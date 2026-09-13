Franța face un pas înapoi în disputa cu SUA: Instalarea noului ambasador francez la Washington, pe cale să fie rezolvată

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Franța și-a exprimat regretul față de o postare publicată pe X, în care a criticat un vot al Statelor Unite la Adunarea Generală a ONU. Gestul Parisului ar urma să deblocheze procedura pentru instalarea noului ambasador francez la Washington, transmite AFP, citată de Agerpres.

Misiunea permanentă a Franţei la Geneva pe lângă Naţiunile Unite a transmis într-un comunicat că regretă mesajul publicat pe X pe 25 iulie, în care era pus la îndoială angajamentul Statelor Unite în favoarea drepturilor omului.

"Franţa şi Statele Unite au adoptat recent poziţii divergente cu ocazia unui vot la Adunarea Generală a ONU. Această divergenţă se referea la un singur vot şi nu privea apărarea drepturilor omului", a dat asigurări misiunea, într-un comunicat publicat vineri pe site-ul său, în ziua comemorării atentatelor de la 11 septembrie 2001.

"Divergenţele de opinie publice cu privire la un vot nu împiedică un dialog strâns cu Statele Unite şi nu pun sub semnul întrebării alianţa noastră istorică, nici capacitatea noastră de a lucra împreună pentru a promova pacea, stabilitatea şi prosperitatea, inclusiv în cadrul instanţelor multilaterale", se arată în comunicat.

Această reacție a fost primită bine la Washington

"Luăm notă de declaraţia Franţei şi o apreciem. Ne bucurăm să colaborăm cu Franţa pentru a ne promova valorile şi interesele comune", a transmis un oficial al Departamentului de Stat.

Numirea lui Aurélien Lechevallier în funcția de ambasador fusese blocată de Washington, care a întârziat agrearea sa pe fondul acestei dispute diplomatice.

Statele Unite s-au aflat printre cele 10 țări care, în luna iulie, au votat împotriva prelungirii cu încă patru ani a mandatului lui Volker Türk în funcția de Înalt comisar al ONU pentru drepturile omului.

"Statele Unite erau altădată un model în materie de drepturile omului. Nu mai este cazul", a scris pe X misiunea franceză la Geneva.

Reacția Washingtonului a venit rapid: Statele Unite au părăsit reuniunea Consiliului de Securitate al ONU din 27 iulie, pentru a denunța comentariile "ipocrite" ale Franței chiar în momentul în care ambasadorul francez la ONU își susținea discursul.

După acest moment, Departamentul de Stat a suspendat procedura de agreare a lui Aurélien Lechevallier, actualul director de cabinet al ministrului francez de Externe, Jean-Noël Barrot.