Actrița Hayden Panettiere a murit după ce a luat o pastilă contaminată cu fentanil

Actrița Hayden Panettiere. Sursa foto: Agerpres

Hayden Panettiere a luat o pastilă fatală în ziua în care a murit, iar mai multe surse din cadrul organelor de ordine cred că era vorba despre oxicodonă contaminată cu fentanil.

Potrivit surselor TNZ, Hayden Panettiere avea un „dealer de droguri de lungă durată” în Los Angeles, care îi furniza diverse medicamente eliberate pe bază de rețetă de pe piața neagră, inclusiv oxicodonă.

Se pare că în timpul zborului din Los Angeles spre Carolina de Sud, cu o zi înainte de deces, Hayden a luat mai multe medicamente cumpărate de la dealerul său. Autoritățile cred că ea a luat o pastilă de oxicodonă în dimineața morții sale și suspectează că acea pastilă conținea fentanil. De asemenea, agenția DEA din Los Angeles reconstituie activ relația dintre Hayden și dealerul ei, încercând să stabilească dacă acesta este sursa pastilei fatale.

Cazul prezintă similitudini cu cel al lui Mac Miller, în care un dealer de droguri a fost condamnat pentru că i-a furnizat rapperului substanțe, inclusiv unele contaminate cu fentanil, care i-au provocat moartea.

Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani

Actriţa americană Hayden Panettiere, cunoscută mai ales pentru rolurile sale din "Heroes" şi "Nashville", a murit la vârsta de 36 de ani.

Un reprezentant al actriţei Hayden Panettiere a confirmat moartea ei, pentru postul american ABC News, afirmând că familia îşi va aminti de "incredibila ei lumină", ce a adus "dragoste şi bucurie incomensurabile tuturor celor care au cunoscut-o".

„Cu profundă tristeţe împărtăşim dispariţia iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă şi o forţă a naturii care a adus dragoste şi bucurie incomensurabile tuturor celor care au cunoscut-o şi milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecran”, a declarat şi tatăl actriţei, Skip, citat într-o declaraţie.

Imediat după deces au apărut specualții privitoare la cauza morții actriței. De exemplu, Lesley Vogel, mama actriței, a vorbit în premieră după decesul fostei logodnice a lui Vladimir Kliciko, lansând acuzații grave. Ea a părut să-l indice pe pe Brian Hickerson, fostul iubit al fiicei sale, cu care aceasta ar fi reluat recent legătura, drept vinovat pentru moartea lui Hayden Panettiere.

Potrivit revistei People, polițiștii și echipajele medicale au fost chemate în jurul orei 13:50 (ora locală), duminică, 17 august, la o reședință din Greenville, Carolina de Sud, în urma unei sesizări privind „o femeie inconștientă” – identificată ulterior ca fiind Panettiere. Conform înregistrării audio obținute de People, oficialii au fost auziți discutând despre o „supradoză” și un „stop cardiac” în acele momente.

Hayden Panettiere a fost dependentă de opioide și a suferit de depresie

Hayden Panettiere vorbise deschis despre problemele sale și despre provocările cu care s-a confruntat de-a lungul carierei. Ea a vorbit în spațiul public inclusiv despre dependența de opioide și depresia postnatală prin care a trecut, după nașterea fiicei sale.

„Eram în vârful lumii și am distrus totul. Credeam că ajunsesem în punctul cel mai de jos, dar apoi se deschidea o altă trapă”, spunea actrița pentru revista People în 2022, vorbind despre dependența care a început în adolescență.

Panettiere a explicat că, deși „nu își putea permite să fie neglijentă atunci când era pe platourile de filmare și lucra”, lucrurile „au continuat să scape de sub control”.

„Pe măsură ce am înaintat în vârstă, drogurile și alcoolul au devenit ceva fără de care aproape că nu puteam trăi”, spunea actrița.