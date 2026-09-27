O baterie externă a luat foc la bordul unui avion Lufthansa. Aterizare de urgență la Lyon

Avion Lufthansa. Sursa foto: Agerpres

Un avion Lufthansa care lega Frankfurt de Lisabona a fost deviat sâmbătă spre Lyon după ce o baterie externă (powerbank), aparţinând unui pasager, a luat foc la bordul aparatului, fără a face răniţi, a...

Un avion Lufthansa care lega Frankfurt de Lisabona a fost deviat sâmbătă spre Lyon după ce o baterie externă (powerbank), aparţinând unui pasager, a luat foc la bordul aparatului, fără a face răniţi, a comunicat compania duminică, potrivit AFP.

Aterizare de urgență la Lyon, după ce o baterie externă a luat foc

Incidentul s-a produs pe zborul LH1170, în timp ce avionul Airbus A321-200, care transporta 198 de pasageri, se îndrepta spre capitala portugheză. Echipajul a securizat imediat bateria într-un sac de protecţie special conceput pentru bateriile cu litiu, a explicat un purtător de cuvânt al companiei.

Pentru mai multă siguranţă, piloţii au decis să devieze avionul spre Lyon (partea central-estică a Franţei) şi au declarat o situaţie de urgenţă pentru a obţine prioritate la aterizare. Aparatul a aterizat fără incidente, cu puţin înainte de 20:00 GMT.

Pasagerii au părăsit apoi avionul în mod normal, fără a se înregistra vreun rănit. Cei 198 de pasageri şi cei şase membri ai echipajului au fost cazaţi la hotel înainte de a-şi relua zborul spre Lisabona.

Lufthansa şi-a exprimat regretul pentru „situaţie şi întreruperea călătoriei care le-a afectat pasagerii”, potrivit unui purtător de cuvânt. „Securitatea pasagerilor noştri şi a echipajelor noastre rămâne permanent prioritatea absolută a Lufthansa”, a adăugat el.

Din ianuarie 2026, compania a interzis utilizarea şi încărcarea bateriilor externe la bordul aparatelor sale, chiar dacă pasagerii sunt autorizaţi să le transporte până la două astfel de baterii în cabină, în anumite condiţii de securitate, potrivit Agerpres.

Două incidente similare, în luna septembrie

Un incident similar a avut loc pe 17 septembrie, la bordul unui avion KLM care efectua cursa de la Amsterdam spre Curaçao. O baterie externă a luat foc în timpul zborului, în timp ce aeronava se afla deasupra Oceanului Atlantic.

Echipajul a reuşit să stingă incendiul, însă piloţii au decis, din motive de siguranţă, să întoarcă aeronava la Amsterdam. Avionul, un Boeing 777, a aterizat la Schiphol după mai multe ore de zbor, iar cei 322 de pasageri au fost cazaţi peste noapte şi au fost transportaţi ulterior spre destinaţie cu o altă aeronavă. Fostul pilot Cezar Osiceanu a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, că astfel de incidente pot duce la catastrofe aeriene majore.

Câteva zile mai târziu, un incident asemănător s-a produs în Coreea de Sud. Pe 24 septembrie, o baterie externă aflată într-o geantă a unui pasager a luat foc la bordul unui avion Air Seoul care se pregătea să decoleze de pe aeroportul internaţional Incheon cu destinaţia Da Nang, Vietnam. Echipajul a intervenit rapid şi a stins flăcările, potrivit Yonhap.

La bordul aeronavei se aflau 221 de pasageri şi şapte membri ai echipajului. Deși unele persoane au acuzat disconfort respirator, nu au fost raportate victime şi nimeni nu a fost transportat la spital. Aeronava a fost înlocuită, iar zborul a plecat cu o întârziere de aproximativ două ore şi 50 de minute.