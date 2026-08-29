Noul rege al Norvegiei, mesaj emoționant după moartea tatălui său Harald al V-lea

Prințul Haakon, viitorul rege al Norvegiei, după moartea lui Harald. Sursa foto: Agerpres

Noul rege norvegian Haakon al VIII-lea i-a adus sâmbătă un omagiu emoţionant tatălui său răposat, fostul rege Harald al V-lea.

Noul rege norvegian Haakon al VIII-lea a rostit, sâmbătă, primul său discurs către ţară de la accederea la tron, relatează dpa.

"Mulţumesc că ai fost un tată atât de bun pentru Martha şi pentru mine", a zis regele Haakon sâmbătă seară în discursul difuzat în direct de televiziunea şi radioul norvegiene.

Haakon a devenit noul rege al Norvegiei, după moartea lui Harald al VIII-lea

După moartea lui Harald al V-lea vineri dimineaţă, Haakon a devenit noul monarh al ţării scandinave. El are o soră, prinţesa Märtha Louise.

"Ai fost de asemenea un bunic cald şi amuzant. Un soţ iubitor şi afectuos. Un socru generos. Ne-ai susţinut şi ai avut grijă de noi toţi. Îmi va fi dor de el", a spus noul rege de 53 de ani despre tatăl său. "Îmi va fi for de râsul lui, de căldura lui, de modul vesel în care aborda oamenii şi situaţiile", a adăugat regele Haakon.

El a adus un omagiu şi căsătoriei părinţilor săi, observând că sâmbătă se împlinesc 58 de ani de la nunta regelui Harald al V-lea şi reginei Sonja.

Vocea sa a tremurat pentru o clipă când s-a întors către mama sa şi i-a spus: "Aniversare fericită, dragă mamă".

Haakon vrea să urmeze exemplul tatălui său

În ceea ce priveşte propria sa domnie, Haakon a zis că intenţionează să urmeze exemplul tatălui său, dar în acelaşi timp să-şi caute propria sa cale ca monarh.

"Acum este rândul meu", a spus el, adăugând că el şi soţia lui, regina Mette-Marit, vor să fie prezenţi, să asculte şi să înţeleagă diferitele circumstanţe ale vieţilor oamenilor.

Haakon: "Credem într-o Norvegia în care este loc pentru toată lumea"

"Credem într-o Norvegia în care este loc pentru toată lumea", a zis el.

Haakon le-a mulţumit norvegienilor pentru manifestările de simpatie de după moartea tatălui său şi şi-a exprimat recunoştinţa faţă de Harald pentru ce a făcut pentru ţară.

Noul rege urmează să depună jurământul constituţional în faţa Parlamentului norvegian marţi, într-o ceremonie care va fi transmisă în direct la televiziune, notează Agerpres.