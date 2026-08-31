Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare. Decizia nu este definitivă

Clotilde Armand a fost condamnată la un an de închisoare într-un dosar în care este acuzată că și-a majorat singură indemnizația.

Fosta primăriță a Sectorului 1, Clotilde Armand, a primit luni o pedeapsă de un an de închisoare din partea Judecătoriei Sectorului 1 București, însă aplicarea acesteia a fost amânată. Hotărârea a fost pronunțată într-un dosar în care Armand a fost acuzată că și-a majorat indemnizația după ce s-a desemnat manager al unui proiect finanțat din fonduri europene. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată în termen de zece zile, potrivit România TV.

„Stabileşte inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi alesă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, care se va executa în cazul anulării sau revocării amânării aplicării pedepsei principale”, a mai decis instanța.

În cazul lui Armand, măsura nu se aplică imediat, ci este condiționată de eventuala revocare sau anulare a amânării aplicării pedepsei.

Un termen de supraveghere de doi ani

Judecătorii au stabilit un termen de supraveghere de doi ani, calculat din momentul în care hotărârea rămâne definitivă. Pe parcursul acestei perioade, fosta primăriță trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune București, să permită întrevederile cu consilierul de probațiune și să informeze în prealabil autoritățile dacă își schimbă domiciliul sau locul de muncă.

Pe lângă pedeapsa stabilită, instanța a dispus confiscarea sumei de 18.720 de lei. Suma reprezintă veniturile suplimentare pe care Armand le-ar fi obținut în urma majorării indemnizației.

Potrivit soluției instanței, fosta primăriță a fost găsită vinovată de "folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane în formă continuată", fapta reținută în patru acte materiale.

Amânarea aplicării pedepsei înseamnă că sancțiunea nu este pusă în executare pe durata celor doi ani de supraveghere. Dacă persoana condamnată respectă condițiile impuse și nu apare un motiv pentru revocarea măsurii, pedeapsa nu va fi executată.

În schimb, încălcarea obligațiilor stabilite poate conduce la revocarea amânării și, implicit, la executarea pedepsei.

Context dosar

Dosarul a fost deschis pe baza unei situații petrecute în 2022, când Armand ocupa funcția de primar al Sectorului 1. În perioada mai-august a acelui an, aceasta s-ar fi desemnat manager al unui proiect european intitulat „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”.

Anchetatorii au susținut că, după desemnarea sa în această funcție, Clotilde Armand a emis patru dispoziții prin care și-a majorat indemnizația lunară. În urma acestor plăți, ea a primit 18.720 de lei brut.

Situația a ajuns în atenția autorităților după ce Agenția Națională de Integritate a sesizat cazul, iar procurorii au demarat cercetările penale.

Clotilde Armand a negat acuzațiile după trimiterea sa în judecată și a descris dosarul drept "un caz penibil", catalogând acuzațiile drept "ridicole".

Fosta primăriță a susținut că sesizarea care a stat la baza dosarului a fost formulată de fostul edil al Sectorului 1, Dan Tudorache. Totodată, ea a acuzat existența unor presiuni politice în desfășurarea anchetei.

Hotărârea Judecătoriei Sectorului 1 nu este definitivă și poate fi atacată în termenul prevăzut de lege.

Clotilde Armand, prima reacție

"Astăzi, Judecătoria Sectorului 1 a dispus amânarea aplicării pedepsei în dosarul privind presupusul conflict de interese, după ani întregi de hărțuire prin instanțe într-un dosar penibil, pornit în urma unei sesizări venite dinspre PSD și ajuns să fie judecat în acest context pe care îl cunoaștem cu toții.

Să fie foarte clar: instanța a stabilit astăzi o pedeapsă de un an, dar a dispus amânarea aplicării acesteia. Nu există niciun prejudiciu stabilit în acest dosar. Zero lei. Și pesediștii știu asta.

Nu vorbim despre executarea unei pedepse cu închisoarea sau despre alte năzbâtii din retorica pesedistă.

Hotărârea nu este definitivă. O vom ataca în apel. Am susținut de la început că am acționat legal, cu bună-credință și fără să urmăresc obținerea vreunui folos necuvenit. Voi lupta până la capăt, inclusiv pentru că există foarte multe întrebări legate de parcursul acestui dosar.

Puțină lume știe că prima dată când a sunat Lia a fost la Sectorul 1. Înainte să se știe de materialul jurnaliștilor Recorder. Patru procurori s-au succedat în instrumentarea dosarului. Completul de judecată a fost schimbat peste noapte. Și mai sunt multe alte „necunoscute” despre care voi vorbi la momentul potrivit.

Ani de zile, acest dosar a fost folosit ca armă politică. Am fost declarată „penală” de adversarii mei înainte să existe o hotărâre definitivă. Unii mă vedeau deja la pușcărie. Alții îmi anunțau sfârșitul carierei politice.

S-au grăbit.

Îmi continui activitatea și îmi continui lupta în apel, cu aceeași determinare de până acum. Le mulțumesc tuturor celor care au înțeles că justiția trebuie făcută în instanță, pe baza probelor, nu la televizor și nu la comandă politică.

P.S. Și ca să fie limpede pentru cei care s-au grăbit să-mi încheie cariera politică: în baza acestei hotărâri, nu am în acest moment nicio interdicție în vigoare privind dreptul de a fi aleasă și de a candida. Dle Grindeanu, nu ne scoateți din politică prin dosare penibile și nu ne intimidați. Nici pe mine, nici pe Dominic Fritz sau pe alt om care luptă împotriva unui stat capturat. Dimpotrivă. Ne faceți și mai hotărâți.

P.P.S.: ANI a fost condusă la momentul plângerii de fratele unui pesedist din Ministerul Agriculturii. ANI este condusă acum de fostul consilier al lui Mihai Tudose (PSD)", a postat Clotilde Armand pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Clotilde Armand spumegă în direct: Val de furie și replici acide către jurnalista Digi24. ”Lăsați-mă să vorbesc. Știți dvs?”

