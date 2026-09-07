Fosta regină a Danemarcei, Margrethe a II-a, internată în spital. Va lipsi de la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei

Fosta regină Margrethe a II-a. Sursa foto: X

Fosta regină a Danemarcei, Margrethe a II-a, a fost internată în spital și nu va putea participa la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei.

Casa Regală a Danemarcei a anunţat duminică că fosta regină Margrethe a II-a a fost internată în spital, relatează luni dpa.

Agenţia daneză de ştiri Ritzau a relatat că fosta regină are un cheag de sânge în zona şoldului şi suferă de o deshidratare uşoară.

Margrethe a II-a va rămâne la spitalul universitar Rigshospitalet din Copenhaga pentru observaţie şi pentru alte investigaţii, potrivit unui comunicat al Palatului. Oficialii dau, însă, asigurări că starea ei este bună.

A abdicat surprinzător în 2024

În vârstă de 86 de ani, fosta regină Margrethe a II-a a fost internată în spital în luna mai cu angină pectorală, durere în piept cauzată de o întrerupere a fluxului sanguin către inimă, fiind supusă unei proceduri de lărgire a vaselor de sânge.

Mai târziu în cursul aceleaşi luni, a fost spitalizată pentru tratament după ce un CT a evidenţiat sângerări semnificative în zona şoldului după o căzătură.

Regina Margrethe a II-a a abdicat în mod neaşteptat în 2024 şi, după 52 de ani în fruntea Danemarcei, a predat tronul fiului ei, regele Frederik al X-lea.

Fosta regină nu va participa la înmormântarea lui Harald al Norvegiei

Astfel, fosta regină va lipsi de la înmormântarea de stat a regelui Harald al V-lea al Norvegiei, care va avea loc miercuri la Oslo, conform comunicatului. El a murit pe 28 august, la vârsta de 89 de ani, la Spitalul Național din Oslo.

El a fost automat succedat la tron de fiul său, Haakon al VIII-lea, imediat după deces, iar noul monarh a depus deja jurământul de credință față de Constituția Norvegiei, marți, 1 septembrie, în Parlamentul de la Oslo. Fără prezența noii regine, însă, care este internată în spital.

Haakon al VIII-lea, în vârstă de 53 de ani, a promis să conducă Regatul Norvegiei în conformitate cu Constituția și legile țării. Norvegia nu organizează o ceremonie de încoronare, astfel că depunerea jurământului reprezintă unul dintre principalele acte constituționale asociate succesiunii la tron.

Regele Harald al V-lea va fi înmormântat miercuri, 9 septembrie, la Catedrala din Oslo, ceremonia urmând să înceapă la ora 13:00. După slujba funerară, va avea loc o ceremonie privată la Biserica Castelului Akershus.

La funeralii sunt aşteptaţi membri ai mai multor familii regale europene. Marea Britanie va fi reprezentată de prinţul William, care îl va reprezenta pe tatăl său, regele Charles al III-lea, în timp ce prinţesa Anne, sora monarhului britanic şi naşa regelui Haakon al VIII-lea, va participa în nume personal.

Printre invitaţii confirmaţi se numără şi regele Willem-Alexander al Ţărilor de Jos, regina Máxima, prinţesa Beatrix şi prinţesa Catharina-Amalia, alături de alţi membri ai familiilor regale şi reprezentanţi ai unor state europene.