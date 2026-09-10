Accident rutier grav în Elveția: Mai multe persoane au murit după ce un autocar s-a răsturnat

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Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite într-un accident rutier care s-a produs joi în estul Elveției, între localitățile Susch și Zernez.

Un accident rutier în care a fost implicat un autocar turistic s-a soldat cu mai multe victime, a anunțat poliția.

„Mai multe persoane au murit în urma accidentului de la Susch. Alte câteva au fost rănite”, a precizat poliția cantonală din Grisons pe platforma X, fără a oferi detalii despre circumstanțele accidentului sau despre identitatea victimelor.

Accidentul a avut loc pe tronsonul de drum dintre Susch și Zernez.

Imaginile difuzate de presa locală arată numeroase echipe de intervenție care intervin în jurul autocarului - care s-a răsturnat pe o parte, în afara carosabilului - și elicoptere staționate în apropiere.

Poliția a confirmat că „mai multe servicii de urgență” au participat la operațiune.

Potrivit presei elvețiene, autocarul aparținea companiei olandeze de turism Oad, care organizează excursii în mai multe țări din Europa.

Zernez reprezintă poarta de acces către Parcul Național Elvețian, o zonă alpină vastă și bine conservată, cu o suprafață de aproximativ 170 de kilometri pătrați, care dispune de peste 100 de kilometri de trasee montane în valea Engadin.