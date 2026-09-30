Mossad și Shin Bet investighează incidentul din avionul FlyDubai și iau în calcul un posibil atac terorist. Benjamin Netanyahu, precizări

Avion FlyDubai / Foto: Unsplash

Autoritățile israeliene, inclusiv agențiile Shin Bet și Mossad, investighează ceea ce suspectează a fi un incident terorist. Există inclusiv suspiciunea că unul dintre piloți ar fi încercat intenționat să prăbușească avionul.

Un zbor al companiei Flydubai, care se deplasa din Emiratele Arabe Unite către Israel, a fost redirecționat miercuri către Arabia Saudită după transmiterea unui semnal de urgență. Incidentul a generat temeri inițiale privind o deturnare și a dus la mobilizarea avioanelor de vânătoare israeliene, notează publicația Haaretz.

Un oficial israelian a declarat pentru Haaretz că autoritățile tratează evenimentul ca pe un incident terorist și suspectează că unul dintre piloți ar fi încercat intenționat să prăbușească aeronava. Sunt luate în calcul și alte scenarii.

La ora 08:22, în timp ce survola Arabia Saudită și cu aproximativ o oră înainte de sosirea programată în Israel, aeronava a început brusc o coborâre abruptă. Datele de zbor înregistrate de diverse site-uri de monitorizare au indicat o scădere a altitudinii de la aproximativ 10.360 de metri la aproximativ 4.880 de metri în mai puțin de două minute, o viteză de coborâre de aproximativ 5 kilometri pe minut.

Ulterior, aeronava a transmis un cod general de urgență, urmat, câteva minute mai târziu, de un cod specific pentru deturnare. Avionul a zburat spre Iordania și a intrat în spațiul aerian al acestei țări, după care a virat înapoi spre Arabia Saudită.

Potrivit televiziunii de stat saudite, autoritățile de pe Aeroportul Internațional Prince Sultan Bin Abdulaziz din Tabuk (nord-vestul Arabiei Saudite) au primit un apel de urgență prin care se solicita permisiunea pentru o aterizare de urgență.

Aeronava a aterizat pe aeroportul din Tabuk, unde pilotul și copilotul au fost spitalizați în urma unor leziuni, a anunțat administrația aeroportului. La bord se aflau aproximativ 180 de pasageri israelieni. Reprezentanții aeroportului au precizat că se coordonează cu Flydubai pentru a asigura o aeronavă de înlocuire.

Flydubai a confirmat producerea incidentului, precizând într-un comunicat că aeronava a aterizat în siguranță și că toți pasagerii sunt nevătămați. „Echipele noastre colaborează îndeaproape cu autoritățile competente”, se arată în comunicat.

Premierul Benjamin Netanyahu a intervenit. Shin Bet și Mossad investighează cazul și suspectează inclusiv un atentat terorist

Premierul Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării, Israel Katz, au discutat în ultimele ore despre incidentul de la bordul avionului FlyDubai. Într-un comunicat, biroul lui Netanyahu a precizat că situația este sub control și că „se iau toate măsurile necesare pentru a-i aduce în siguranță pe pasagerii israelieni înapoi în Israel”.

Potrivit Haaretz, autoritățile israeliene, inclusiv agențiile Shin Bet și Mossad, investighează ceea ce suspectează a fi un incident terorist.

Pasagerii aflați la bord au relatat că piloții pierduseră controlul aeronavei înainte ca alți pasageri să pătrundă în cabina de pilotaj și să intervină.

Dalia Shpigel a declarat pentru Haaretz că pasagerii așezați în partea din față a avionului au intrat cu forța în cabina de pilotaj după ce și-au dat seama că ceva nu este în regulă.

„Cu o oră înainte de aterizare, am simțit că nu mai există control asupra avionului, că începuse să se zdruncine violent. Bărbații au văzut că avionul începuse să piardă brusc altitudine și au intrat în cabina de pilotaj”, a spus ea.

Primele imagini din interiorul avionului FlyDubai arată oameni pătați de sânge

În ultimele ore, pe rețelele sociale au fost publicate mai multe videoclipuri din interiorul aeronavei FlyDubai din momentul incidentului.

De asemenea, unele fotografii au arătat un pasager ce purta un tricou pătat de sânge în timp ce ceilalți pasageri păreau cuprinși de panică. Aeronava Flydubai, care opera zborul FZ1073, a fost forțată să efectueze o aterizare de urgență în Arabia Saudită, după ce a transmis o alertă de urgență.