Un britanic a recunoscut că și-a drogat și violat soția timp de peste două decenii. Alți 12 bărbați, acuzați de agresiuni sexuale. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Un britanic în vârstă de aproximativ 60 de ani a recunoscut în fața unui tribunal din Manchester că și-a drogat și violat soția timp de peste două decenii. Bărbatul a pledat vinovat pentru 60 de infracțiuni cu caracter sexual, în timp ce alți 12 bărbați sunt acuzați că au agresat-o sexual pe femeie.

Un britanic a recunoscut, luni, 14 septembrie, în faţa unui tribunal din Manchester că şi-a drogat şi violat soţia timp de peste două decenii, într-un caz în care alţi 12 bărbaţi sunt acuzaţi că i-au agresat soţia în timp ce aceasta era inconştientă, transmite AFP.

Și-a abuzat soția în perioada 2004-2025

Acest bărbat de aproximativ 60 de ani, a cărui identitate nu poate fi dezvăluită pentru a proteja anonimatul soţiei sale, a pledat vinovat pentru 60 de infracţiuni cu caracter sexual, inclusiv violuri şi administrarea de substanţe pentru a-şi adormi soţia, între anii 2004 şi 2025.

Această decizie anulează desfăşurarea procesului său care urma să înceapă la tribunalul din Minshull Street din Manchester (nord-vestul Angliei). La începutul acestui an, bărbatul pledase deja vinovat pentru mai multe violuri şi agresiuni sexuale împotriva soţiei sale.

El urma să fie judecat alături de alţi 12 bărbaţi, care neagă că ar fi comis infracţiuni sexuale grave împotriva aceleiaşi femei între 2018 şi 2025.

Un paramedic și un antrenor de fotbal, printre bărbații acuzați

Procesul acestor acuzaţi cu vârste cuprinse între 28 şi 73 de ani, printre care se numără un paramedic şi un fost antrenor de fotbal, va avea, totuşi, loc şi urmează să se desfăşoare în următoarele săptămâni în faţa unui tribunal din Manchester.

Un al treisprezecelea bărbat a pledat deja vinovat pentru mai multe infracţiuni, inclusiv agresiune sexuală cu penetrare.

Cazuri similare în Europa

Această afacere aminteşte de cea a lui Dominique Pelicot, condamnat în Franţa în cadrul unui proces care a avut un ecou mondial în 2024.

Fosta sa soţie, Gisele Pelicot, a devenit o figură emblematică a luptei împotriva violenţelor sexuale după ce a ales să depună mărturie public despre violurile comise de zeci de bărbaţi racolaţi de fostul ei soţ.

Mai multe procese privind violenţe sexuale facilitate de supunerea chimică au avut loc recent în Regatul Unit şi în alte părţi din Europa.

Aceasta constă în administrarea unei persoane, fără ştirea acesteia sau sub constrângere, a unei substanţe psihoactive în scopuri delictuale sau infracţionale, potrivit Agerpres.

În martie 2026, un alt caz asemănător a șocat opinia publică din Suedia. Un bărbat în vârstă de 62 de ani a fost pus sub acuzare pentru proxenetism agravat, multiple violuri și agresiuni sexuale. Acesta este suspectat că și-ar fi exploatat soția și i-ar fi vândut serviciile sexuale către 120 de bărbați, timp de mai mulți ani.