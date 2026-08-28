O dispută dintre SUA și Mexic privind denumirea brânzeturilor a blocat negocierile comerciale dintre cele două țări. Miza este de miliarde de dolari

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O dispută privind denumirea brânzeturilor europene a blocat negocierile comerciale dintre SUA și Mexic, Washingtonul contestând protecția acordată de Mexic produselor europene.

Denumirile brânzeturilor au devenit un punct de blocaj în negocierile comerciale dintre SUA şi Mexic, potrivit unor surse guvernamentale mexicane care au vorbit sub condiţia anonimatului, informează Reuters.

SUA se opun noului acord comercial încheiat de Mexic cu Uniunea Europeană, care acordă o protecţie specială pentru sute de produse europene ale căror denumiri sunt legate de regiuni specifice, cum ar fi Parmigiano Reggiano, feta şi manchego. De asemenea, acordul oferă Uniunii Europene căi de atac în justiţie împotriva încălcărilor.

Washingtonul susţine că acordul, semnat în mai, îi restricţionează pe producătorii americani să vândă în Mexic brânzeturi sub denumiri precum parmezan şi feta. SUA susţin de mult timp că aceste denumiri sunt generice, în timp ce UE spune că denumirea de parmezan ar trebui rezervată numai pentru Parmigiano Reggiano din nordul Italiei şi feta numai pentru brânza din anumite părţi ale Greciei.

"Este complet greşit ce a făcut Mexicul"

"Este complet greşit ce a făcut Mexicul. Guvernul mexican trebuie să se asigure că producătorii americani şi mexicani de brânzeturi cu denumiri comune vor continua să fie prezenţi pe piaţă", a declarat Jaime Castaneda, vicepreşedinte al U.S. Dairy Export Council.

SUA şi Mexicul sunt în mijlocul unor discuţii bilaterale dificile pentru a încheia un acord comercial preliminar în acest an, în timp ce, în paralel, se poartă discuţii pentru reînnoirea Acordului SUA-Mexic-Canada, un element central al economiei mexicane. Aceste negocieri importante au oferit SUA un instrument de presiune pentru a-şi promova punctul de vedere pe ce a devenit o piaţă de miliarde de dolari pentru exportatorii de brânzeturi din SUA. Şi acest lucru dă bătăi de cap autorităţilor mexicane.

Deşi tratatul dintre Mexic şi UE a fost semnat, Mexicul nu a finalizat încă procedurile necesare pentru ca acordul să intre în vigoare, în timp ce Uniunea Europeană a făcut-o, a precizat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Executivul comunitar a declarat pentru Reuters că nu va fi posibilă modificarea termenilor acordului şi că "a luat act de acţiunile SUA" care se opun protecţiei de care beneficiază brânzeturile europene.

Mexicul se numără printre principalii consumatori de brânză din lume, preferând soiurile autohtone, cum ar fi brânza Oaxaca şi queso fresco. Însă importurile de brânză, în principal din SUA, au crescut semnificativ începând din anii 1980 şi reprezintă acum aproape 30% din consumul intern, impulsionate de produse precum parmezanul de la Kraft şi Manchego de la Walmart, precum şi de popularitatea tot mai mare a pizzeriilor din Mexic.

Vânzătorii de brânzeturi din Mexic susţin acordul comercial cu UE

SUA exportă anual brânză în valoare de aproximativ un miliard de dolari în Mexic, în timp ce exporturile totale de lactate ale UE în Mexic se ridică la doar 200 de milioane de dolari.

Producătorii europeni de brânzeturi spun că ciocnirea cu SUA reflectă opoziţia dintre producţia de masă şi tradiţiile regionale protejate.

"SUA au fost întotdeauna o naţiune cu volume mari de consum, ceea ce este exact opusul a ceea ce reprezintă denumirile de origine", a declarat Antonio Martinez, şeful unei organizaţii care protejează denumirea regională a brânzei manchego. "Dimensiunea mică a producătorilor de brânzeturi manchego din Spania le conferă "farmecul şi identitatea unică", a adăugat el.

Vânzătorii de brânzeturi din Mexic, precum Rodolfo Navarro, susţin acordul comercial cu UE, deoarece ar reduce tarifele la brânzeturile importate din Europa.

"Aceste brânzeturi vor servi pieţe diferite. Brânza europeană va fi vândută pe o nişă superioară", a spus Navarro.

Acesta are probleme cu producătorii americani, pe care el şi alţi producători mexicani de brânzeturi îi acuză că subminează producţia locală. Institutul pentru Agricultură şi Politică Comercială a avertizat în 2023 că producătorii mexicani de lactate sunt vulnerabili la exporturile ieftine din SUA.

Brânza americană are o reputaţie de calitate slabă, agravată de popularitatea feliilor procesate cunoscute sub numele de brânză americană, făcută din săruri emulsionate şi resturi de lactate şi, care tehnic vorbind, nu este deloc o brânză, precum şi a brânzei la doză, care poate fi pulverizabilă.

În replică, producătorii americani spun că brânzeturile lor au învins rivalii europeni în competiţiile internaţionale, în timp ce fanii brânzei procesate apreciază termenul lung de valabilitate, versatilitatea şi costul redus, conform Agerpres.

Pactul dintre Trump și Milei

Nu e prima dispută legată de denumirile brânzeturilor între SUA, Europa și statele latino-americane. Când UE ezita să finalizeze pactul comercial cu Mercosur, Donald Trump a trecut la acțiune și „a mutat cașcavalul”, notează Politico.

Acordul său cu populistul argentinian Javier Milei a ridicat semne de întrebare privind protecțiile obținute cu greu pentru produsele europene de top, prevăzute în tratatul UE–Mercosur.

Într-un moment în care Bruxelles-ul voia să arate că ideea comerțului liber poate contrabalansa agresivitatea lui Trump, diviziunile interne ale UE i-au limitat din nou influența în America Latină.

Situația devine complicată, pentru că pactul Trump–Milei permite intrarea liberă a imitațiilor americane ale brânzeturilor europene în Argentina. Susținătorii acordului UE–Mercosur spun că singura soluție este să puncteze protecția 'indicațiilor geografice', înainte să fie prea târziu.

„Dacă Europa vrea să fie un gigant geopolitic, trebuie să fie capabilă să decidă fără a pierde timp”, a subliniat eurodeputatul italian Stefano Bonaccini.

Protecția produselor europene, pusă sub presiune

Acordul UE–Mercosur prevede protecția a peste 300 de produse alimentare și băuturi europene în Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Scopul este să împiedice copiile și imitațiile să intre pe aceste piețe.

Totuși, echipa lui Trump a obținut garanții că anumite imitații americane, precum Gorgonzola, Fontina și Roquefort, pot fi vândute în Argentina. Astfel, prețurile pentru feta grecească pot crește, în timp ce o brânză sărată din Wisconsin ar putea fi comercializată sub același nume, ca alternativă mai ieftină.

Pentru opozanți, apropierea lui Milei de Trump reprezintă o trădare. „Această situație este extrem de revelatoare cu privire la țeapa care este acordul Mercosur”, a spus Céline Imart, parlamentar francez de centru-dreapta și fermier, subliniind lipsa de încredere în celelalte protecții promise fermierilor.

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