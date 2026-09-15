Adolescent de 15 ani, băut și fără permis, ar fi furat o mașină și a provocat un accident în Sebeș

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Un minor, în vârstă de 15 ani, din Sebeș este cercetat de polițiști, după ce ar fi furat un autoturism cu care ulterior ar fi provocat un accident. Băiatul ar fi fost băut și fără permis.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba a venit cu detalii despre accidentul în care fost implicat băiatul de 15 ani.

"La data de 15 septembrie 2026, poliţiştii Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Sebeş s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, furt în scop de folosinţă şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia de către un minor, în vârstă de 15 ani, din municipiul Sebeş", se menţionează într-un comunicat transmis de IPJ Alba, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, marţi, în jurul orei 04:30, minorul a fost implicat într-un eveniment rutier, pe raza municipiului Sebeş, şi ar fi părăsit locul faptei.

Minorul ar fi furat mașina parcată pe o stradă din Sebeș

"Verificările efectuate de către poliţiştii rutieri au relevat faptul că minorul ar fi sustras autoturismul unui bărbat, în vârstă de 41 de ani, care se afla parcat pe strada Lungă din municipiul Sebeş şi ar fi condus autoturismul, iar pe strada Cloşca, din municipiul Sebeş, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu gardul unui imobil, rezultând pagube materiale şi vătămarea corporală a conducătorului auto, acesta părăsind locul accidentului", se arată în comunicat.

Ce a indicat aparatul etilotest

Apoi, băiatul a fost identificat de poliţişti. El a fost testat cu aparatul etilotest. Acesta a indicat valoarea de 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, poliţiştii au constatat că acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În urma evenimentului rutier, minorul a suferit leziuni corporale care au necesitat transportul la spital, cu scopul de a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Poliţiştii din municipiul Sebeş continuă cercetările în acest caz, pentru a stabili toate împrejurările în care au fost săvârşite faptele.

S-ar putea aplica Legea Anastasia în acest caz?

„Legea Anastasia” este relevantă în special pentru cazurile în care un șofer aflat sub influența alcoolului/substanțelor sau fără permis provoacă un accident mortal. În speța de mai sus, dacă au rezultat doar pagube materiale și vătămarea conducătorului auto, nu vorbim despre aplicarea automată a prevederii privind accidentele mortale. Mai mult, fiind vorba despre un minor de 15 ani se aplică regulile speciale privind răspunderea penală a minorilor.

Alt incident revoltător cu un șofer beat, fără permis de conducere

Un alt incident revoltător s-a întâmplat zilele trecute, când un bărbat a condus băut, fără permis de conducere, şi cu un copil de 9 ani în maşină. Nu este de mirare că România are cele mai multe accidente mortale din UE.