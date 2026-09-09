Benjamin Netanyahu anunță prăbușirea iminentă a Iranului

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Sursa foto: Agerpres

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat în Siria că regimul iranian de la Teheran este în pragul colapsului, în timp ce luptele din Orientul Mijlociu se intensifică.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri, în timpul unei vizite la trupele israeliene din sudul Siriei, că regimul iranian este în pragul colapsului, pe măsură ce luptele din războiul de șase luni din Orientul Mijlociu se intensifică, scrie Arab News.

„Mai sunt de făcut încă lucruri - principala sarcină este de a dărâma regimul terorist din Iran. Suntem foarte aproape de asta. Știm că întreaga axă se va prăbuși în cele din urmă”, a spus Benjamin Netanyahu pe partea siriană a Muntelui Hermon, la granița dintre Israel și Siria, în timpul unei vizite cu ministrul Apărării, Israel Katz.

În sudul Siriei, forțele israeliene au fost staționate într-o „zonă de securitate” după căderea conducătorului de lungă durată Bashar Assad, în decembrie 2024.

„Nu vom permite niciunei armate teroriste să se stabilească la granița noastră”, a reiterat Netanyahu miercuri.

Katz a vizitat trupele israeliene staționate în sudul Siriei în urmă cu două săptămâni, ceea ce a provocat condamnarea Damascului, care a denunțat o „încălcare flagrantă a suveranității și integrității teritoriale a țării”.

SUA au distrus cinci petroliere iraniene

Armata americană a anunţat marţi că a distrus cinci nave petroliere în regiunea Golfului, ca represalii pentru atacurile Gardienilor Revoluţiei iraniene împotriva unei nave a armatei americane în ultimele două zile, a relatat AFP.

Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) „a distrus cinci nave care transportau ţiţei iranian, pe 8 septembrie, după ce Corpul Gardienilor Revoluţiei a vizat în două rânduri o navă a Marinei americane cu rachete balistice în ultimele două zile“, se arată într-un comunicat.

De asemenea, secretarul american al Energiei, Chris Wright, a spus recent că un acord nuclear cu Iranul este puțin probabil și că SUA ar putea opta pentru distrugerea capacităților nucleare ale Teheranului.

„S-ar putea să nu avem un acord nuclear. Probabil că va trebui pur şi simplu să le distrugem capacităţile“, a spus Chris Wright într-un interviu acordat postului ABC.