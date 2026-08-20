Cele 7 persoane care au atacat ”ambulanța neagră” rămân în arest preventiv

Imagine cu ambulanța atacată cu pietre în județul Cluj. Foto: captură video

Cei șapte inculpați care au atacat o ambulanță în județul Cluj, după ce au crezut că este ”ambulanța neagră”, rămân în arest preventiv. Instanța le-a respins contestațiile.

Cele şapte persoane care au atacat un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Cluj cu bâte, topoare şi pietre în localitatea Căprioara, comuna Recea-Cristur, rămân în arest preventiv, a decis joi Tribunalul Cluj.

Inculpaţii au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile în data de 10 august, după ce Judecătoria Dej a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej.

Ulterior, cele şapte persoane - o femeie şi şase bărbaţi - au formulat contestaţie împotriva acestei decizii, însă Tribunalul Cluj a respins ca nefondată acţiunea inculpaţilor.

"În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b raportat la art. 204 Cod procedură penală, respinge ca nefondată contestaţia formulată de către inculpaţii contestatori: C.L., cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice (...) şi de lovire sau alte violenţe, (...), L.D. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, (...), C.C.A., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice (...), L.D., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, (...), C.S., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, (...), L.S., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, (...), L.M., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, (...), împotriva încheierii penale nr. 28/A/CC/2026 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Dej în dosar nr. 3566/219/2026, pe care o menţine ca fiind legală şi temeinică", se arată în soluţia publicată pe site-ul Tribunalului Cluj.

Decizia este definitivă

"În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reţinut că, la data de 08.08.2026, în jurul orelor 22:20 - 22:30, inculpaţii L.D. şi C.C.A în calitate de conducători ai autoutilitarelor marca (...), în timp ce se aflau pe Drumul Judeţean 109A, în localitatea Căprioara, comuna Recea Cristur, judeţul Cluj, au oprit perpendicular pe axul drumului autoturismele menţionate anterior împiedicând persoana vătămată C.F.I, conducătorul autospecialei marca (...) să-şi continue deplasarea, restricţionând persoanei vătămate dreptul la circulaţia pe drumurile publice. Ulterior, echipajul din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Cluj care se afla in interiorul autospecialei a fost atacat de inculpaţii C.L., L.D. C.C.A., L.D., C.S., L.S., L. M, care, folosind obiecte contondente, bâte, topoare, pari, lopată şi pietre, au produs avarierea autospecialei marca (...) aparţinând IGSU Cluj, prin aceste fapte tulburând ordinea şi liniştea publică", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej.

Din probatoriul administrat a mai rezultat că "inculpata C.L. ar fi spart cu o piatră geamul autospecialei, iar cioburile de sticlă l-ar fi rănit la ochi pe C.F.I., leziunile suferite necesitând 18-20 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare", conform Agerpres.

Ambulanță atacată cu topoare în Cluj, pe motiv că "fură copii", după un clip viral pe Tik Tok

O misiune medicală s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru un echipaj al Serviciului de Ambulanță din județul Cluj. Medicii au fost chemați să acorde îngrijiri unui pacient din Recea Cristur, însă intervenția s-a încheiat cu un atac violent asupra autosanitarei. Mai multe persoane au blocat drumul și au lovit ambulanța cu bâte și topoare, după ce ar fi crezut că echipajul face parte din așa-numita „ambulanță neagră” despre care circulă pe TikTok zvonuri potrivit cărora ar răpi copii, relatează publicația Dejeanul.

Șoferul autosanitarei a fost rănit la ochi după ce unul dintre agresori a aruncat cu o piatră în ambulanță și a spart geamul din dreptul conducătorului auto. Cioburile i-au provocat o plagă corneeană, iar bărbatul a ajuns de urgență la spital, unde a fost operat.

Incidentul a avut loc puțin după ora 21:00, în Recea Cristur. Echipajul Serviciului de Ambulanță a fost trimis în localitate, aflată la aproximativ 30 de kilometri de baza echipajului, pentru a acorda îngrijiri unui pacient care acuza o stare de rău.

La intrarea în localitate, membrii echipajului au oprit pentru a cere indicații. Medicii au întrebat un grup de localnici unde se află adresa la care trebuiau să ajungă. Situația a devenit însă tensionată. Oamenii au început să îi filmeze și să manifeste o atitudine ostilă.

Echipajul a ajuns la pacient, i-a acordat primele îngrijiri și l-a preluat pentru transportul la Spitalul din Dej. Problemele au apărut pe drumul către unitatea medicală.

Momentul atacului

La un moment dat, două mașini au oprit în fața autosanitarei și a blocat drumul. Din autoturism au coborât mai multe persoane care aveau asupra lor bâte și topoare. Agresorii au început să lovească ambulanța.

Șoferul a reușit să evite blocajul și să întoarcă autosanitara. În acel moment, unul dintre agresori a aruncat o piatră spre ambulanță. Proiectilul a spart geamul din dreptul șoferului, iar cioburile au ajuns în ochii acestuia.

Deși era rănit, ambulanțierul a continuat deplasarea către Cluj-Napoca. Membrii echipajului au apelat numărul de urgență 112 și au cerut ajutorul poliției, dar au decis să nu oprească autosanitara până la sosirea la spital, de teamă că ar putea exista și alte persoane care să îi aștepte pe traseu.

„Au trecut pe lângă noi două mașini, o dubă albă și o mașină mică neagră. Undeva la 30 de metri în fața noastră au oprit. S-au pus perpendicular pe axul drumului. Au blocat sensul drumului. Ambulanțierul s-a întrebat oare ce au de gând. S-au dat toți din mașină cu pari, cu topoare. Erau cel puțin 3-4 persoane. Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime, pentru că a reușit să întoarcă. Ei au ajuns lângă mașină și au început să lovească ambulanța. Am întors autospeciala, moment în care, pe partea ambulanțierului, cineva a aruncat cu o piatră. A spart geamul șoferului. Am apelat serviciul 112, am apelat colegii prin stație. Noi nu am mai oprit, am venit direct la UPU. Ne-a fost teamă că ne așteaptă alții. Din nefericire, mașina este vandalizată, nu cred că se mai poate folosi în curând. Colegul nostru ambulanțier a fost vătămat, este cu plagă corneeană. Să sperăm că nu își va pierde vederea. Am fost sunată apoi de colegii de la poliție și de la ei am aflat că pe TikTok circulă un clip cu o ambulanță de genul celei cu care lucrăm noi și despre care se spune că este ambulanța care răpește copiii”, a povestit medicul de pe ambulanță.

Cine sunt cei care au făcut TikTok-ul cu informația falsă despre ambulanța neagră

Am întrebat Poliția Română. Răspunsul a fost: „Cercetările sunt în curs”. Am continuat întrebarea cu „ce riscă cei care au făcut TikTok-ul despre ambulanța neagră?”, mi s-a răspuns că „în funcție de elementele concrete constatate”.

Până acum știm doar că cele șapte persoane implicate în atacul asupra unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, produs sâmbătă noapte în localitatea Căprioara, comuna Recea-Cristur, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile.

Ce nu știm însă este cine a făcut acel TikTok care a generat isterie. Poliția Română îi caută. Aceasta este, de fapt, informația care ar trebui să ne intereseze pe toți.

Ce riscă persoana care a făcut acel video pe TikTok

Conform Codului Penal, fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârşească infracţiuni se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat. Dacă instigarea publică a avut ca urmare comiterea infracţiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infracţiune.

A fost un precedent... tot la Cluj: Un bărbat a instigat oamenii pe Tiktok să iasă cu „topoare, furci și drujbe” la proteste: „Mergem în Parlament”

În 2025, un bărbat din Cluj, cunoscut ca „Justițiarul de Cluj”, a fost amendat penal pentru instigare publică, după ce a îndemnat pe rețelele sociale oamenii să iasă în stradă „cu topoare, furci, coase și drujbe”.



Judecătoria Cluj-Napoca l-a condamnat la 6.000 de lei amendă penală, la care se adaugă interzicerea dreptului de a ocupa funcţii publice timp de 3 ani şi plata a 600 de lei cheltuieli judiciare pe un bărbat, pentru instigare publică, în urma unor mesaje postate pe TikTok la începutul acestui an, scria presa locală din Cluj. Bărbatul a postat un mesaj prin care îndemna oamenii să se înarmeze, fiecare cu ce poate, şi să iasă în stradă.

Judecătorii care l-au găsit vinovat au considerat că îndemnurile de acest fel pe reţelele sociale cu public numeros pot genera reacţii în lanţ şi tulburări grave ale ordinii publice. De precizat că în cazul din 2025, instigarea publică nu a avut ca urmare comiterea infracţiunii la care s-a instigat.

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