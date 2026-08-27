Paradoxul păcii: ”Toți și-o doresc, nimeni nu-și asumă costul”. Scenarii imediate posibile și avertismentul ambasadorului Dranga pentru România

Ambasadorul Ovidiu Dranga, la DCNews

Ambasadorul Ovidiu Dranga avertizează că pacea are un preț, iar România trebuie să fie pregătită pentru riscurile unui context internațional tot mai instabil.

Ambasadorul Ovidiu Dranga a avertizat, în interviul acordat DCNews, că negocierile de pace sunt blocate, pentru că nicio parte nu este dispusă să suporte costurile unui acord. Scenariile posibile, conform acestuia, sunt un armistițiu sau o temporizare a luptelor. În context internațional, ambasadorul subliniază că România trebuie să fie vigilentă, să urmărească evoluțiile din Ucraina și Orientul Mijlociu, dar și din Balcani și să fie pregătită să-și asume costurile apărării naționale.

”Și pacea are un cost, ca și războiul”

”Suntem într-un moment de blocaj în ceea ce privește negocierea păcii. E un paradox: toți și-o doresc, cel puțin declarativ, dar nimeni nu-și dorește să-și asume costurile. Și pacea are un cost, ca și războiul. Rămâne întrebarea: care e soluția? Războiul are o logică implacabilă, are nevoie, pentru a se încheia, de învingători și învinși. În ambele situații, nu văd care dintre părți ar putea să-și declare înfrângerea câtă vreme își mai menține șansa de a obține un avantaj înaintea încheierii păcii. Prin urmare, probabil vom asista la un armistițiu sau la o temporizare a luptelor până la oprirea lor în așteptarea unui moment mai favorabil pentru reluarea confruntării de pe poziții mai avantajoase. Această speranță rămâne cel puțin în anumite situații câtă vreme nu e vorba despre o înfrângere covârșitoare care să determine o capitulare necondiționată sau condiționată” a precizat ambasadorul Ovidiu Dranga, în interviul acordat DCNews.

”Toți au ceva care-i nemulțumește”

Ambasadorul a mai punctat, în cadrul interviului, că ”actualul context internațional este foarte grav, pentru că asistăm la o așa numită stare de nemulțumire generalizată, toți au ceva care-i nemulțumește, care-i determină să dorească o anumită schimbare, un anumit grad de schimbare, fie că e vorba despre cei care contestă ordinea bazată pe reguli, fie că e vorba despre cei care încearcă să o apere fără să anticipeze întotdeauna cât de mare este valul de opoziție față de această ordine”.

”Trebuie să fim pregătiți să ne apărăm țara”

Ovidiu Dranga a subliniat, în ceea ce privește poziția României, că ”trebuie să fim foarte alerți și foarte bine conectați la evoluțiile din aceaste teatre care ne influențează direct. E limpede că ce se întâmplă în Ucraina ne influențează mai mult decât ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, dar n-aș neglija ce se întâmplă acolo pentru că de acolo vin foarte multe amenințări și pentru noi. Așa cum n-aș neglija ce se întâmplă în zona balcanică, deocamdată e liniște, dar, oricând, acolo lucrurile se pot schimba. Trebuie să fim pregătiți să ne apărăm țara, trebuie să ne asumăm niște riscuri și niște costuri pe care le presupune apărarea națională”.

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