Începe procesul în care sunt judecați Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați

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Procesul în care sunt judecați fostul mercenar Horațiu Potra, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu și alți 20 de inculpați începe la Curtea de Apel București.

Astăzi, la ora 13:30, este programat să înceapă procesul în care sunt vizați, printre alții, Călin Georgescu și Horațiu Potra. Judecata pe fond ar fi putut începe din luna aprilie. În 2 aprilie, CAB a decis să înceapă procesul, dar hotărârea a fost atacată și de inculpați, dar și de Ministerul Public. În 6 august, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv contestațiile.

Câștig de cauză pentru Potra la ÎCCJ. De două ori a primit o decizie mai blândă decât la CAB

Anterior, în 3 septembrie, ÎCCJ a mai luat o decizie în acest dosar: a admis contestaţia lui Horaţiu Potra la măsura arestului la domiciliu. Acum, el este judecat sub control judiciar. Deși Curtea de Apel București i-a respins pe linie cererile lui Horațiu Potra, ÎCCJ i-a permis măsuri preventive mai blânde. Anterior, în 17 iunie, tot Înalta Curte a decis ca Horațiu Potra să fie eliberat din arestul preventiv şi plasat în arest la domiciliu. Anterior, instanţa a admis contestaţiile fiului şi nepotului său, care au fost plasaţi sub control judiciar, după ce aceştia fuseseră în arest la domiciliu.

Horațiu Potra a fost prins în Dubai în septembrie 2025. A fost de acord să fie adus în țară, ceea ce a simplificat procedurile, având în vedere că nu există acord de extrădare cu Emiratele Arabe. A ajuns în România în noiembrie 2025.

Acuzațiile în acest dosar sunt de infracţiuni grave pentru destabilizarea României:

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024 , a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false , în formă continuată

, a fost trimis în judecată pentru , în formă continuată Horaţiu Potra a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive .

a fost trimis în judecată pentru . Fiul lui Horațiu Potra, Dorian Potra, şi nepotul său, Alexandru Potra, au fost trimişi în judecată pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Într-un al doilea dosar, Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară şi de promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război.

Ce s-a întâmplat în noaptea de 7 spre 8 decembrie

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, poliţiştii au făcut filtre în zona localităţilor Baloteşti-Săftica, din judeţul Ilfov, şi Măneşti şi Corneşti, din judeţul Dâmboviţa, precum şi în Capitală. Au oprit și controlat mașinile, găsind cuţite tip briceag, pumnale, cuţite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare şi cozi de topoare, pistoale şi materiale pirotehnice din categoria celor mai periculoase, cu potenţial de a produce explozii puternice care ar fi putut provoca pagube imense, răni grave şi deces.

În consecință, procurorii i-au acuzat pe cei 22 de inculpați de punerea în pericol a securităţii naţionale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională, precum şi pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condiţiile legii.

În februarie, au fost făcute 47 de percheziţii la adrese din judeţele Sibiu, Mureş, Ilfov, Timiş şi Cluj, la apropiaţi ai fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu. Percheziţiile au vizat locuinţele a 27 de persoane şi patru sedii de firmă.

În casa lui Horațiu Potra, într-un seif încastrat sub podea, anchetatorii au descoperit pachete cu teancuri de dolari, politicianul din Mediaş spunând că legea nu îl obligă să îşi ţină banii la bancă. Tot la Potra au fost găsite numeroase arme.

Pe paginile de Facebook există grupuri de susținere pentru Horațiu Potra, cu filmări și mesaje de susținere și încurajare pentru acesta.

Pe unul dintre grupuri, oamenii sunt chemați astăzi la Curtea de Apel București:

”Pe 9 septembrie 2026, ora 13:30, la Curtea de Apel București – Secția I Penală, este programat termenul în dosarul nr. 6008/2/2025, în care sunt implicați Horațiu Potra, Călin Georgescu și ceilalți băieți din dosar. Cei care doresc să își arate susținerea sunt invitați să fie alături de ei în această zi importantă.



Să fim alături de Horațiu Potra, Călin Georgescu și de toți ceilalți implicați în acest dosar”.

Cei mai mulți își manifestă ”respectul” față de cei doi, considerând că nimic nu e legal până când României nu i se va reda ”turul doi înapoi”.