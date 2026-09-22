Imaginile zilei cu Nicușor Dan în timp ce o sărută cu patos pe Mirabela Grădinaru

Foto: Captură TikTok Nicușor Dan

Nicușor Dan, președintele României, a publicat imagini în care o sărută pe partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, în timpul deplasării la Adunarea Generală a ONU.

Președintele Nicușor Dan a publicat marți seara, pe profilul său personal de TikTok, imagini din timpul deplasării către New York, la Adunarea Generală a ONU.

Clipul debutează cu un moment de tandrețe între șeful statului și partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, cei doi sărutându-se cu patos pe pista aeroportului.

„Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante. Alături de Mirabela, am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice.

Am avut apoi o întrevedere bilaterală cu António Guterres, Secretarul General al ONU, și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress”, a precizat președintele Nicuşor Dan.

Președintele României va lua cuvântul la Consiliul de Securitate al ONU

Miercuri, Nicușor Dan va urca la tribuna Consiliului de Securitate al ONU, la New York, pentru a expune vulnerabilitățile la care este expusă România din cauza conflictului armat din vecinătate. Detaliile intervenției au fost transmise marți, pe marginea Adunării Generale, de Vlad Ionescu, consilier de stat în cadrul Departamentului Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni al Administrației Prezidențiale.

Sesiunea la nivel înalt poartă titlul „Menținerea păcii și a securității în Ucraina” și debutează la ora 18:00 (ora României), sub patronajul Parisului, stat care asigură președinția prin rotație a Consiliului de Securitate pe durata acestei luni.

„Reuniunea este dedicată unei evaluări cuprinzătoare a situaţiei acestui conflict şi a consecinţelor asupra sistemului multilateral internaţional, asupra stabilităţi, asupra securităţii, inclusiv a securităţii alimentare globale. Este o reuniune cuprinzătoare, în care preşedintele, evident, va prezenta, din perspectiva noastră, consecinţele imediate asupra României în materie de securitate şi nu numai, dar şi asupra regiunii din care facem parte, asupra partenerilor internaţionali care sunt afectaţi de acest conflict”, a explicat consilierul de stat într-un briefing pentru jurnaliştii români, relatează agenția de presă Agerpres.