guvernul Bolojan USR la guvernare! Acum? Mai bine anticipate decât încă un an de zile cu Bolojan în spatele acestei marionete penibile!

Valter Cojman   •   17 Septembrie 2026   •   18:03

Mucusor Ban continua sa foloseasca, pe post de hartie igienica, Constitutia Romaniei:

ARTICOLUL 103

Învestitura(guvernului)

(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.
(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.
(3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Dragos   •   17 Septembrie 2026   •   17:46

O tara balconica in curs de sinucidere asistata

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