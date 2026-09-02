Ursula von der Leyen și Mark Rutte avertizează Rusia după incidentele cu drone din Europa: UE și NATO vor crește presiunea

Mark Rutte, secretarul general al NATO și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Sursa foto: Agerpres

Ursula von der Leyen și Mark Rutte au avertizat, miercuri, că Rusia își intensifică acțiunile ostile în Europa, după seria de incidente cu drone din spațiul european. Șefa Comisiei Europene a declarat că europenii trebuie să se adapteze unei „noi normalități”, în timp ce secretarul general al NATO a spus că Moscova devine „tot mai iresponsabilă”.

Preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au dat asigurări, miercuri, 2 septembrie, că presiunea asupra Rusiei va continua şi chiar „va creşte”, după atacul hibrid cu drone asupra unui aeroport din oraşul german Leipzig, atribuit Moscovei, transmite EFE.

Germania a decis, marți, 1 septembrie, să închidă ultimul consulat rus și „Casa Rusă” de la Berlin în urma acestui incident.

Von der Leyen: Europa trebuie să răspundă mai ferm Rusiei

„Europa şi NATO nu doar că vor menţine presiunea asupra Rusiei, dar o vor creşte. Şi nu ne vom opri până când Rusia nu va înceta să bombardeze şi să omoare copii, bărbaţi şi femei nevinovaţi în Ucraina”, a spus Ursula von der Leyen, după o întâlnire cu Mark Rutte la sediul executivului european din Bruxelles.

Potrivit acesteia, ceea ce s-a întâmplat la Leipzig „marchează o nouă escaladare pe teritoriul Uniunii Europene ce poate fi atribuită în mod direct Rusiei” şi presupune o „nouă normalitate” care cere europenilor „să facă un pas înainte”.

Aceste incidente devin „din ce în ce mai periculoase: incursiuni recurente în spaţiul nostru aerian, drone care ne paralizează aeroporturile, interferenţe în infrastructurile noastre critice. Noi, europenii, ne confruntăm cu realitatea dură că aceasta este noua normalitate. Trebuie să facem un pas înainte. Iar aceasta înseamnă să fim pregătiţi să răspundem îndrăznelii Rusiei mai rapid şi mai eficient”, a declarat şefa executivului european.

Von der Leyen anunță sprijin european pentru apărarea Ucrainei

În acest context, Ursula von der Leyen a menţionat că trebuie luat în considerare faptul că infrastructurile din UE care ţin de viaţa cotidiană sunt „ţinte de primă linie” şi, prin urmare, trebuie protejate.

Preşedinta CE a asigurat că UE va sprijini „orice stat membru care este ţinta Rusiei” şi a spus că Europa „dispune deja de echipe de intervenţie rapidă capabile să facă faţă acestui tip de atacuri” atât în interiorul, cât şi în afara UE.

Pe de altă parte, von der Leyen a anunţat că UE a primit o nouă cerere de plată către Kiev în valoare de „câteva miliarde de euro” şi că aceasta ar acoperi apărarea aeriană a Ucrainei, inclusiv sisteme de apărare aeriană Patriot PAC-3. A adăugat că este vorba de o cerere pe care statele membre „o examinează” şi care „merge în direcţia cea bună”.

În cele din urmă, a exprimat aprecieri referitor la cooperarea UE cu NATO şi a spus că Europa „trebuie să îşi mobilizeze capacităţile de apărare mai rapid” şi că este nevoie de „un sistem de alertă mai rapid şi integrat în întreaga Europă” şi de a fi „capabili să interceptăm ameninţările mai rapid”.

Rutte: Rusia devine tot mai iresponsabilă

La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că nu este nevoie doar ca „industria să facă un pas înainte”, cu fabrici noi sau linii de producţie suplimentare, ci şi de facilitarea cooperării companiilor din sector atât în Europa, cât şi în întreaga Alianţă Nord-Atlantică.

Mark Rutte a mai adăugat că „Rusia a devenit tot mai iresponsabilă” şi că se observă „tot mai multe drone şi rachete care pătrund în spaţiul nostru aerian de-a lungul flancului estic, ceea ce creşte riscul”, precum şi o creştere a activităţilor îndreptate direct împotriva teritoriului european, că este vorba de incendii provocate în fabrici care produc echipamente de apărare pentru Ucraina sau de atacul hibrid de la Leipzig.

„Pericolele pe care le reprezintă Rusia sunt evidente şi lucrăm neobosit pentru a ne asigura că suntem pregătiţi să ne protejăm populaţia. Dacă Rusia crede că ameninţările ne vor diviza sau dacă se gândeşte că ne vor descuraja să sprijinim Ucraina, se înşeală. Unitatea noastră este de nezdruncinat. Sprijinul nostru pentru Ucraina este ferm”, a subliniat secretarul general al NATO, potrivit Agerpres.

Sprijin pentru Ucraina din partea NATO

El a adăugat că NATO promite sprijin financiar și militar pentru Ucraina, urmând ca țara aflată în război să primească de la aliați, și anul viitor, cel puțin 70 de miliarde de euro.

„La Ankara, aliații au convenit să ofere cel puțin 70 de miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei în acest an și aceeași sumă anul viitor. Împrumutul UE reprezintă un element crucial al acestui sprijin. Sprijinul continuă, inclusiv prin apărarea aeriană vitală de care Ucraina are nevoie”, a mai spus șeful NATO.

În contextul ultimelor incidente cu drone din Europa, inclusiv România, Mark Rutte și premierul Ilie Bolojan au discutat, marți, despre măsurile necesare pentru consolidarea securității Mării Negre și a Flancului Estic al NATO.