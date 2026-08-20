Proiectul legii salarizării de pe masa Bruxelles-ului. Valoarea de referință a salariului a scăzut la 4.000 de lei

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Dacă pe vremea lui Florin Manole salariul de referință era 4.325 de lei, astăzi, proiectul prezentat Bruxelles-ului pleacă de la o valoare de referință de doar 4.000 de lei.

Legea salarizării prezentată mai întâi Bruxelles-ului și apoi partidelor parlamentare stabilește valoarea de referinţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la 4.000 lei, începând cu 1 decembrie 2026. Chiar dacă vorbim despre o scădere de la valoarea de 4.100 de lei, prezentată în luna iulie, se lasă, în lege, o portiță de creștere pentru 2027. În vremea fostului ministru al Muncii, din partea PSD, Florin Manole, valoarea de referință era 4.325 de lei. Această valoare reprezintă cea de la care pornesc toate salariile din sectorul public.

Legea salarizării: alte noi prevederi, din ultimul proiect prezentat de Dragoș Pîslaru, ministru interimar al Muncii:

majorează coeficienţii de salarizare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar

spor de până la 5% pentru consilierii școlari

s-a modificat și sporul de dirigenție : învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învăţământul primar, profesorii pentru învăţământul preşcolar beneficiază de un spor de 10% din valoarea de referinţă .

: învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învăţământul primar, profesorii pentru învăţământul preşcolar beneficiază de un . personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte primeşte un spor la salariul de bază, după cum urmează: a) pentru clase de până la 20 elevi, de 10% din valoarea de referinţă; b) pentru clase între 21 şi 30 de elevi, de 15% din valoarea de referinţă; c) pentru clase cu mai mult de 30 de elevi, de 20% din valoarea de referinţă."

apare și un spor pentru activitatea de îndrumare a studenţilor, de până la 10%.

s-a revizuit baza de calcul pentru plata cu ora : Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar, poate fi salarizat şi prin plata cu ora , potrivit prevederilor Legii nr. 198/2023.

: Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar, , potrivit prevederilor Legii nr. 198/2023. clarifică vechimea în învățământ, formată din vechimea efectivă în învăţământ şi vechimea recunoscută în învăţământ, după caz. a) vechimea efectivă în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată cu contract individual de muncă a desfăşurat activitate efectivă de predare la catedră în cadrul unei unităţi sau instituţii de învăţământ. Constituie vechime efectivă în învăţământ şi perioada în care personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, precum şi personalul didactic auxiliar desfăşoară activitate în cadrul unei unităţi/instituţii de învăţământ sau unui inspectorat şcolar sau în cadrul ministerului educaţiei şi/sau cercetării. b) vechimea recunoscută în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale."

A fost introdus şi un articol care reglementează participarea personalului în proiecte de cercetare în domeniul educaţiei.

Modificările din Sănătate

La Sănătate şi asistenţă socială, proiectul corectează gradele profesionale pentru asistentul social din sănătate şi modul de acordare a sporului de ture: condiţionarea sporului de 15% pentru ture de efectuarea a minimum trei ture în fiecare dintre schimburile sistemului de 3×8 ore sau 2×12 ore.

Se majorează tariful orar aferent salariului de bază de la 30% la 40% pentru personalul din unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru.

Gărzile de urgenţă efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se plătesc cu un tarif orar majorat de la 20% la 30% mai mare decât tariful orar aferent salariului de bază.

Proiectul a ajuns astăzi, mai întâi, la Palatul Cotroceni, unde a fost analizat și discutat. Consilierul prezidențial Radu Burnete declarat, după întâlnirea cu liderii parlamentari: ”Unde suntem în clipa de față? Astăzi, liderii partidelor au primit o versiune a proiectului care îndeplinește, în principiu, toate obligațiile asumate de România prin PNRR și satisface obligațiile fiscale, pentru că nu suntem într-o perioadă fericită din punct de vedere fiscal. În următoarele zile, partidele vor analiza proiectul. Vom mai avea discuții tehnice, probabil în weekend, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii partidelor să se reunească cu președintele, la Cotroceni, pentru a vedea dacă există consens politic. În clipa de față, proiectul este la partide. El nu este asumat de nimeni, este în discuții”.