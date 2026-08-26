Administrația Trump ar putea demola  Centrul John F. Kennedy

Kennedy Center văzut dinspre râul Potomac

Guvernul Trump a evocat o posibilă demolare a Centrului John F. Kennedy, sala de spectacole din Washington controlată de apropiați ai președintelui republican.

Asta în condițiile în care justiția blochează decizia consiliului de administrație de a pune din nou numele lui Donald Trump pe fațada clădirii, notează AFP.

Președintele republican, după ce și-a plasat apropiații la conducerea consiliului de administrație al instituției, a adăugat în decembrie numele său lângă cel al îndepărtatului său predecesor democrat pentru a o redenumi în 'Trump Kennedy Center'.

Însă justiția, sesizată de opoziția democrată care contestă legalitatea acestei schimbări de nume, denunțată de asemenea și de familia Kennedy, a ordonat anularea ei.

Consiliul de administrație s-a conformat în iunie, dar a votat din nou pe 13 august o rezoluție care, printre altele, se referă la o inscripție pe fațadă prin care se recunoaște rolul lui Donald Trump în restaurarea clădirii.

Ministerul Justiției a afirmat luni, în documente judiciare în vederea unei audieri programate joi, că fără această recunoaștere explicită a rolului lui Donald Trump 'donatorii nu vor aduce contribuții, iar Centrul își va continua panta fatală financiară și structurală'.

'Fără aceste eforturi, Centrul va continua să se deterioreze până când va deveni o structură periculoasă și dărăpănată, care va trebui să fie demolată, urmând apoi să se determine ce va trebui construit pe amplasament, cum ar fi un amfiteatru în aer liber cu vedere spre Potomac', a adăugat acesta, descriind în termeni apocaliptici starea arhitecturală și financiară a instituției.

Consiliul de administrație instalat de Donald Trump insistase anterior asupra necesității unor lucrări pentru a opri scurgerile și infiltrațiile de apă din clădire.

Consiliul de administrație trebuia să retragă orice referire la președintele Trump

Judecătorul Christopher Cooper ordonase pe 29 mai consiliului de administrație să retragă, într-un termen de două săptămâni, orice referire la 'președintele Trump sau la orice altă persoană în afară de președintele Kennedy' de pe clădire, de pe site-ul Kennedy Center sau de pe mărcile sale înregistrate.

De asemenea, el suspendase provizoriu închiderea sălii pentru o perioadă de doi ani, considerând că consiliul și-a încălcat 'obligația de prudență' prin faptul că nu a ținut cont de efectele negative ale acestei închideri.

Magistratul a autorizat, totuși, continuarea lucrărilor de restaurare, a căror 'necesitate pare stringentă', și a precizat că nu se va opune unei noi decizii de închidere dacă aceasta va fi luată în urma unei evaluări mai aprofundate a dezavantajelor și avantajelor. (Agerpres)