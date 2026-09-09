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DCNews Stiri Internațional Miss Austria a murit la 22 de ani. Cauza oficială a decesului nu a fost încă făcută publică

Miss Austria a murit la 22 de ani. Cauza oficială a decesului nu a fost încă făcută publică

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
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Captură Instagram Lucia Sisic

Actuala Miss Austria a murit la vârsta de 22 de ani, iar decesul său este încă învăluit în mister.

Lucia Sisic, actuala Miss Austria, a decedat la vârsta de 22 de ani. Cauza oficială a morții nu a fost încă făcută publică, însă vestea a provocat în șoc puternic în toată țara.

Potrivit presei austriece, tânăra ar fi murit, cel mai probabil, de o afecțiune cardiacă pe care o avea încă din copilărie.

În anul 2024, Lucia Sisic a fost desemnată Miss Austria, iar de la acea vreme nu a mai fost organizat un nou concurs. Prin urmare, Lucia deținea în continuare acest titlu. Organizația care gestionează concursul a reacționat la vestea tragică a morții sale.

Mesaje de condoleanțe după moartea Luciei Sisic

„Am aflat cu profund șoc și cu o tristețe imensă despre moartea Miss Austria 2024, Lucia Sisic”, au declarat directoarea generală Kerstin Rigger și soțul acesteia, Jörg, într-o postare pe rețelele sociale.

„Ne vom aminti de Lucia ca de o tânără minunată. Gândurile noastre și cele mai sincere condoleanțe se îndreaptă către familia și cei dragi ai ei. Dragă Lucia, vei face întotdeauna parte din familia noastră. Odihnește-te în pace”, au adăugat ei.

Lucia Sisic suferea de o malformație cardiacă


Fotomodelul suferea încă de la naștere de o malformație a unei valve cardiace și, de-a lungul anilor, fusese supusă mai multor intervenții chirurgicale. Iarna trecută, tânăra trecuse printr-o ultimă operație pe cord. Pe Instagram, Miss Austria publica în mod regulat fotografii ale cicatricilor rămase în urma acestor intervenții.

În luna august 2024, Lucia Sisic a le-a mulțumit medicilor și personalului medical din cadrul secției de cardiologie pediatrică, într-un mesaj publicat pe contul său de Instagram.

„Datorită specialiștilor și medicilor dedicați care, prin eforturi extraordinare, mi-au salvat viața de nenumărate ori, am reușit să depășesc multe momente dificile și să duc o viață plină de sens”, a scris ea în august 2024. 

Amintim că în august 2025 o altă fostă concurentă Miss Universe a murit, la doar 30 de ani, într-un mod bizar. Iar șirul deceselor în rândul concurentelor la concursurile de miss nu se oprește aici. O altă finalistă Miss Univers Australia a murit la doar 23 de ani.

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