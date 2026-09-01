Mai multe state cer suspendarea Schengen pentru Spania, din cauza crizei din Ceuta

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Continuă problemele pentru Spania din cauza crizei de migranţi din Ceuta. Mai multe state europene cer suspendarea Schengen pentru iberici.

Italia a prelungit cu 15 zile suspendarea acordului Schengen cu Spania, suspendare care a început la 1 august. Premierul Pedro Sanchez a spus deja că autorităţile spaniole vor continua investigaţiile pentru a vedea cum s-a ajuns la criza migranţilor din Ceuta.

Amintim că peste 70.000 de migranţi au intrat ilegal în exclava spaniolă Ceuta într-o singură zi, pe 30 iulie, mai mult decât toţi migranţii care au trecut prin frontierele europene în 2026.

Criza migranţilor din Ceuta pune acum presiune pe UE pentru a implementa o strategie care să întărească regulile pentru cei care vor azil şi să grăbească returnarea migranţilor în ţările de origine. Criza a subliniat şi neajunsurile regulilor pentru migranţi, acesta fiind, de altfel, primul test real. Liderii europeni sunt aşteptaţi să dezbată acest subiect în octombrie, la viitorul Consiliu European de la Bruxelles.

Mai multe state europene cer suspendarea Schengen pentru Spania

Danemarca şi Finlanda, printre altele, au cerut ca Spania să fie suspendată temporar din spaţiul Schengen, regiune din care spaniolii fac parte din 1985.

Spania a răspuns măsurilor luate de Italia, spre exemplu, într-o manieră similară. Astfel, până pe 7 septembrie, italienii care vor să intre în Italia nu au acces la formalităţile Schengen.

Însă criza din Ceuta ar putea afecta întregul continent, scrie Euronews. La o şedinţă din august de la Bruxelles, miniştrii de interne din UE au iniţiat o discuţie cu privire la libera circulaţie în Uniune. 22 de miniştri au transmis că "vor fi luate toate măsurile necesare pentru a sprijini ordinea publică şi pentru a răspunde riscurilor care se nasc din migraţie".

"Sistemul Schengen a devenit una dintre principalele victime ale dinamicilor politice interne şi ridică îngrijorări între statele membre în ceea ce priveşte migraţia", a transmis Davide Colombi, cercetător pe migraţie la think tank-ul CEPS, din Bruxelles.

Astfel, statele membre UE ar putea să reintroducă unilateral verificările la graniţă, pentru perioade de la 6 luni până la 2 ani.

Până acum, nouă ţări membre, Germania, Spania, Italia, Danemarca, Austria, Ţările de Jos, Polonia, Franţa şi Suedia, cărora li se adaugă Norvegia, au introdus controale temporare la graniţă, din cauza îngrijorărilor legate de migraţia ilegală şi de ameninţările teroriste.

"Migranţia va avea repercursiuni largi în ceea ce priveşte libera mişcare. Pentru moment, Comisia Europeană alege căi diplomatice în loc să impună legea europeană", a mai declarat Colombi.

Spania continuă verificările pentru situaţia din Ceuta

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a afirmat luni că Spania continuă ancheta privind cauzele afluxului brusc de migranţi care au sosit în Ceuta în urmă cu o lună, denunţând totodată "informaţiile false" răspândite şi amplificate de o "internaţională de extremă dreapta", relatează AFP.

În urmă cu o lună, aproximativ 70.000 de migranţi au trecut graniţa dintre Maroc şi teritoriul spaniol Ceuta, situat în Africa de Nord, fie pe jos, fie înot. Deşi majoritatea au plecat imediat, aproximativ 5.000 se află în continuare în Ceuta, inclusiv aproximativ 1.200 de minori neînsoţiţi, a declarat Sanchez. Autorităţile locale au raportat însă că 10.000 de migranţi sunt încă prezenţi.

Oficial, cel puţin 91 de persoane au murit în timpul traversării, dintre care 80 în Spania şi 11 de partea marocană, dar, conform ONG-urilor marocane, zeci de persoane sunt dispărute şi cel puţin 141 sunt decedate.

"Continuăm să investigăm" ce s-a întâmplat, a spus Pedro Sanchez luni la postul de radio Cadena Ser.

"Ceea ce ştim până în prezent este că o hotărâre a Curţii Supreme din 8 iulie a fost distorsionată şi răspândită pe reţelele de socializare prin zvonuri, dezinformări şi, de asemenea, de către organizaţii criminale implicate în traficul de persoane", a continuat el.

Unele informaţii de la acea vreme susţineau că, dacă cineva intra în Ceuta înotând, era imposibil să fie expulzat în Maroc, ceea ce este fals, a reiterat liderul socialist.

"Ştim, de asemenea, că există o inegalitate structurală care înseamnă că oraşul autonom Ceuta şi oraşul autonom Melilla au probabil cele mai complexe frontiere din lume, deoarece decalajul de oportunităţi, decalajul de venit pe cap de locuitor dintre cele două părţi este considerabil", a subliniat el.

"După 30 şi 31 iulie, s-au răspândit zvonuri şi dezinformări pe reţelele de socializare legate atât de Rusia, cât şi de Israel, precum şi de o reţea internaţională de extremă dreapta care foloseşte în mod constant migraţia nu doar pentru a ataca Spania, ci şi pentru a ataca şi diviza Europa", a adăugat prim-ministrul spaniol.

Pedro Sanchez a exclus, de asemenea, orice responsabilitate "de vreun fel" din partea autorităţilor marocane în această criză: "Niciun serviciu de informaţii cu care guvernul spaniol colaborează de obicei nu ridică nici cea mai mică îndoială, sau mai degrabă niciun fel de îndoială, cu privire la participarea, în vreun fel, a autorităţilor marocane".

"Trebuie să fim conştienţi că această criză poate fi rezolvată doar prin cooperare, nu prin neîncredere faţă de Maroc", a continuat el, promiţând, de asemenea, un ajutor suplimentar de 168 de milioane de euro pentru teritoriul Ceuta pentru a face faţă crizei şi consecinţelor economice ale acesteia.