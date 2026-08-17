Culisele retragerii Siminei Tănăsescu din dosarul Legii ANI. De ce „arată foarte rău“ toată povestea și ce a încercat Ilie Bolojan

Elena-Simina Tănăsescu / FOTO: Agerpres

Premierul demis Ilie Bolojan şi preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, au avut o discuţie în biroul preşedintelui Senatului la finalul săptămânii trecute, iar în acest context a pornit un uriaş scandal.

Asta pentru că luni, 17 august, CCR discută legea ANI, care îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandatul de primar dacă trece de Curte în forma actuală. Ilie Bolojan a declarat că "se încearcă să se facă din ţânţar armăsar" şi că astfel de întâlniri sunt ceva normal.

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Singura problemă este că nici în programul oficial al Guvernului, nici în agenda oficială a preşedintei CCR, nu a existat această întâlnire. Bogdan Chirieac, analist politic, a spus care este singura întrebare care trebuie pusă despre această întâlnire.

"Eu cred că se pune o singură întrebare. Dacă întâlnirea distinşilor era prevăzută în agenda primului ministru. Dacă era o întâlnire anunţată pe site-ul Guvernului, nu avem a discuta. Preşedintele CCR s-a întâlnit cu primul ministru pentru a discuta ce au de discutat. Că nu se pune problema să nu discute instituţiile între ele. Poate se vede cu şeful DNA primul-ministru, poate se vede cu şeful DIICOT, poate se vede cu şeful serviciului nu ştiu care. Dar întâlnirea trebuie anunţată oficial. Dacă nu este anunţată oficial, orice ar spune Ilie Bolojan este clar că este fals.

Şi s-a aflat pe surse informaţia în presă şi avem tot dreptul să punem la îndoială deciziile Curţii Constituţionale în acest moment, fiindcă despre decizia premierului nu se mai poate vorbi, că e nu e în regulă deloc", a declarat Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

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"Astăzi, Simina Tănăsescu a ajuns la CCR unde urmează să se dea un verdict foarte important care ar însemna, pentru Dominic Fritz, pierderea scaunului de primar al Timişoarei dacă va fi în defavoarea sa, şi nu a vrut să vorbească cu presa", a intervenit jurnalista Georgia Pietreanu.

"Acesta este dispreţul funciar al CCR şi al altor instituţii ale statului faţă de presă. Păi ce, Bolojan vorbeşte cu presa? Vorbeşte unde e masa pusă, nu vorbeşte cu presa în rest. Vorbeşte la propaganda domniei sale, dar în rest, ce? Vorbeşte cu presa? Acceptă întrebări incomode? Nu acceptă. La fel şi doamna Tănăsescu. Din mare nefericire, consideră că presa o jenează. Când era în opoziţie sau nu era la CCR, presa îi era pe plac, acum nu îi mai este pe plac", a mai punctat Bogdan Chirieac.

Simina Tănăsescu nu mai este raportor pe legea ANI. Va demisiona?

Conform unor surse, Simina Tănăsescu a renunţat la poziţia de raportor pentru legea integrităţii. CCR este aşteptată să dea o decizie finală în cursul zilei de astăzi pe legea ANI. Va demisiona Simina Tănăsescu de la şefia CCR? Bogdan Chirieac explică cum trebuia să aibă loc, de fapt, întâlnirea dintre aceasta şi Ilie Bolojan.

"Eu nu cred în demisia doamnei Tănăsescu. Dar faptul că nu participă înseamnă că, până la urmă, are ceva de ascuns. Domnul Bolojan nu a declarat ceva în neregulă. Probabil a zis adevărul. Cred că voia să rezolve problema pentru Dominic Fritz (n.r. ironic). Arată foarte rău povestea asta. Sigur, nu putem şti ce au discutat, nu sunt înregistrări, dar chiar arată foarte rău. Întâlnirea nu era programată oficial. La momentul ăsta, mai ales într-un moment dificil, trebuia programată oficial. E clar că s-a încercat o întâlnire în spatele uşilor închise. Nu a rămas acolo. Până la urmă, sunt atâtea legi care trebuie să treacă de CCR ca România să primească aproape 5 miliarde de euro din PNRR, pe ultima sută de metri. O întâlnire oficială nu era de neconceput, şi cred că trebuia făcută cu toţi membrii CCR, cu o rugăminte politicoasă ca onorata Curte să judece cu celeritate legile.

Întâlnirile oficiale ar trebui să aibă loc ori la Palatul Victoria, ori la sediul onoratei Curţi Constituţionale. Dacă e oficial, vii cu consilieri, se face notă verbală. O astfel de întâlnire are tot apanajul oficial unei întâlniri oficiale", a mai punctat Bogdan Chirieac.