Video - Reacția Canadei la ordinul lui Trump de a schimba denumirea Lacului Ontario în Lacul America

Foto: Unsplash

Canada i-a răspuns președintelui american Donald Trump după ce acesta a solicitat autorităților federale din Statele Unite să folosească denumirea „Lake America” pentru Lacul Ontario.

Premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford, a amplasat pe malul canadian al lacului Ontario un panou gigantic pe care scrie „Lake Ontario. Now and Always” (n.red. „Lacul Ontario. Acum și întotdeauna”).

Ford a dezvelit panoul în apropiere de Grimsby, Ontario. El a purtat un tricou al naționalei de fotbal a Canadei și s-a pozat în fața afișului, care are aproape 7,3 metri lățime și 3,6 metri înălțime, fiind montat pe picioare de 1,8 metri. Mesajul este scris și în limba franceză.

Vezi și - Topul „interzis” în Canada: Ce produse și servicii americane boicotează canadienii în războiul comercial declanșat de Trump

Trump a cerut agențiilor federale americane să folosească numele „Lake America”

Gestul vine după ordinul executiv prin care Donald Trump le-a solicitat agențiilor federale americane să redenumească Lacul Ontario în „Lake America”.

Decizia face parte dintr-o serie mai amplă de confruntări între SUA și Canada, în contextul tarifelor comerciale impuse de administrația Trump, al amenințărilor cu privire la transformarea Canadei în al 51-lea stat american, dar și al atacurilor verbale la adresa politicienilor canadieni.

Doug Ford a spus că Trump încearcă să schimbe numele lacului, pentru că Ontario și Canada „se apără singure”. Ford a spus că denumirea tradițională va supraviețui mandatului președintelui american.

„Mult după ce președintele Trump nu va mai fi, se va numi în continuare Lacul Ontario”, a spus Ford într-un clip postat pe rețele sociale.

VIDEO - „Lacul Ontario. Acum și întotdeauna”



De asemenea, oficialii canadieni au adresat și ironii la adresa președintelui american.

Premierul provinciei Manitoba, Wab Kinew, a comparat tentativa lui Donald Trump de a redenumi lacul cu o trupă rock, care a trecut de mult de perioada sa de glorie, iar acum vrea să reînvie un hit vechi.

Kinew a făcut referire la decizia anterioară a lui Trump de a redenumi Golful Mexic drept „Gulf of America”. El a afirmat președintele american vrea să „cânte din nou hiturile” pentru baza sa electorală.

„Cred că toată lumea de aici consideră că este puțin trist și că nu este cea mai bună prestație a sa”, a zis Kinew.

Istoricul canadian Robert Bothwell s-a întrebat de ce „cea mai mare țară de pe Pământ” ar lua în serios o asemenea inițiativă.

Totuși, istoricul a avertizat că disputa privind numele lacului nu trebuie văzută doar ca o glumă. El a susținut că obiectivul mai larg al lui Trump este să subordoneze Canada sau chiar să o integreze în Statele Unite ale Americii.

Tensiuni comerciale între Canada și SUA

Controversa privind numele lacului Ontario apare într-un moment în care relațiile dintre cei doi aliați tradiționali SUA și Canada s-au deteriorat puternic.

Negocierile comerciale dintre Canada și Statele Unite au eșuat săptămâna trecută, ambele guverne acuzându-se reciproc că au venit cu cerințe de ultim moment. Canada a anunțat, la rândul său, tarife de retorsiune care urmează să intre în vigoare luna viitoare.



Într-un interviu pentru Associated Press, Ford a zis că fostul președinte american Ronald Reagan ar fi „dezgustat” de politica tarifară a lui Trump.

Trump a răspuns numindu-l pe Ford un simplu „subaltern” al premierului canadian Mark Carney și ironizându-l prin comparații cu fratele său mort, Rob Ford, fost primar al orașului Toronto.

Președintele Donald Trump a continuat sâmbătă să promoveze denumirea „Lake America”, distribuind inclusiv un meme cu gâște canadiene desenate cu păr blond similar celui al lui Trump și înarmate cu puști, prezentate ca fiind „protectoarele” lacului.



Trump a utilizat, de mai multe ori, hărți și denumiri geografice, cu scopul de a-și susține mesajele politice. O hartă cu „Gulf of America” a fost expusă pentru un timp în Biroul Oval, iar Trump a publicat imagini ce prezintă Canada ca parte a Statelor Unite ori ca fiind al 51-lea stat al SUA.

Originea numelui Ontario

Numele „Lake Ontario” are rădăcini indigene. Acesta provine dintr-un cuvânt utilizat de populația huronă, „oniatarí:io”, însemnând „lac al apelor strălucitoare”. Provincia din Canada Ontario și-a preluat, la rândul său, numele de la lac.



Marele Șef al Națiunii Wendat, Pierre Picard, a criticat decizia lui Trump, considerând-o o încercare de ștergere a istoriei indigene.

„Este inacceptabil pentru noi, ca națiune, să avem un președinte care poate să ne șteargă istoria, cultura și identitatea”, a declarat Picard.

Premierul canadian Mark Carney a respins schimbarea denumirii și a evidențiat originile indigene ale numelui.

Mai mult, ordinul lui Trump nu obligă autoritățile canadiene să schimbe denumirea. Chiar dacă instituțiile federale americane pot utiliza „Lake America” în documentele și comunicările lor, Canada continuă să folosească oficial numele „Lake Ontario”.

Vezi și - O dispută dintre SUA și Mexic privind denumirea brânzeturilor a blocat negocierile comerciale dintre cele două țări. Miza este de miliarde de dolari