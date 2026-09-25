MAE, reacție după incidentele din Grecia: Nu sunt informații despre români afectați

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Două incidente grave s-au produs vineri în Grecia: un incendiu a izbucnit la bordul unui feribot aflat în largul insulei Mykonos, iar o explozie a provocat prăbușirea unei clădiri în centrul Atenei.

Un incendiu a izbucnit vineri pe puntea feribotului auto Blue Carrier 2, în apropierea insulei grecești Mykonos. La bord se aflau 29 de persoane, dintre care 28 erau membri ai echipajului. Cel puţin cinci nave ale Gărzii de Coastă şi două şalupe rapide ale pompierilor au participat la operaţiunea de salvare a celor 29 de persoane aflate la bordul feribotului. Compania Blue Star Ferries a confirmat că nu au existat răniți.

Tot vineri o explozie a provocat prăbușirea unei clădiri rezidențiale din centrul Atenei, în apropierea Acropolei și a Templului lui Zeus. Trei persoane au fost rănite, iar clădirile, magazinele și mașinile din zonă au fost avariate. Autoritățile verifică dacă mai sunt persoane prinse sub dărâmături, iar cauza exploziei nu a fost stabilită, însă autoritățile suspectează o posibilă scurgere de gaze.

Reacția MAE

Ministerul Afacerilor Externe din România a transmis că, până în acest moment, nu există informații despre români afectați de incendiul de pe feribot sau de explozia care a dus la prăbușirea unei clădiri în Atena. Ambasada României la Atena nu a primit nici notificări din partea autorităților locale, nici solicitări de asistență consulară.

„MAE s-a autosesizat, prin intermediul Ambasadei României la Atena, în urma exploziei care a dus la prăbuşirea unei clădiri în centrul Capitalei elene şi a incendiului izbucnit la bordul unui feribot aflat în largul Insulei Mykonos şi a întreprins demersuri în vederea obţinerii unor informaţii oficiale cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre persoanele afectate.

Până la acest moment, autorităţile locale nu au notificat Ambasada României la Atena cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre persoanele afectate. De asemenea, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară ca urmare a acestor incidente”, se arată în comunicatul de presă emis de MAE.

Ambasada României la Atena monitorizează situaţia

Potrivit MAE, Ambasada României la Atena monitorizează situaţia și este în legătură cu autoritățile locale, fiind pregătită să ofere asistență consulară. Românii aflaţi în dificultate pot contacta ambasada la numerele de telefon puse la dispoziție de minister.

„Reprezentanţii misiunii diplomatice menţin situaţiile în atenţie, fiind în legătură permanentă cu autorităţile locale şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară dacă situaţia va impune.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875; +30 210 6728879, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie numărul de telefon de urgenţă al misiunii diplomatice: +30 6978996222”, a mai transmis MAE.