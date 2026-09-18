O asistentă medicală s-a căsătorit cu un autobuz și și-a tatuat „soțul” pe corp: Structura, culoarea și materialul său mă fascinează / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @lookstudio

O asistentă medicală care s-a căsătorit cu un autobuz din transportul public se mândrește cu un nou tatuaj dedicat „iubirii vieții sale”, în urma unei ceremonii neobișnuite.

Yeline Lizbeth Patiño, în vârstă de 35 de ani, a simțit o atracție față de vehicule aproape toată viața. Deși a avut relații cu bărbați în trecut, a simțit mereu că îi lipsește ceva. În anul 2022, Yeline s-a mutat la Bogota, în Columbia, unde s-a îndrăgostit nebunește de o flotă de autobuze roșii articulate de pe Linia 60.

Acum, cu un tatuaj al autobuzului pe trup, un inel strălucitor și un „certificat” de căsătorie, Yeline și convoiul A60–F60 din Bogota formează cel mai neconvențional cuplu din Columbia, relatează The Sun. Cei doi s-au căsătorit în secret în octombrie 2024, în cadrul unei ceremonii intime, cu rochie albă, tort de nuntă și un inel cu perlă.

Femeia a povestit despre povestea lor de dragoste: „Structura, culoarea și materialul său mă fascinează, aș îndrăzni să spun că sunt motivul meu de a trăi. Am decis să încep o relație cu el și să mă căsătoresc cu el printr-o ceremonie, una ținută în secret, pentru că la acel moment nu am vrut să dezvălui acest lucru lumii”.

Se teme că traseul ar putea fi desființat

Yeline a marcat împlinirea unui an de la nuntă printr-un tatuaj mare pe trunchi, care înfățișează partea din față a autobuzului articulat și catedrala orașului. Asistenta a decis recent să facă publică această căsnicie, deoarece se teme că viitorul lor este în pericol:

„Am făcut acest lucru public dintr-un singur motiv: sunt îngrozită, cu adevărat îngrozită, că TransMilenio va anula acea rută”, spune femeia.

Odată cu inaugurarea noului metrou din capitală, Yeline se teme că traseul ar putea fi desființat în următorii doi ani. Femeia spune că este gata să își riște reputația, cariera și viața pentru a atrage atenția asupra acestei rute, în speranța că va strânge suficient sprijin încât companiei de transport să îi fie „imposibil să anuleze serviciul”.

„Simt o neputință și o durere atât de mari, pentru că TransMilenio știe ce înseamnă asta pentru mine. Cer un singur lucru: să existe un autobuz articulat TransMilenio care să poarte numărul «60» pe traseu – nu contează unde merge”, susține asistenta.

Ea a făcut un apel către organizațiile pentru drepturile omului și către alți mecanofili și obiectofili să îi susțină cauza: „Este cea mai imensă și mai frumoasă dragoste imaginabilă. Mi-aș dori sprijin internațional. Pentru a păstra identitatea traseului în cadrul rețelei, vreau ca toată lumea să fie solidară cu lupta mea, astfel încât să putem strânge semnături sau să depunem cereri comune – poate chiar să facem un club al fanilor acestei linii sau orice alt demers util pentru a opri eliminarea ei, dacă nu există altă cale”.

Yeline a descoperit prima dată atracția de tip mecanofil la vârsta de 10 ani

Yeline este asistentă medicală și cântăreață profesionistă originară din Pasto. S-a mutat la Bogota pentru a-și urma visurile artistice, iar acolo a descoperit afecțiunea pentru Linia 60: „S-a simțit ca o întâlnire adevărată, deși la acea vreme nu realizam că dragostea mea pentru el este sinceră”.

Ulterior, s-a angajat ca femeie de serviciu pe tura de noapte la depoul de autobuze, tocmai pentru a putea spăla vehiculele și a rămâne aproape de ele. Ea a mărturisit că simpla prezență lângă ele o făcea fericită. Yeline a descoperit prima dată atracția de tip mecanofil la vârsta de 10 ani, când s-a îndrăgostit iremediabil de un autobuz Trans Sandoná care circula între localitățile San Pablo și Pasto.

Ea a explicat: „Prin prisma mecanofiliei mele, simt că un autobuz capătă o identitate distinctă, o identitate care îl stăpânește cu totul, de fiecare dată când rulează pe un anumit traseu”.