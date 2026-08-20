Misteriosul „Titanic de pe Sava“ a ieșit la suprafață în Serbia: „Este cu adevărat ceva ce nu vezi în fiecare zi” / foto în articol

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Seceta extremă care afectează Europa continuă să scoată la lumină vestigii ascunse de zeci de ani. În Serbia, epava remorcherului cu aburi Slovena, supranumit „Titanicul de pe Sava”, a reapărut din apele scăzute ale râului Sava, dezvăluind o poveste marcată de două războaie mondiale și de un naufragiu provocat de o mină germană în 1945.

Epava unui remorcher cu aburi care datează de la începutul anilor 1900 este cea mai recentă relicvă care iese la suprafață din cauza secetei extreme în Serbia, scrie La Nacion.

Cunoscută sub numele de Slovena, nava a ieșit la suprafață la începutul acestei luni din râul Sava, în apropierea orașului sârbesc Sremska Mitrovica, la 70 de kilometri nord-vest de capitala Belgrad. Deși unele părți au mai au mai fost văzute în trecut, localnicii spun că epava nu a fost niciodată atât de expusă.

„Au trecut câțiva ani de când a fost văzută ultima dată, așa că există un interes destul de mare”, a declarat istoricul Andrija Popovic, șeful muzeului orașului.

„Este cu adevărat ceva ce nu vezi în fiecare zi”, a adăugat el despre navă, care a fost supranumită „Titanicul lui Sava” de către presa sârbă.

Seceta extremă și scăderea nivelului râurilor au scos la lumină numeroase epave în ultimele săptămâni

Nave de război, oase de mamut și părți ale unor construcții antice au ieșit la iveală din apele scăzute ale Dunării, Rinului și altor râuri în timpul secetei care a perturbat comerțul și aprovizionarea cu energie electrică și apă.

Un nivel record scăzut al Dunării a afectat grav centralele nucleare din Ungaria și România și a oprit traficul de-a lungul celei de-a doua căi navigabile ca mărime din Europa. Seceta a devastat, de asemenea, culturile din Olanda până în Bosnia și a provocat penurii de apă care se extind până la Alpi.

Misteriosul „Titanic de pe Sava“ transporta marfă de-a lungul Dunării

„Titanicul de pe Sava“ a supraviețuit la două războaie mondiale înainte de a se scufunda. Potrivit lui Popovic, nava slovenă a fost construită în 1913 într-un șantier naval din Budapesta, Ungaria, pe atunci parte a imperiului austro-ungar.

Măsura aproximativ 54 de metri lungime și a fost numită inițial Vag, care în maghiară înseamnă cel mai lung râu din Slovacia, Vah. Cu o locomotivă cu aburi, barca transporta marfă grea între Budapesta și alte orașe de-a lungul Dunării.

Odată cu sfârșitul Primului Război Mondial și destrămarea imperiului austro-ungar, proprietatea navei a trecut la Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, care avea să devină mai târziu Iugoslavia, ca parte a reparațiilor de război.

„Atunci a fost redenumită Slovena”, a spus Popovic, adăugând că este un mister „de ce a fost ales acest nume”.

Apoi, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Slovena - și noua sa țară - au intrat sub ocupație germană. După ce forțele antifasciste iugoslave au eliberat Belgradul în 1944, au folosit barca pentru a transfera răniții și echipamentul, în timp ce împingeau trupele germane mai spre vest, a spus Popovic.

Barca transporta luptători răniți când a lovit o mină germană la sfârșitul lunii aprilie 1945, a spus Popovic. „S-a scufundat și a rămas în același loc de atunci”, a conchis el.