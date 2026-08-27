România, Republica Moldova și Ucraina strâng rândurile în fața amenințării ruse: Mesajele Maiei Sandu și Nicușor Dan

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Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat joi legăturile strânse ale ţării sale cu România şi Ucraina, într-o conferinţă de presă comună la Chişinău alături de omologii săi român Nicuşor Dan şi ucrainean Volodimir Zelenski, cu ocazia marcării a 35 de ani de independenţă a Republicii Moldova.

"Avem acelaşi ataşament faţă de valorile fundamentale ale civilizaţiei noastre: pacea, libertatea şi democraţia", a spus Maia Sandu.

"În urmă cu 35 de ani, eram trei ţări sărace, la marginea Europei, cu economii ruinate şi cu viitorul incert. Astăzi, suntem trei state europene care stau la aceeaşi masă şi sunt respectate în Europa şi în lume", a adăugat ea.

"România, membră a NATO şi a Uniunii Europene. Ucraina, ţară care prin curaj şi inovaţie apără astăzi un continent întreg de un agresor brutal. Şi Republica Moldova, ţară ai cărei oameni şi-au apărat prin vot apartenenţa la familia europeană şi care negociază acum aderarea la UE", a completat ea.

"În aceşti 35 de ani am învăţat ce înseamnă cu adevărat independenţa. Independenţa înseamnă să ai lumină şi căldură în casă, indiferent de ce se decide la Moscova; să-ţi vinzi produsele acolo unde eşti respectat şi tu şi munca ta; să-ţi alegi singur prietenii şi drumul; să fii tratat ca partener; să ai un cuvânt de spus; şi să decizi prin vot cine conduce ţara", a mai declarat Maia Sandu

"Un singur lucru îţi este dat de la început: vecinii. Iar Republica Moldova a avut noroc. La vest, avem de o ţară care ne-a fost alături încă de la proclamarea independenţei noastre. România a fost lângă noi la fiecare cumpănă, în anii grei de la început, în crizele energetice, în momentele în care alţii ne priveau de la distanţă. A făcut-o firesc, aşa cum face un frate sau o soră. România ne-a purtat cauza în Europa atunci când vocea noastră era încă slabă. Iar când a intrat în Uniunea Europeană, în 2007, moldovenii au văzut cu ochii lor că drumul acesta este realizabil", a subliniat ea.

"La est avem o ţară care apără cu vieţile oamenilor săi pacea pe întreg continentul. Cu Ucraina avem 1.222 km de hotar, iar ucrainenii ţin agresorul departe de casele noastre. Moldova doarme mai liniştită datorită rezistenţei ucrainenilor", a spus preşedinta.

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Maia Sandu: Moldova nu se va lăsa intimidată de dronele rusești

Maia Sandu a reamintit că luni, în timpul vizitei sale la Kiev, i-a conferit lui Zelenski "Ordinul Republicii", cea mai înaltă distincţie a Republicii Moldova, "pentru contribuţia excepţională la apărarea păcii şi a libertăţii pe continentul european" şi a precizat că, drept "semn al recunoştinţei moldovenilor faţă de curajul poporului ucrainean", i-a înmânat joi, la Chişinău, această distincţie.

"În 35 de ani am învăţat că independenţa este mai puternică atunci când se sprijină pe legături solide, şi de aceea ştim ce fel de ţară vrem să fim pentru vecinii noştri: un vecin bun, un prieten de nădejde, un partener de securitate. Acesta este scopul nostru: să fim un stat care oferă siguranţă celor de acasă şi celor din jur, Ucrainei, României şi Uniunii Europene la care ne pregătim să aderăm", a mai afirmat Maia Sandu în conferinţa de presă.

Ea a mai atras atenţia că războiul "brutal al Rusiei împotriva Ucrainei se simte dincolo de hotarele" acesteia.

"Spaţiul aerian al Republicii Moldova şi al României a fost încălcat de zeci de ori. Chiar astăzi, în prag de sărbătoare, drone ruseşti au pătruns în spaţiul nostru aerian în încercarea vădită de a ne intimida. Spun clar şi răspicat, în prezenţa prietenilor noştri: Nu ne vom lăsa intimidaţi", a afirmat ea.

Şefa statului moldovean a spus că ţara sa investeşte în apărarea antiaeriană, "ca să ne putem apăra oamenii şi infrastructura"

Ea a făcut totodată apel la toate "ţările lumii libere să ajute Ucraina să-şi întărească apărarea antiaeriană acum, înaintea acestei ierni".

"Continuăm să ne unim eforturile. Vrem trei ţări bine legate între ele, oameni care ajung dintr-o ţară în alta uşor, ca la ei acasă. Hotare păzite bine, dar trecute rapid, fără cozi. Drumuri şi căi ferate pe care mărfurile circulă fără impedimente. Gaz şi curent care merg în ambele sensuri, pentru ca fiecare dintre noi să aibă de unde lua energie la nevoie. Râuri gospodărite împreună, pentru că Prutul şi Nistrul sunt resursele noastre comune. Porturile de la Dunăre - Giurgiuleşti, Galaţi, Reni, Ismail - lucrând coordonat. Şi un cer supravegheat împreună. Aceasta este regiunea pe care o construim şi viitorul pe care îl vrem în Uniunea Europeană, unde ne dorim să ajungem şi noi, şi Ucraina. Pentru acest obiectiv muncim în fiecare zi. Astăzi sărbătorim ce-am reuşit", a mai declarat Maia Sandu.

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Nicuşor Dan: România, Republica Moldova şi Ucraina vor continua cooperarea în domeniile infrastructurii, energiei şi securităţii

România, Republica Moldova şi Ucraina vor continua cooperarea în domeniile infrastructurii, energiei şi securităţii, inclusiv pentru prevenirea unor agresiuni cu drone, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, după reuniunea trilaterală desfăşurată la Chişinău cu Maia Sandu şi Volodimir Zelenski.

"Pe plan trilateral, sunt bucuros că ţările noastre colaborează şi această întâlnire este dovada faptului că avem fiecare dintre noi maturitatea să înţelegem responsabilitatea pe care o avem pentru securitatea şi stabilitatea acestei regiuni", a spus şeful statului.

El a precizat că discuţiile au vizat, printre altele, proiecte comune de infrastructură şi energie.

"Am discutat de proiecte de infrastructură şi de proiecte energetice comune, de interconexiuni. După cum ştiţi, prin programul SAFE, România va construi autostradă până la graniţă şi câţiva kilometri în interiorul Republicii Moldova şi autostradă până la graniţa nordică cu Ucraina. Asta va ajuta foarte mult conexiunea între statele noastre", a adăugat Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, România şi Republica Moldova pot coopera şi în ceea ce priveşte prevenirea unor agresiuni cu drone.

"Am discutat de ameninţările la care ţările noastre, România şi Republica Moldova, sunt supuse. Dronele la care doamna preşedinte (Maia Sandu - n.r.) a făcut referire şi putem să colaborăm pentru a preveni tipul acesta de agresiune", a mai spus acesta.

Preşedintele României a condamnat încă o dată agresiunea Federaţiei Ruse faţă de Ucraina şi a reafirmat, totodată, sprijinul continuu al României pentru Ucraina " în această luptă nedreaptă".

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Nicușor Dan: România și Ucraina reiau discuțiile despre drepturile minorităților

Referindu-se la relaţia bilaterală cu Ucraina, Nicuşor Dan a anunţat că vineri va avea loc o reuniune a Comitetului Mixt pentru Minorităţile din cele două ţări.

"După cum ştiţi, România şi Ucraina au semnat un parteneriat strategic şi mă bucur că lucrurile avansează între noi. De exemplu, mâine, după mulţi ani, va avea loc o reuniune a Comitetului Mixt pentru Minorităţile din cele două ţări, în care vom discuta chestiuni importante, cea mai importantă fiind educaţia în limba maternă în cele două ţări", a spus preşedintele.

În ceea ce priveşte Republica Moldova, el a evidenţiat relaţia specială dintre cele două state, care au o cultură, tradiţii şi o limbă comune, precum şi susţinerea pe care România o acordă parcursului european al ţării vecine, adăugând că Republica Moldova este "un exemplu pentru toate ţările europene care sunt în curs de aderare".

Întâlnirea trilaterală s-a desfăşurat după ce Nicuşor Dan şi Maia Sandu au participat la parada militară organizată în Piaţa Marii Adunări Naţionale cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova. Volodimir Zelenski nu a fost prezent la acest eveniment.

Republica Moldova marchează joi 35 de ani de la proclamarea Independenţei, manifestările din acest an fiind organizate sub genericul "Independenţa ne uneşte", potrivit Agerpres.

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