Nicușor Dan îl primește joi la Cotroceni pe președintele Consiliului European

Nicușor Dan îl primește joi pe președintele Consiliului European la Cotroceni. Sursa Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan îl va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe președintele Consiliului European, Antonio Costa, cei doi urmând să discute în cadrul unei întrevederi oficiale.

Preşedintele Nicuşor Dan îl va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, preşedintele Consiliului European va fi întâmpinat de şeful statului în Holul de Onoare al Palatului Cotroceni.

Cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete, convorbiri oficiale, iar la final vor susţine o conferinţă de presă comună.

Conform agendei oficiale a lui Antonio Costa, acesta va călători în aceeaşi zi la Sofia şi la Atena, unde va fi primit de premierul bulgar, Ruman Radev, respectiv de şeful Guvernului elen, Kyriakos Mitsotakis.

Antonio Costa a mai fost la Bucureşti şi în septembrie anul trecut. El sublinia atunci că "România este un element cheie pentru securitatea europeană". La rândul său, Nicuşor Dan aprecia că vizita preşedintelui Consiliului European în ţara noastră reprezintă "o dovadă a solidarităţii europene", conform Agerpres.

Nicușor Dan a discutat cu Antonio Costa despre prioritățile României înaintea summitului UE

Nu este prima întâlnire dintre Nicușor Dan și Antonio Costa în acest an. Președintele a discutat cu oficialul european despre prioritățile României în primăvară, înaintea reuniunii liderilor UE de la Bruxelles.

"Am avut astăzi o convorbire cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, în cadrul căreia am abordat prioritățile României și temele majore pentru noi în pregătirea reuniunii liderilor europeni care va avea loc în perioada 19-20 martie, la Bruxelles.

Dialogul s-a concentrat pe teme care vizează competitivitatea și Piața Unică, tranziția către energia verde, bugetul Uniunii Europene și relansarea industriei europene. I-am transmis președintelui Costa că ne dorim o Piață Unică complet integrată, precum și o simplificare semnificativă a birocrației și a poverii administrative.

Din perspectiva României, capitolul energie este unul esențial, mai ales în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, care ne arată cât de important este ca Uniunea Europeană să reducă dependențele de importurile de combustibili fosili. Așa cum am mai spus, ne dorim ca tranziția către energia verde să se desfășoare într-un ritm și cadru care să nu afecteze iremediabil competitivitatea companiilor europene si romanesti.

Un alt subiect pe care l-am ridicat în discuția telefonică cu Antonio Costa este și cel privind viitorul cadru bugetar european. Chiar dacă dezbaterile vor mai dura, perspectiva României trebuie să fie corect înțeleasă.

Bugetul UE trebuie să asigure fonduri relevante pentru a asigura creșterea competitivității inclusiv în zona statelor estice, din care face parte și țara noastră, națiuni care au un decalaj istoric față de nivelul de dezvoltare al celorlalte state membre.

De altfel, salut orientarea deciziilor europene către stimularea competitivității și investiții care să asigure un sistem energetic rezilient la șocuri externe", a transmis atunci Nicușor Dan.

Mesaj de la Bruxelles după ce România a doborât două drone în 24 de ore. "Securitatea României este securitatea Europei"

Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, a făcut mai multe declarații pe parcursul timpului despre importanța României în arhitectura de securitate a Uniunii Europene. De exemplu, acesta a avut o reacție imediată în timpul incidentelor cu drone din luna iulie. Oficialul a susținut că "securitatea României este securitatea Europei" şi a felicitat armata română pentru răspuns atunci când a dărâmat două drone în 24 de ore.

„Pentru a doua oară în 24 de ore, spațiul aerian românesc a fost violat de incursiuni ale unor drone.

Felicit autoritățile române pentru răspunsul lor prompt și eficient.

Suntem în deplină solidaritate cu România și poporul său. Securitatea României este securitatea Europei. Vom continua să consolidăm securitatea, reziliența și capacitatea de descurajare ale UE, inclusiv de-a lungul frontierei noastre estice.”, a scris Antonio Costa pe X.

Președintele Consiliului European dă semnalul: UE va trebui să discute cu Rusia

Întâlnirea de joi va atinge mai multe subiecte legate de Uniunea Europeană, România, și raportarea acestora la problemele interne și externe pe care le întâmpina. Se vehiculează și o discuție despre ce a făcut România în materie de securitate în ultimele luni de zile, de când Federația Rusă a devenit mai activă la granițele românești. Antonio Costa a reafirmat în mai deschiderea Uniunii Europene faţă de ideea de a discuta cu Rusia despre pacea din Ucraina, potrivit Agerpres.

Cu ocazia Zilei Europei, în luna mai, Costa a afirmat că UE este pregătită să înceapă convorbiri despre o pace justă şi durabilă în Ucraina.

"La momentul oportun ar trebui să discutăm cu Rusia despre chestiuni de securitate comune, a spus înaltul oficial european, care a subliniat că UE nu va acţiona pe cont propriu. El a precizat că Uniunea Europeană nu va lua nicio măsură care ar submina iniţiativa de pace promovată de preşedintele SUA, Donald Trump", a spus acesta.

Cu scurt timp înainte de a vorbi la Bruxelles, Antonio Costa a discutat telefonic cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis că Uniunea Europeană este alături de Ucraina în lupta sa pentru pace şi în apărarea valorilor noastre europene comune.

"Viitorul Ucrainei este în Uniunea Europeană. Aşteptăm cu nerăbdare etapele următoare în procesul aderării voastre cât mai curând posibil. Împreună, construim un viitor european comun", a adăugat Costa.

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