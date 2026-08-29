Donald Trump, aspru criticat, după ce a publicat o fotografie realizată cu AI cu el și Dolly Parton. "Dezgustătoare!" - FOTO

Donald Trump, președintele SUA Foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a atras un nou val de critici după ce a publicat o fotografie realizată cu Inteligența Artificială cu el și Dolly Parton.

Într-una dintre cele mai recente postări ale sale despre Inteligența Artificială, președintele american Donald Trump a pus pe pagina sa de pe Truth Social o ilustrație generată de Inteligența Artificială în care se află braț la braț cu Dolly Parton plimbându-se prin Casa Albă. Imaginea a fost considerată nepotrivită de fanii artistei, care a murit săptămâna aceasta și a lăsat milioane de oameni îndurerați.

Trump felt Dolly Parton was getting too much attention pic.twitter.com/KOaI3pFXnz — PatriotTakes ???????? (@patriottakes) August 28, 2026

Reamintim că Donald Trump ordonase coborârea drapelelor SUA în bernă timp de o săptămână, după moartea lui Dolly Parton.

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„Aceasta este o adevărată pierdere pentru milioane de oameni. Nu a existat niciodată nimeni ca ea și nu va exista niciodată. În onoarea ei, cobor steagul american în Statele Unite pentru o perioadă de o săptămână, începând din această seară, la ora 18:00. Odihnește-te în pace, Dolly! Lumea te iubește”, a scris Donald Trump pe platforma Truth Social, joi, 26 august.

Acuzații la adresa lui Donald Trump. Ar fi retras finanțarea pentru Biblioteca Imaginației lui Dolly Parton

Acest omagiu a fost inițial întâmpinat cu aplauze, chiar și cei mai duri critici ai lui Trump lăudându-l pentru gest.

Cu toate acestea, nu a durat mult până când anumiți fani au subliniat că Biblioteca Imaginației a lui Dolly Parton - o inițiativă de alfabetizare care a dăruit peste 330 de milioane de cărți copiilor din anul 1995 și una dintre numeroasele cauze filantropice ale lui Parton - a fost retrasă de la finanțare de către Administrația Trump, scrie Euronews.

Acest lucru i-a determinat pe mulți fani să-l acuze pe Trump de ipocrizie, iar lucrurile s-au înrăutățit atunci când președintele american a susținut, săptămâna aceasta, în cadrul unei emisiuni, că Parton „îl place foarte mult”.

Oamenii l-au criticat și mai mult pe Trump și au subliniat că Parton susține tot ceea ce Trump nu susține: toleranță, respect și apropierea oamenilor.

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Postarea lui Trump generează un nou val de critici: „Această fotografie este dezgustătoare”

Acum, postarea lui Trump a imaginii în care apare alături de cântăreața Dolly Parton a atras un nou val de critici la adresa președintelui american. Numeroși fani ai artistei au preluat imaginea lui Trump generată cu AI și au repostat-o pe alte rețele sociale precum ar fi Facebook, Instagram sau X, și au scris mesaje în care au criticat gestul acestuia.

„Trump a simțit că Dolly Parton primește prea multă atenție”, a scris un internaut, în timp ce altul a comentat: „Această fotografie este dezgustătoare. Dolly Parton nu a apărut niciodată în fotografii cu el și nici nu cred că ar fi vreodată de acord. A o pune într-o fotografie la brațul lui este ca și cum ai lua cel mai frumos suflet imaginabil și ai arunca o găleată dezgustătoare plină cu Trump josnic pe ea”.

Postarea a continuat: „Dolly Parton a fost amabilă, generoasă și o prietenă a comunității LGBTQ - a fost exact opusul lui Trump în toate privințele posibile. «Îi cunosc, îi iubesc pe toți și nu judec», a spus ea despre persoanele trans. Trump răspândește minciuni despre persoanele trans, spunând că școlile îi îndrumă în secret pe copii împotriva dorinței părinților lor. Nu era obsedată să-și pună numele pe lucruri, dar a lăsat în urmă o moștenire de alfabetizare, deoarece Biblioteca Imaginației a livrat 300.000.000 de cărți gratuite copiilor, de la naștere până la vârsta de 5 ani. Între timp, Trump își pune oamenii legii să aresteze și să deporteze copii de 5 ani, precum micuțul Liam Tadeo. El nu va poseda niciodată, niciodată, nici măcar o mică bucățică din harul, dragostea și virtutea pe care Dolly le avea în degetul mic”.

Postarea a devenit virală, mulți adăugând că imaginea lui Donald Trump realizată cu Inteligența Artificială era „fără inimă și fără creier” și că Parton a refuzat să fie în aceeași cameră cu Trump.