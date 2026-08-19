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Contestare fără precedent pentru Zelenski: Fostul ministru al Apărăriii Mihailo Fedorov cere organizarea de alegeri

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 19 Aug 2026
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volodimir zelenski ucraina
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, îl vrea plecat pe Zelenski din fruntea Ucrainei.

Mihailo Fedorov a afirmat marţi seara, că vrea organizarea de alegeri în timpul războiului, lansând critici dure la adresa regimului de la Kiev.

Fedorov a menționat că ţara se confruntă cu o criză de guvernare. Acest fapt reprezintă cea mai importantă contestare internă a preşedintelui Volodimir Zelenski din 2022, scrie Reuters.

Apelul lui Fedorov și legislația din Ucraina

Apelul lui Fedorov a fost transmis într-un discurs video publicat pe YouTube și este prima cerere de acest fel formulată de o personalitate politică din Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei din anul 2022. Însă legislaţia din Ucraina interzice organizarea de alegeri în timp de război.

Mihailo Fedorov, în vârstă de 35 de ani, a reprezentat un aliat de lungă durată al lui Zelenski până la demiterea sa neaşteptată din funcţia de ministru al apărării, în iulie 2026, la doar şase luni după ce a fost numit şi a promis reforme radicale.

„Democraţia nu poate fi ţinută ostatică de Rusia. Trebuie să găsim un mecanism legal, sigur şi realist care să permită Ucrainei să-şi reia pe deplin procesul democratic, chiar şi în condiţiile unui război de lungă durată”, a spus Fedorov în înregistrare. 

Atac indirect asupra lui Zelenski și a „vechiului sistem, care se teme de schimbare”

Într-o aparentă provocare deschisă la adresa lui Zelenski, Fedorov a spus că Ucraina se confruntă cu o „criză sistemică a guvernanţei. Vechiul sistem funcţionează prea des după propriile reguli. Se protejează pe sine. Se teme de schimbare”, a spus Fedorov.

Fără a da nume, Fedorov a criticat corupţia oficialilor, despre care a zis că dăunează efortului de război al Ucrainei.

Ce a cauzat, în opinia lui Fedorov, demiterea sa din funcția de ministru al Apărării

Fostul ministru a declarat recent că, în opinia sa, reforma pe care a început-o asupra proceselor de achiziţii ale Ministerului Apărării, responsabil pentru cumpărarea de echipamente în valoare de miliarde de dolari, a contribuit la demiterea sa.

Biroul lui Volodimir Zelenski nu a făcut niciun comentariu imediat despre declaraţia lui Fedorov.

De ce l-ar fi demis Zelenski pe Fedorov

Zelenski a sugerat că i-a demis pe Fedorov, dar şi pe fostul comandant al armatei, Oleksandr Sîrski, deoarece aceștia nu mai reuşeau să se înţeleagă.

Demiterea lui Fedorov a generat proteste de stradă. Cu toate acestea, Zelenski a trimis marţi parlamentului propunerea ca interimarul numit în locul lui Fedorov, Evhenii Hmara, cel care conducea serviciul de securitate SBU, să devină titular al postului.

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volodimir zelenski
mihailo fedorov
razboi ucraina rusia
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Comentarii (1)

Mhuscha Mbanana   •   19 August 2026   •   10:12

Si vechea legislatie si Zelenskyi se pot schimba daca se vrea , asta si-a facut plinul , acum e randul lui Fedorov sa-si faca si el un pic de "grasime" pentru vremuri noi , deja vechiul regim s-a cam imputit si incepe sa devina vizibila ciordeala daca se "se aprinde lumina " in camara ! Asta e toata treaba , ce nu stiam e ca Rusia are acces la acces la serviciile de internet Starlink ! „Vechiul sistem trăiește prea des după propriile reguli. Se protejează singur. Se teme de schimbare”, a mai spus el. Se teme de fapt ca iese la iveala suma deturnata din ajutoarele venite din toata lumea asta care iubeste regimul "nazist" de la Kiev de fapt pentru ca uraste Rusia , cum ai nostri urasc PSD , adica sa moara PSD asa si ei sa moara Rusia ! Om trai si vom vedea , sa ne fereasca Sfantu' de vreun conflict nuclear ca atunci "moare PAMANTUL " !

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