Vizita directorului CIA la Moscova, de avertisment. Ce spun Donald Trump și Dmitri Peskov

Trump Putin - Sursa foto: Agerpres/Freepik. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Vizita directorului CIA la Moscova a stârnit speculații privind obiectivele discuțiilor, însă Donald Trump susține că deplasarea ar putea produce rezultate în eforturile de pace.

Călătoria neobişnuită a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova în această săptămână a avut ca scop avertizarea Rusiei împotriva oricărui atac care ar viza NATO, au anunţat miercuri mai multe publicaţii americane, după ce preşedintele SUA, Donald Trump a încercat să minimizeze importanţa acestei vizite, notează AFP.

Wall Street Journal şi CBS au raportat că şeful CIA a încercat să descurajeze Rusia de la orice atac împotriva unui membru NATO, în condiţiile în care evaluările serviciilor americane de informaţii indică faptul că Moscova ar putea încerca să pună alianţa la încercare.

Wall Street Journal detaliază, în special, că preşedintele rus Vladimir Putin ar putea sfida NATO cu un "atac limitat" în următorii ani.

Casa Albă nu a răspuns solicitărilor AFP pe această temă.

Trump a declarat că "ar putea ieși ceva" în urma întâlnirii de marți

Donald Trump a calificat, totuşi, această deplasare a directorului CIA drept o vizită de "semi-rutină" într-un interviu acordat miercuri comentatorului conservator Glenn Beck, lăsând să se înţeleagă că întrevederea a avut ca scop discutarea războiului din Ucraina.

"Ne-am dori ca războiul din Ucraina să se oprească", a adăugat preşedintele american.

Totodată, Trump a declarat că "ar putea ieși ceva" în urma întâlnirii de marți dintre directorul CIA și reprezentanții serviciilor de informații din Rusia

"Este prematur să spunem cât de mult va afecta acest lucru procesul general de redresare a relațiilor noastre bilaterale din criza profundă în care se află în prezent", a declarat el reporterilor.

În timpul călătoriei sale la Moscova, Ratcliffe a abordat şi problema războiului din Iran, ameninţând cu sancţiuni suplimentare dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă, potrivit presei americane.

Miliardarul a asigurat în timpul interviului de miercuri că această vizită nu a avut legătură nici cu Iranul, nici cu ameninţările ruseşti la adresa NATO.

Președintele american a precizat că nu îi place "să dezamăgească oamenii", însă a subliniat că niciunul dintre zvonurile apărute în legătură cu vizita nu s-a confirmat.

"Nu a fost acolo pentru niciunul dintre lucrurile pe care le menţionaţi", a susţinut el, fiind întrebat despre cele două subiecte.

Discuţii "între servicii secrete"

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că John Ratcliffe s-a deplasat la Moscova pentru discuţii "între servicii secrete", fără a se întâlni cu preşedintele Vladimir Putin.

Purtătorul de cuvânt rus a considerat că "este încă prea devreme pentru a spune în ce măsură acest lucru va avea o influenţă asupra procesului de scoatere a relaţiilor (ruso-americane) din criză".

Niciun alt contact viitor nu este prevăzut pentru moment, le-a afirmat el jurnaliştilor, printre care şi cei de la AFP, calificând aceste contacte drept "pozitive", dar refuzând să menţioneze dosarele asupra cărora au purtat discuţiile.

Potrivit acestuia, astfel de contacte au loc frecvent "chiar și în cele mai dificile momente" din relațiile dintre cele două state.

Înainte ca Ratcliffe să plece spre Moscova, Statele Unite au informat Ucraina că o delegație americană de rang înalt urma să ajungă în capitala Rusiei. Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru CBS că Washingtonul a solicitat Kievului să oprească atacurile pe perioada deplasării delegației.

CIA și Pentagonul nu au oferit, până la momentul relatării, un punct de vedere oficial privind vizita lui Ratcliffe.

Ultima călătorie cunoscută a unui director CIA în Rusia data din noiembrie 2021

De câteva luni, Rusia şi Ucraina îşi intensifică atacurile cu rază lungă, vizând situri civile precum depozite logistice şi facilităţi petroliere şi portuare. Aceste atacuri fac un număr tot mai mare de victime civile în fiecare săptămână.

Eforturile diplomatice sub mediere americană pentru a pune capăt conflictului sunt în impas, iar Kremlinul nu dă niciun semn că ar fi pregătit să îşi revizuiască pretenţiile maximaliste, în special cele teritoriale.

Până în prezent, încercările lui Donald Trump de a pune capăt conflictului, inclusiv organizarea, în urmă cu puţin peste un an, a unui summit în Alaska cu omologul său Vladimir Putin, au rămas fără rezultat.

Un avion militar american a decolat marţi dimineaţă din capitala letonă Riga spre capitala rusă, înainte de a efectua traseul invers în cursul serii, conform datelor de pe site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24.

Ultima călătorie cunoscută a unui director CIA în Rusia data din noiembrie 2021, înainte de începerea războiului din Ucraina în februarie 2022, conform Agerpres.

În iarna 2021-2022, serviciile secrete americane au avertizat în mai multe rânduri cu privire la o invazie a Federației Ruse în Ucraina, pe măsură ce Moscova își disloca armament pe flancul de est, la granița cu Belarus și Ucraina.

În dimineața zilei de 24 februarie 2022, Rusia a lansat o invazie la scară largă asupra vecinului său, iar de atunci, trupele Kremlinului au reușit să ocupe aproape în totalitatea 4 regiuni ucrainene Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie.

Chiar și așa, în fața avansului rus, forțele Kievului au rezistat eroic mai bine de patru ani, ca urmare a sprijinului occidental și implementării unor sisteme specifice războiului modern, precum dronele și roboții.

Bogdan Chirieac: Ne aflăm într-un moment critic

Directorul CIA, John Ratcliffe, a ajuns marți la Moscova, într-o vizită surpriză, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și NATO. Subiectul a fost comentat de analistul Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de Cristina Șincai.

"Conform Wall Street Journal, Rusia se pregătește să atace țări din NATO. Se speră că vizita lui John Ratcliffe în acest moment este făcută special pentru a se întâlni cu Putin și a-i spune să nu facă asta, fiindcă NATO se va apăra în acest caz. Deci, situația este mult mai gravă decât credeam noi până în prezent. Observăm în România drone în fiecare zi, aeriene, maritime, și înțeleg că Polonia și țările baltice sunt supuse și ele acelorași probleme. Este foarte grav. Ne aflăm într-un moment critic. Ideea este să-l convingi pe Putin să nu avanseze în această direcție. Asta dacă informația este corectă. Situația economică din Rusia este una disperată. La fel este și situația energetică. Ideea de bază este să nu încerce să extindă conflictul. Atât Ucraina, cât și Rusia au interese convergente, dar fiecare din motive diferite, și anume extinderea conflictului", a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Misterul vizitei șefului CIA la Moscova: Ce negociază în spatele ușilor închise. Ovidiu Dranga: „De data aceasta, cred că e mai mult”