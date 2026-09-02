Ilie Bolojan și premierul Lituaniei, discuție despre securitatea regională, NATO și agenda UE

Premierul lituanian Mindaugas Sinkevičius (s) și premierul român Ilie Bolojan (d). Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews

Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat, miercuri, cu omologul său lituanian, Mindaugas Sinkevičius, despre securitatea regională, agenda europeană și cooperarea bilaterală.

Discuția dintre cei doi premieri a vizat relația bilaterală, cooperarea în domeniul securității și apărării și principalele teme europene de interes pentru România și Lituania, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.

Ilie Bolojan l-a felicitat pe omologul său pentru preluarea mandatului și a subliniat că România și Lituania au relații foarte bune și poziții apropiate în dosarele europene importante, de la consolidarea Flancului Estic al NATO, până la sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova și extinderea Uniunii Europene.

Securitatea regională și cooperarea în domeniul apărării, temă importantă în discuție

Premierul Mindaugas Sinkevičius a mulțumit României pentru contribuția la misiunea NATO de Poliție Aeriană Baltică din Lituania și pentru sprijinul acordat consolidării securității în regiune.

Cei doi premieri au discutat și despre incidentele care afectează spațiul aerian și maritim al regiunii. În acest context, Ilie Bolojan a arătat că România urmărește consolidarea capacităților sale de apărare aeriană și că sprijinul aliaților rămâne important.

Un exemplu al contribuției României la securitatea statelor baltice a avut loc pe 19 mai, când o dronă a pătruns în spațiul aerian al Estoniei, venind din direcția spațiului aerian rusesc. Aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate la baza Šiauliai din Lituania, în cadrul misiunii NATO de Poliție Aeriană Baltică, au fost ridicate pentru interceptare. Drona a fost doborâtă, atunci, de un F-16 românesc.

Ilie Bolojan a mai subliniat, în cadrul discuției, necesitatea menținerii Mării Negre pe agenda europeană de securitate. Premierul interimar a vorbit despre securitatea la Marea Neagră și cu șeful NATO, Mark Rutte. Atât președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cât și secretarul general al NATO au avertizat, miercuri, privind intensificarea incidentelor cu drone rusești pe teritoriul statelor membre UE.

Prioritățile Lituaniei la președinția Consiliului UE

Un alt subiect a fost președinția lituaniană a Consiliului UE, care va avea loc în perioada ianuarie - iunie 2027. Printre prioritățile Lituaniei se numără consolidarea securității și apărării europene, extinderea Uniunii Europene, creșterea competitivității, securitatea internă și consolidarea rezilienței democratice a Uniunii. Pe agenda președinției se vor afla, de asemenea, sprijinul pentru Republica Moldova și continuarea procesului de extindere a UE.

Relațiile economice au fost, de asemenea, abordate în cadrul discuției. Cei doi lideri au remarcat evoluția schimburilor comerciale, care au ajuns în 2025 la aproape 500 de milioane de euro, cel mai ridicat nivel de până acum, iar datele pentru primele luni din 2026 arată că această evoluție continuă.

Cei doi premieri au apreciat că există în continuare loc pentru dezvoltarea relațiilor economice, inclusiv în domenii precum energie, servicii financiare, transport și logistică, turism și ospitalitate. Ilie Bolojan a salutat, în acest context, investițiile lituaniene din România.

Premierul român a mulțumit, de asemenea, pentru sprijinul acordat de Lituania aderării României la OCDE. În încheierea discuției, Ilie Bolojan i-a adresat premierului lituanian invitația de a efectua o vizită în România.