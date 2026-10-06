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Lituania, pe cale să-și schimbe Constituția pentru a găzdui arme nucleare. Avertismentul Kremlinului: Un pas către escaladarea tensiunilor

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
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Mindaugas Sinkevičius
Premierul lituanian Mindaugas Sinkevičius. Sursa foto: Agerpres

Parlamentul Lituaniei a spus "da" ridicării interdicției privind armele nucleare. Kremlinul a venit cu o reacție.

Parlamentul Lituaniei a votat, marți, 6 octombrie, în favoarea ridicării interdicției constituționale asupra armelor nucleare în țară în primul dintre cele două voturi necesare pentru această modificare, transmite Agerpres, citând Reuters.

Președintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat în iulie că partidele politice au convenit asupra unui plan de ridicare a interdicției, semn al modului în care Rusia reevaluează calculele de securitate în regiune.

Primul din două voturi necesare

Reforma legislativă, care necesită o majoritate de două treimi în cadrul a două voturi parlamentare pentru a intra în vigoare, are ca scop eliminarea interdicțiilor instituite cu peste trei decenii în urmă, după ce Lituania s-a separat de Uniunea Sovietică.

Marți, 106 membri ai parlamentului de la Vilnius, care numără 141 de locuri, au votat în favoarea modificării propuse, un al doilea vot fiind programat pentru 12 ianuarie 2027.

Nu ar exista planuri imediate de a stoca arme nucleare în Lituania

Nauseda a declarat că nu există planuri imediate de a stoca arme nucleare în Lituania, dar că eliminarea acestei prevederi ar permite țării să ia măsuri dacă situația de securitate s-ar schimba.

Lituania va rămâne parte a Tratatului de Neproliferare Nucleară, asigurase Nauseda în iulie, notează Reuters. 

Kremlinul, avertisment pentru Lituania

La scurt timpul după anunțul Lituaniei, Kremlinul a venit cu o reacție. Secretarul de presă al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că desfășurarea de arme nucleare pe teritoriul unui stat vecin este un pas către escaladarea tensiunilor, afirmând totodată că Rusia va fi obligată să ia toate măsurile necesare pentru a-și garanta securitatea.

"O bază militară face parte din infrastructura militară. Și dacă cineva, o țară importantă NATO, are infrastructură militară care se apropie de granițele noastre, atunci, desigur, acest lucru nu poate fi perceput decât ca un pas către escaladarea tensiunilor, la fel ca desfășurarea de arme nucleare pe teritoriul unui stat vecin", a declarat secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov, scrie Interfax.

Dmitri Peskov: Rusia va fi obligată să ia toate măsurile necesare

Peskov a mai declarat că toate acestea „nu vor contribui la stabilitate și previzibilitate pe continentul european, ci, dimpotrivă, vor deveni, din păcate, încă o escaladare semnificativă a tensiunii”.

"În ceea ce privește Rusia, desigur, Rusia va fi obligată să ia toate măsurile necesare pentru a-și garanta propria securitate", a mai spus Peskov.

Lituania vrea o bază militară permanentă a SUA

Precizăm că președintele american Donald Trump a spus luni că va analiza solicitarea Lituaniei privind instalarea unei baze militare americane permanente, iar astăzi, premierul Mindaugas Sinkevicius a spus că Lituania este pregătită să suporte costurile pentru înființarea unei baze militare permanente a SUA pe teritoriul său, în cazul în care Washingtonul va accepta propunerea.

În prezent, militarii americani aflați în Lituania participă la misiuni și exerciții prin rotație.

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lituania
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arme nucleare
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Comentarii (2)

Mhuscha Mbanana   •   06 Octombrie 2026   •   16:59

Filmul sa numit : The Russians Are Coming - Vin rușii, vin rușii! (1966) , n-au nici o treaba cu mincinosii si alarmistii de azi care vad ca le fug scaunele de sub fund !

yoko   •   06 Octombrie 2026   •   16:56

Isteria cu : rusii, vin rusii ! A fost un film american cu acest titlu , o comedie reusita in care la sfarsit " „pupat toți Piața Independenței”! Cineva baga spaima-n Europa , cand rusii pierd teren si sunt capaciti zilnic de Zelenskyi !

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