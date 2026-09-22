Victimizarea lui Călin Georgescu. Bogdan Chirieac: Brusc sărea Cristela din pat şi începea să distrugă probe

Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026. Inquam Photos / George Călin

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre vicimizarea lui Călin Georgescu, fost candidat independent la alegerile prezidențiale, după ce DIICOT l-a ridicat din trafic la 6 dimineața și au demarat perchezițiile.

Afacerile care au intrat în vizorul DIICOT au început în 2021, când Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Călin Georgesc, la Câmpulung Muscel, prin intermediul lui Ion Negoescu, potrivit romaniatv.ro. Atunci ar fi început discuțiile despre o afacere cu metale prețioase, inclusiv aur, care urma să aibă loc în Dubai. Leu ar fi cumpărat inclusiv un apartament în Dubai, unde urma să fie înființată compania.

Pentru finanțare, Călin Georgescu i l-ar fi recomandat pe Ionel Rusen, prezentat ca un om de afaceri de încredere, cu relații și acces la finanțări externe. Schema presupunea accesarea unei linii de credit de șase milioane de euro. Condiția era însă depunerea unei garanții.

Potrivit DIICOT, Răzvan Leu a transferat prima dată peste un milion de euro. Apoi, i s-ar fi spus că finanțarea poate crește până la 15 milioane de euro, dacă mai depune o garanție, iar persoana vătămată ar fi transferat încă 100.000 de euro.

Între timp, Răzvan Leu îşi dă seama că este înşelat şi începe să îşi ceară banii. Din 2022 şi până în 2024 tot face asta, dar nu se întâmplă nimic. Banii nu sunt viraţi. Călin Georgescu îi face un transfer de trei ordine de plată care sunt fără acoperire, sunt false, potrivit România TV. Pentru că tot insistă, îi transferă 118.000 de lei în contul socrului său. Acesta este momentul în care Răzvan Leu face plângerea la DIICOT de la care a pornit dosarul. Prejudiciul calculat de procurori depășește astfel 1,1 milioane de euro.

Analistul Bogdan Chirieac a avut o intervenție, la România TV, legat de vicimizarea lui Călin Georgescu, după ce, ieri, DIICOT l-a ridicat din trafic la 6 dmineața și au demarat perchezițiile.

"Nu puteai să suni la uşă, că brusc sărea Cristela din pat şi începea să distrugă probe"

"Pe el l-au oprit pentru că trebuia să îl întoarcă în imobil, acolo unde se afla un membru al familiei care ar fi putut să compromită probe şi atunci sigur că s-a trecut la intrarea prin forţă în imobil. S-au oprit din orice fel de activitate după ce au identificat persoanele din imobil, l-au așteptat pe Georgescu, au continuat percheziţia, au dat o măsură preventivă a reţinerii şi astăzi este la judecător", a justificat avocatul Adrian Cuculis decizia procurorilor, la România TV.

"Trebuia neapărat la 6 dimineața să spargi uşa cu berbecul. Nu puteai să suni la uşă, că brusc sărea Cristela din pat şi începea să distrugă probe. Și trebuia să o faci cu televiziunea. În privința victimizării, cu toată dragostea, în momentul în care îi dă control judiciar sau arest la domiciliu, alegătorii şi susținătorii mulţi ai domnului Călin Georgsescu vor spune că trebuia să îi dea o măsură că au greşit cu arestul la domiciliu. Aşadar, nu este că nu se victimizează. Ba se victimizează", a completat analistul politic Bogdan Chirieac.