Guvern PSD - AUR. Analiza lui Bogdan Chirieac despre noua posibilitate pentru România

George Simion la consultări cu Nicușor Dan / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre posibila variantă în care AUR să intre la guvernare cu PSD sau să susțină un Guvern PSD. Se pare că decizia este la George Simion.

În spațiul public, în ultimele 24 de ore, s-a conturat un nou scenariu, unul în care nu ar fi exclus un Guvern AUR - PSD. Se pare că nici președintele Nicușor Dan nu mai exclude tranșant această opțiune, ocolind răspunsul și spunând că nici AUR - PSD nu au suficiente voturi pentru susținerea parlamentară.

Analistul politic Bogdan Chirieac a analizat această nouă perspectivă, printr-o intervenție telefonică la B1TV: ”După ce domnul președinte Sorin Grindeanu a spus, de nenumărate ori, că nu va face alianță cu AUR, acum a lăsat o ușă deschisă, nu întredeschisă. Eu cred că PSD și AUR fac majoritate, pentru că mai sunt electroni liberi din Parlament, din celalalte partide suveraniste POT și SOS. Întrebarea este dacă AUR dorește să intre la guvernare, în ce formulă sau dacă dorește alegeri anticipate. AUR, dacă intră la guvernare, în formula actuală, va începe să se erodeze. Dacă are 40% în sondaje, peste doi ani nu știu cât va mai avea, dar va avea mult mai puțin. Măsurile pe care trebuie să le ia guvernul sunt extrem de dure, situația economică a României e catastrofală, ne-a lăsat Bolojan cu căruța-n drum”.

Se rezolvă criza prin intrarea AUR la guvernare?

”Numai domnul George Simion poate decide intrarea la guvernare și-n ce mod. Faptul că s-a deschis ușa ar putea fi un pas înainte spre rezolvarea crizei” a mai spus analistul politic. Bogdan Chirieac a vorbit și despre reacția posibilă a Bruxelles-ului, amintind că alegerile prezidențiale au fost anulate ”pentru că au intervenit rușii și pentru a bloca calea către guvernare a pro-rușilor în România - așa s-a motivat în spatele ușilor închise anularea alegerilor”, ridicând întrebarea: ”Acum iei AUR la guvernare? Cum faci asta?”. A făcut trimitere și la victoriile repetate ale AfD din Germania. ”Multe chestiuni de politică externă se deschid dacă AUR va intra la guvernare” a punctat Bogdan Chirieac, adăugând că este interesat de ce cred Bruxelles-ul și Statele Unite ale Americii, pentru că ”noi trăim acum pe banii lor, pe bani împrumutați”: ”Dacă comunitatea internațională consideră că România nu mai e capabilă sau nu e pe calea cea bună și taie această finanțare, ajungem cu toții la căruță. De la mașini electrice, ne ducem la căruță - că tot vrem să facem civilizația calului, cum ne spune dl. Călin Georgescu”.