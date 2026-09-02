România îl convoacă la MAE pe ambasadorul Rusiei, după atacul cu drone de la Leipzig. Mesaj de solidaritate de la Guvern pentru Germania

Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev. Sursa foto: Agerpres

România îl convoacă la Ministerul Afacerilor Externe pe ambasadorul Rusiei, după ce autoritățile germane au atribuit Moscovei atacul cu drone de la aeroportul Leipzig, de la începutul lunii august. Totodată, Guvernul României și-a exprimat solidaritatea cu Germania și a denunțat acțiunile hibride și provocările Rusiei la adresa statelor europene.

Guvernul României și-a exprimat, miercuri, solidaritatea cu Germania în urma incidentului cu dronă de la Leipzig atribuit Rusiei, de la începutul lunii august, în timp ce Ministerul Afacerilor de Externe a anunțat convocarea ambasadorului rus la București, ca urmare a acestui incident.

Reprezentanții Guvernului au scris că România „își exprimă deplina solidaritate cu Germania, în urma atribuirii incidentului cu drona de la Leipzig statului rus. Acesta este un alt exemplu al comportamentului provocator al Rusiei față de Uniunea Europeană și statele sale membre”, se arată într-o postare pe rețeaua X.

„Nu este vorba despre un incident izolat, ci despre o parte a unui tipar mai amplu de atacuri hibride. Rămânem uniți în hotărârea noastră de a ne consolida securitatea”, a mai adăugat Guvernul în mesaj.

Ambasadorul Rusiei în România, convocat la MAE

Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Vladimir Lipaev, va fi convocat la Ministerul Afacerilor Externe, a transmis, miercuri, pe X, ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, care a subliniat solidaritatea la nivel european.

„Am decis să convocăm ambasadorul Rusiei la Bucureşti la Ministerul de Externe”, a scris Ţoiu.

Nu este prima dată când ambasadorul rus este convocat la MAE, anul acesta. Vladimir Lipaev a mai fost convocat pe 25 aprilie, după prăbuşirea unei drone ruseşti la periferita municipiului Galaţi, pe 29 mai, după ce o dronă rusească s-a prăbuşit peste un bloc din Galaţi, şi pe 27 iulie, ca reacţie la violările repetate ale spaţiului aerian al României din perioada 24-26 iulie, când Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul naţional.

România, solidară cu Germania

Ministra interimară a subliniat că România este solidară cu Germania şi cu celelalte state europene care s-au confruntat cu „activităţi hibride, interferenţe şi provocări nesăbuite şi insistente ale Rusiei” şi a completat că ţara noastră face parte dintre acestea.

„După stabilirea de către autorităţile germane că Rusia este responsabilă pentru atacul cu dronă asupra aeroportului Leipzig/Halle, acţionăm cu forţă şi împreună ca state membre UE şi aliaţi NATO”, a mai precizat aceasta.

Ea a transmis că răspunsul la astfel de acţiuni va fi unul solidar şi coordonat la nivel european.

„Mesajul nostru este clar - nu vom tolera acţiunile hibride ale Rusiei şi vom răspunde uniţi. Nu va exista impunitate. Descurajarea înseamnă să fim pregătiţi şi să avem voinţa de a face agresorul să plătească”, a mai spus Ţoiu.

Nu doar România și-a convocat ambasadorul rus pentru discuții. În urma incidentului din Germania, mai multe state europene, printre care Germania, Franța, Țările de Jos, Belgia, Portugalia, Suedia, Finlanda și Cehia, au convocat sau au anunțat convocarea unor reprezentanți diplomatici ruși.

Preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au dat asigurări miercuri că presiunea asupra Rusiei va continua şi chiar „va creşte”, după atacul hibrid cu drone asupra aeroportului german.

Amintim că Germania a închis, la 1 septembrie, ultimul consulat rus din ţară, cel de la Bonn, şi un centru cultural rus de la Berlin, după incidentul cu drone atribuit Rusiei.

Ce s-a întâmplat pe aeroportul Leipzig

În noaptea de 4 spre 5 august, o dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită în zona securizată a aeroportului Leipzig/Halle, în apropierea mai multor avioane-cargo ucrainene, iar după câteva minute s-a înregistrat o coliziune între un avion-cargo al companiei de logistică şi curierat DHL aflat în zbor şi o altă dronă. Aeronava DHL a reuşit să aterizeze ulterior pe aeroportul din Hanovra fără incidente şi doar cu avarii minore.

Potrivit media germane, care au citat surse apropiate autorităţilor, o a treia dronă a fost găsită zece zile mai târziu la vest de aeroport. A fost găsită o substanţă ce corespundea cu circa 50 de grame de hexogen, un explozibil militar extrem de puternic.

Situat în partea de est a Germaniei, aeroportul Leipzig/Halle este un centru pentru transporturi militare, mai ales ale armatei germane şi ale aliaţilor din NATO, fiind de asemenea o bază operaţională pentru compania germană DHL şi compania aeriană ucraineană Antonov Airlines, potrivit Agerpres.