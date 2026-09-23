Negocieri pentru Guvernul Mureșan. Kelemen Hunor, liderul UDMR, susține ”foarte serios” rotativa: În mai, nu ne-am înțeles cine începe

Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

UDMR nu se retrage din negocierile pentru formarea Guvernului. Cu 93% dintre voturi, formațiunea a decis să continue discuțiile privind programul de guvernare, structura și componența Cabinetului. Kelemen Hunor avertizează că o ieșire din negocieri ar fi avut consecințe mai grave și spune că „toate ușile” trebuie lăsate deschise, inclusiv pentru o eventuală rotativă.

”Cu 93% voturi pozitive, în Consiliul Permanent am luat decizia că vom continua negocierile pe programul de guvernare, pe structura și lista Cabinetului și, după ce se vor finaliza toate discuțiile, vom prezenta rezultatul negocierilor și vom mai cere un vot, așa cum este în statutul nostru.

”Era una dintre variante să nu continuăm discuțiile”

Sigur, era una dintre variante să nu continuăm discuțiile, să spunem că nu avem majoritate și nu vrem să mergem, așa cum am zis și luni, dar consecințele pe termen lung, dar și imediat, ar fi fost mult mai grave pentru noi și pentru toată scena politică, decât să mergem și să continuăm aceste discuții, mai ales după ce domnul Mureșan a spus că, indiferent de voturile asigurate până la momentul adevărului, dorește să continue. Până la urmă, are dreptate, este logică și această abordare. Trebuie să arătăm și seriozitate, și predictibilitate și nu s-a întâmplat mare lucru în această perioadă ca să spunem că nu susținem.

Astăzi a venit la noi la grup și a prezentat grupurilor parlamentare reunite ideile principale din programul de guvernare” a spus Kelemen Hunor, președintele UDMR.

Legea salarizării și indexarea pensiilor, printre condițiile UDMR

”Cea mai mare concentrare este pe deficitul bugetar, pe fiscalitate și pe stimularea economiei. Fără creștere economică pe termen scurt, pe termen mediu, e aproape imposibil să reduci deficitul și să asiguri pentru cetățeni acel confort de care au nevoie. Deci nu sunt lucruri extravagante în programul de guvernare, noi am ținut mult să existe și prevederea privind legea salarizării dacă se poate, să încercăm să trecem, până la sfârșitul anului, și adoptarea bugetului pentru 2027, indexarea pensiilor în 2027 - nu mai poți să o ții așa după doi ani cu inflația ridicată. Din acest punct de vedere, ceea ce se conturează în programul de guvernare este ceva de susținut” a mai punctat liderul UDMR.

”Nu am discutat nimic despre structura Guvernului” a mai spus el, adăugând că poate în această dimineață vor porni discuțiile.

”Toate ușile deschise”

Astăzi, ar urma să aibă loc o discuție între Sorin Grindeanu, președintele PSD, și președintele PNL, Ilie Bolojan. ”Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și-n favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități” a spus Kelemen Hunor, în acest context.

”Politica nu se poate face fără dialog. Asta nu înseamnă că trebuie să-l iubești pe celălalt. Iubirea o căutăm în altă parte. Dar dialogul trebuie păstrat” a mai punctat el, încurajând, în continuare, dialogul. Liderul UDMR a mai spus că ”Rotativa este una dintre variante. Eu, în continuare, cred că, într-o astfel de situație, trebuie să te gândești foarte serios la rotativă. (...) Noi, prin mai- iunie, am căzut de acord cu toții asupra ei, nu este o idee nouă, dar n-am reușit să ne înțelegem cine începe”.

Ce a transmis Siegfried Mureșan după întâlnirea cu UDMR

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a transmis un mesaj în urma negocierilor cu UDMR:

”Astăzi, la întâlnirea cu grupurile parlamentare ale UDMR. Le mulțumesc colegilor din UDMR pentru susținere și pentru colaborarea bună din aceste zile.

Am mulțumit, de asemenea, colegilor de la UDMR pentru munca serioasă, responsabilă pe care au făcut-o în Guvernul României, inclusiv în perioada de interimat.

Finalizăm acum împreună programul de guvernare care să modernizeze România și să ofere oamenilor stabilitate și predictibilitate. Vom reduce risipa, vom face statul mai eficient, vom construi o economie sănătoasă, care să ne permită să investim în dezvoltarea României și în creșterea nivelului de trai.

Continuăm munca pentru ca, până la finalul săptămânii, să prezentăm programul de guvernare și echipa cu care vrem să mergem în fața Parlamentului”.