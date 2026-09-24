A fost lansată guvernanta.gov.ro: Sute de angajați la stat au salarii între 25.000 și 50.000 de lei. 36 câștigă până la 100.000 de lei/lună. Unul câștigă peste 100.000!

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Guvernul anunță lansarea platformei guvernanta.gov.ro, o platformă ce oferă informații transparente despre conducerile companiilor de stat.

”Guvernul României lansează platforma guvernanta.gov.ro, un proiect de transparentizare care centralizează informațiile privind conducerile companiilor de stat. Platforma este creată la inițiativa viceprim-ministrului Oana Gheorghiu.

Platforma include, în premieră, informații despre 121 de companii active aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea unei instituții publice tutelare centrale, precum și despre persoanele care ocupă pozițiile de conducere în cadrul acestora.

Concret, platforma oferă acces la peste 1.350 de documente publice în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, referitoare la membrii consiliilor de administrație ori supraveghere și directoratul. Dintre acestea, peste 650 sunt CV-urile persoanelor aflate în funcții de conducere și alte peste 600 reprezintă contracte de mandat.

Peste 370 de angajați la stat, venituri de până la 25.000 de lei, 115 până la 50.000 de lei! 36 primesc venituri lunare de până la 100.000 de lei. O persoană câștigă lunar peste 100.00 de lei

Din informațiile agregate, peste 100 persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp. Peste 370 persoane încasează lunar venituri de până la 25.000 lei, 115 încasează venituri între 25.000-50.000 lei, 36 încasează venituri între 50.000 și 100.000 lei, iar o persoană încasează lunar peste 100.000 lei.

Această inițiativă face parte din efortul amplu de reformă a companiilor de stat și de transparentizare a competențelor, salariilor și beneficiilor mandatarilor, un demers necesar pentru buna guvernare și pentru susținerea strategică a poziției României pe plan economic internațional.

„Transparentizarea și deschiderea ușilor spre ceea ce se întâmplă în interiorul companiilor de stat este calea prin care vom reuși să punem corect întrebarea: sunt sau nu utile? Pentru a pune un diagnostic corect unei companii, trebuie să vezi rezultatele acesteia, iar aceste rezultate depind în mare parte de oamenii care iau deciziile-cheie în aceste companii”, a declarat viceprim-ministrul Oana Gheorghiu.

Platforma poate fi accesată la adresa guvernanta.gov.ro” anunță Guvernul.