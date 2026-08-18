Cutremur puternic în Spania. Răniți și pagube materiale după un nou seism / video

Cutremur puternic în Spania. Răniți și pagube materiale după un nou seism / FOTO: colaj capturi video X

Un cutremur cu magnitudinea 4,8 a lovit marți regiunea Granada din sudul Spaniei. Seismul a provocat pagube la mai multe clădiri și a rănit ușor trei persoane. Una dintre victime, o fată, a ajuns la spital.

Cutremurul s-a produs la ora 10:38, ora locală, iar epicentrul a fost identificat în localitatea Alhendin, la aproximativ 10 kilometri sud de Granada. Datele provin de la Institutul Geografic Național din Spania.

Antonio Sanz, șeful serviciilor de urgență din regiunea Andaluzia, a anunțat că trei persoane au suferit răni ușoare. Una dintre ele a avut nevoie de îngrijiri medicale într-un spital. Autoritățile au primit peste 50 de apeluri de urgență după cutremur. Oamenii au raportat fisuri apărute în clădiri și bucăți de moloz căzute.

Un sismo de magnitud 4.6 sacudió esta mañana la provincia de Granada, España, con epicentro entre Alhendín y Gójar y a poca profundidad.



El movimiento fue percibido también en zonas de Málaga, Jaén y Almería, y dejó daños materiales como grietas, caída de objetos y… pic.twitter.com/vK02ECjJIP — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) August 18, 2026

Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată resturi pe străzi și mai multe mașini avariate. Seismul a avut loc într-o zonă turistică, vizitată de numeroși turiști.

„Totul s-a prăbuşit în jurul nostru. A fost terifiant”, a scris pe reţeaua X Cristina Ruiz Lopez, o tehniciană de laborator care se afla într-un supermarket din Granada în momentul producerii seismului.

Granada a mai fost lovită de un cutremur în acest weekend

Seismul de marți vine la doar câteva zile după un alt cutremur puternic din Spania. Sâmbătă, puțin după ora 01:00, ora locală, Granada a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea 5. Atunci, autoritățile nu au raportat persoane rănite. Ora producerii seismului a contribuit probabil la numărul redus de victime, deoarece pe străzi se aflau puțini oameni. Mai multe clădiri au suferit însă pagube.

Președintele guvernului regional din Andaluzia, Juan Manuel Moreno, le cere oamenilor să fie atenți în perioada următoare. El spune că regiunea poate avea în continuare mișcări seismice și replici.

„Experţii subliniază că este posibil ca mişcările seismice şi replicile să continue în regiune”, a avertizat pe platforma X preşedintele guvernului regional, Juan Manuel Moreno, făcând apel la „mai multă prudenţă”.

Autoritățile continuă să verifice clădirile și să evalueze pagubele produse de seism.

Granada este una dintre cele mai vizitate destinații turistice din sudul Spaniei. Orașul este cunoscut în special pentru Alhambra, celebrul palat inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Complexul reprezintă una dintre cele mai importante opere ale arhitecturii islamice medievale din Europa și a fost reședința conducătorilor ultimului regat musulman din Spania, scrie Agerpres.