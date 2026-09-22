Peter Magyar, vizat din nou de procurorii ungari. Cererea privind ridicarea imunitatății a fost reluată, după un incident din 2024

Foto: Agerpres / Peter Magyar

Procurorii din Ungaria au solicitat parlamentului de la Budapesta ridicarea imunității a doi foști miniștri, în timp ce o solicitare separată îl vizează și pe premierul Peter Magyar

Drepturile privind imunitatea parlamentară au revenit în atenție în Ungaria, după ce procurorii au cerut parlamentului ridicarea imunității a doi foști miniștri, în timp ce o solicitare separată îl vizează pe premierul Péter Magyar

Procurorii cer ridicarea imunității lui Miklss Sesztak



Potrivit 24.hu, citat de Daily News Hungary, procurorii au solicitat ridicarea imunității parlamentare a lui Balazs Hanko, fost ministru al Culturii și Inovării și deputat Fidesz, dar și a lui Miklos Sesztak, fost ministru al Dezvoltării Naționale și deputat KDNP. Totodată, autoritățile au reluat procedurile în cazul premierului Peter Magyar, într-un dosar ce vizează un incident din anul 2024.

Cele mai grave acuzații prezentate de procurori îl au în vedere pe Sesztak, care a fost ministru al Dezvoltării Naționale între 2014 - 2018.

Conform versiunii prezentate de procurori, prezentate de sursa citată, anchetatorii îl acuză pe Sesztak și fostul director general al companiei maghiare de administrare a activelor statului că ar fi primit beneficii ilegale de peste 11 miliarde de forinți (n.red. 30,4 milioane de euro), între 2015 și 2018, de la un reprezentant al unor companii ce aveau contracte cu compania de transport de stat Volanbusz.

De asemenea, anchetatorii suspectează că un reprezentant al unui grup de construcții i-ar fi dat lui Seszták, printr-un intermediar, 10% din valoarea anumitor contracte, în schimbul unor viitoare comenzi de stat. Procurorii spun că grupul de companii a obținut mai multe proiecte importante ale statului între 2015 și 2018 și ar fi dat beneficii ilegale de peste un miliard de forinți, (n. red. aproximativ 2,8 milioane de euro).

Ancheta mai amplă privind Volan detaliază presupuse pierderi de aproximativ 10 miliarde de forinți, echivalentul a 27,6 milioane de euro, privind achiziții de autobuze la prețuri presupus supraevaluate și de alte tranzacții. Acestea sunt în continuare acuzații din anchetă. Răspunderea penală poate fi decisă doar printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Balazs Hanko, vizat într-un dosar privind fondurile pentru cultură



O solicitare separată îl vizează pe Balazs Hanko și o anchetă cu privire la Fondul Național pentru Cultură, cunoscut în Ungaria sub abrevierea NKA.

Procurorii acuză că o comisie temporară a NKA ar fi fost utilizată pentru distribuirea unor fonduri publice în scopuri care diferă de cele autorizate prin lege și prin documentele de înființare ale instituției.

Deturnare de fonduri?

Conform anchetatorilor, unele cereri depuse în cadrul unui program de finanțare lansat în iulie 2025 ar fi fost aprobate, însă fără o evaluare de fond. Banii ar fi fost utilizați pentru cheltuieli legate de campania electorală ori în scopuri personale.

Dosarul vizează decizii de finanțare în valoare de peste 17 miliarde de forinți, aproximativ 46,9 milioane de euro. Procurorii consideră că faptele atribuite lui Hankó ar putea constitui abuz de încredere care a provocat un prejudiciu financiar deosebit de mare. Hankó și celelalte persoane vizate de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Anterior, fostul premier Viktor Orban a respins acuzațiile referitoare la cazul NKA, calificând ancheta drept motivată politic și susținând că persoanele care au luat deciziile în cadrul fondului au distribuit doar banii alocați culturii maghiare.

Peter Magyar, din nou în centrul unei proceduri privind ridicarea imunității



Într-un dosar complet separat, procurorii au solicitat din nou ridicarea imunității parlamentare a premierului Peter Magyar, într-un caz despre un presupus furt din luna iunie 2024.

Autoritățile afirmă că, în timpul unei altercații într-un club de noapte din Budapesta, Peter Magyar ar fi luat telefonul mobil al unui bărbat după ce a văzut că acesta îl filma. Apoi, telefonul ar fi fost aruncat în Dunăre.

Procurorii au solicitat, pentru prima dată, ridicarea imunității lui Peter Magyar pe când acesta era europarlamentar.