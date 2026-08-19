Contestare fără precedent pentru Zelenski: Fostul ministru al Apărăriii Mihailo Fedorov cere organizarea de alegeri

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, îl vrea plecat pe Zelenski din fruntea Ucrainei.

Mihailo Fedorov a afirmat marţi seara, că vrea organizarea de alegeri în timpul războiului, lansând critici dure la adresa regimului de la Kiev.

Fedorov a menționat că ţara se confruntă cu o criză de guvernare. Acest fapt reprezintă cea mai importantă contestare internă a preşedintelui Volodimir Zelenski din 2022, scrie Reuters.

Apelul lui Fedorov și legislația din Ucraina

Apelul lui Fedorov a fost transmis într-un discurs video publicat pe YouTube și este prima cerere de acest fel formulată de o personalitate politică din Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei din anul 2022. Însă legislaţia din Ucraina interzice organizarea de alegeri în timp de război.

Mihailo Fedorov, în vârstă de 35 de ani, a reprezentat un aliat de lungă durată al lui Zelenski până la demiterea sa neaşteptată din funcţia de ministru al apărării, în iulie 2026, la doar şase luni după ce a fost numit şi a promis reforme radicale.

„Democraţia nu poate fi ţinută ostatică de Rusia. Trebuie să găsim un mecanism legal, sigur şi realist care să permită Ucrainei să-şi reia pe deplin procesul democratic, chiar şi în condiţiile unui război de lungă durată”, a spus Fedorov în înregistrare.

Atac indirect asupra lui Zelenski și a „vechiului sistem, care se teme de schimbare”

Într-o aparentă provocare deschisă la adresa lui Zelenski, Fedorov a spus că Ucraina se confruntă cu o „criză sistemică a guvernanţei. Vechiul sistem funcţionează prea des după propriile reguli. Se protejează pe sine. Se teme de schimbare”, a spus Fedorov.

Fără a da nume, Fedorov a criticat corupţia oficialilor, despre care a zis că dăunează efortului de război al Ucrainei.

Ce a cauzat, în opinia lui Fedorov, demiterea sa din funcția de ministru al Apărării

Fostul ministru a declarat recent că, în opinia sa, reforma pe care a început-o asupra proceselor de achiziţii ale Ministerului Apărării, responsabil pentru cumpărarea de echipamente în valoare de miliarde de dolari, a contribuit la demiterea sa.

Biroul lui Volodimir Zelenski nu a făcut niciun comentariu imediat despre declaraţia lui Fedorov.

De ce l-ar fi demis Zelenski pe Fedorov

Zelenski a sugerat că i-a demis pe Fedorov, dar şi pe fostul comandant al armatei, Oleksandr Sîrski, deoarece aceștia nu mai reuşeau să se înţeleagă.

Demiterea lui Fedorov a generat proteste de stradă. Cu toate acestea, Zelenski a trimis marţi parlamentului propunerea ca interimarul numit în locul lui Fedorov, Evhenii Hmara, cel care conducea serviciul de securitate SBU, să devină titular al postului.