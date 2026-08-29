Alertă în Ungaria. Un individ beat a furat un avion pe care îl pilota spre centrala nucleară

Un incident grav de securitate a avut loc sâmbătă dimineață în Ungaria, unde un bărbat de 24 de ani, aflat în stare de ebrietate și într-o stare de confuzie, a furat un avion ușor de pe aerodromul din Kalocsa și a decolat fără nicio autorizație.

Bărbatul a pornit cu aeronava în direcția orașului Paks, unde se află centrala nucleară a Ungariei, unul dintre cele mai importante obiective strategice ale țării. Radarele Forțelor de Apărare Maghiare au detectat rapid avionul, iar situația a determinat ridicarea de la sol a avioanelor de luptă JAS 39 Gripen.

Aventura bărbatului s-a încheiat însă după numai câteva minute. Aeronava a efectuat o aterizare forțată în apropierea localității Gerjen, într-un lan de floarea-soarelui, iar avionul a suferit avarii importante.

A furat un avion Cessna 172 și a decolat fără autorizație

Potrivit informațiilor transmise de poliția ungară și preluate de presa locală, bărbatul de 24 de ani a luat de pe aerodromul din Kalocsa un avion de tip Cessna 172. Acesta era beat și avea un comportament dezorientat, potrivit informațiilor apărute ulterior în presa ungară. Cu toate acestea, a reușit să pornească aeronava și să decoleze fără autorizație.

Avionul a pornit apoi spre Paks, oraș cunoscut în special pentru centrala nucleară care reprezintă una dintre cele mai importante surse de energie electrică ale Ungariei. Direcția de zbor a ridicat imediat nivelul de alertă.

Forțele de Apărare Maghiare au detectat aeronava la scurt timp după decolare. Avionul nu avea autorizația necesară pentru zbor, iar traiectoria sa spre Paks a determinat o reacție rapidă din partea autorităților. Două avioane JAS 39 Gripen aflate în serviciul de alertă au fost ridicate de la sol pentru interceptarea și identificarea aeronavei.

Centrala nucleară de la Paks reprezintă un obiectiv strategic cu măsuri speciale de protecție, iar spațiul aerian din zona centralei este supus unor restricții pentru aviația civilă. Intervenția avioanelor militare a transformat astfel un incident care inițial părea o aventură periculoasă într-o adevărată operațiune de securitate aeriană.

Aterizare forțată într-un lan de floarea-soarelui

Înainte ca situația să evolueze spre o interceptare în aer, avionul a avut probleme, iar bărbatul a fost nevoit să efectueze o aterizare forțată. Aeronava a ajuns într-un lan de floarea-soarelui din apropierea localității Gerjen, în județul Tolna. Presa ungară relatează că avionul a suferit avarii importante, iar trenul de aterizare s-a rupt.

Avioanele Gripen au localizat aeronava avariată și au rămas în zonă până la sosirea elicopterului medical și a echipelor de intervenție de la sol.

Primele informații au indicat că nu au existat victime. Incidentul nu s-a încheiat însă odată cu aterizarea forțată. Potrivit informațiilor apărute ulterior, bărbatul ar fi încercat să părăsească zona și ar fi încercat inclusiv să ia un autoturism.

Poliția ungară a reușit în cele din urmă să îl rețină. Autoritățile au deschis o anchetă pentru mai multe posibile infracțiuni, iar procurorii urmează să decidă asupra măsurilor preventive.