Clădire prăbușită la Atena, după o explozie puternică în apropierea Acropolei: Oameni răniți și mașini avariate - FOTO/VIDEO

Explozie Atena. Sursa foto: captură video X

O explozie puternică a provocat, vineri, 25 septembrie, prăbușirea unei clădiri rezidențiale din apropierea Acropolei, rănind mai multe persoane și avariind case, magazine și mașini.

O explozie a provocat vineri prăbuşirea unei clădiri rezidenţiale în centrul turistic aglomerat al Atenei, rănind trei persoane şi avariind alte clădiri, magazine şi maşini dintr-un cartier istoric al capitalei elene, transmite Reuters.

Explozia s-a produs în apropierea unora dintre cele mai populare obiective turistice ale Atenei, inclusiv Acropolele şi Templul lui Zeus, proiectând pietre şi cioburi de sticlă până la trei străzi distanţă.

Purtătoarea de cuvânt a poliţiei, Constantina Dimoglidou, a declarat pentru postul public de televiziune ERT că pompierii nu au încheiat încă inspecţia la faţa locului, transmite Agerpres.

Echipajele de pompieri şi ambulanţele s-au grăbit la faţa locului, în timp ce fumul se ridica deasupra monumentelor antice. Clădirea în care a avut loc explozia a fost redusă la o ruină de metal contorsionat, balcoane sparte şi dale de beton suspendate.

Explosion near Acropolis in Greece injures at least 2 people, collapses a buildinghttps://t.co/indxEXZUSo pic.twitter.com/8OA4WblKEp — ⚡Pan-Sigma⚡ (@Pan__Sigma) September 25, 2026

Mărturii despre explozie

"A fost ca şi cum întreaga clădire, întregul bloc ar fi explodat. Atât de puternică a fost", a spus un rezident local, Andreas Martzaklis.

Autorităţile au declarat că un trecător a fost rănit. Două femei care fuseseră blocate într-o clădire alăturată au fost salvate şi sunt tratate la spital.

Zona găzduieşte numeroase hoteluri şi apartamente de închiriat pentru turişti, iar mulţimi de vizitatori se plimbă pe străzile sale înguste, mărginite de cafenele şi magazine de suveniruri.

O parte din clădirea prăbușită era închiriată turiştilor

O sursă din poliţie a declarat că cel puţin cinci persoane locuiau în clădire, o parte din aceasta fiind închiriată turiştilor. Totuși, nu este deocamdată clar dacă se afla cineva în interiorul clădirii în momentul exploziei.

Poliția a izolat zona, în timp ce pompierii au declarat că echipele de salvare verifică dacă ar putea fi și alte persoane prinse sub dărâmături. La fața locului au fost trimiși 16 pompieri, șase vehicule și o unitate specializată de salvare.

Cauza exploziei

Imaginile video de la fața locului apărute pe rețelele sociale arată moloz împrăștiat pe stradă. Cauza exploziei nu a fost imediat clară, dar presa locală a declarat că se suspectează o scurgere de gaze, scrie AP.

Același lucru îl raportează și Greek Reporter care scrie că: "Rapoartele inițiale indică o posibilă instalație de scurgere de gaze naturale, dar ancheta nu a stabilit cauza definitiv".

Plaka este cel mai vechi cartier istoric al Atenei. Cartierul în sine a fost dezvoltat inițial în mare parte în jurul ruinelor antice Agora, iar această zonă a Atenei a fost locuită continuu încă din zilele Greciei Antice.

În România, un bloc de pe Calea Rahovei a fost afectat de o explozie devastatoare anul trecut, după o scurgere de gaze

Cazul din Atena ne amintește despre ce s-a întâmplat în cartierul Rahova din Bucrești, anul trecut. O explozie puternică produsă din cauza unor scurgeri de gaze a afectat un bloc de locuințe.

Deflagrația a distrus parțial fațada și două niveluri ale clădirii, a dus la evacuarea locatarilor și la activarea unui plan roșu de intervenție. Trei oameni au murit și alți 20 au fost răniți. Explozia devastatoare a fost cauzată de o acumulare masivă de gaze naturale provocată de fisurarea unei conducte.

Precizăm că Primăria Municipiului București a demarat lucrările de punere în siguranță a acelui bloc și chiar zilele trecute a anunțat că primii stâlpi de susținere au fost montați.