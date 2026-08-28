Incendiu de vegetație în Sardinia: Peste 1.000 de persoane, evacuate după ce flăcările au amenințat locuințele

Foto cu rol ilustrativ; Sursa: Agerpres

Sute de persoane au fost evacuate vineri din localitatea Arzana, din Sardinia, după ce un incendiu de vegetație a ajuns la periferie și a amenințat locuințele.

Peste 100 de persoane au fost evacuate vineri din cauza unui incendiu de vegetaţie care ameninţa locuinţele lor din Sardinia, informează agenţia de presă ANSA, potrivit Agerpres.

Flăcările care au izbucnit în această după-amiază în pădurile de lângă Ogliastra au ajuns între timp până la periferia localităţii Arzana. Primarul local, Angelo Stochino, a fost nevoit să evacueze peste 100 de persoane, inclusiv 60 de rezidenţi ai unui centru specializat pentru pacienţi cu boli mintale.

De asemenea, au fost evacuate persoane din locuinţe izolate din mediul rural şi unii locuitori de la periferia oraşului.

"Situaţia este dramatică", a declarat edilul italian pentru agenţia de presă ANSA.

La faţa locului se află trei avioane Canadair (dintre care unul solicitat recent), două elicoptere Super Puma şi trei elicoptere uşoare din flota regională pentru a participa la operaţiunile de stingere a incendiului.

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Zeci de noi incendii de vegetaţie au izbucnit în Grecia

Treizeci şi nouă de incendii de vegetaţie au izbucnit marţi în Grecia în decurs de doar câteva ore, a relatat serviciul de pompieri din această ţară, informează DPA.

Cel mai sever focar se află pe insula Salamis, situată în largul coastelor Atenei, potrivit pompierilor eleni.

Insula Salamis găzduieşte cea mai mare bază a Marinei Greciei. Conform pompierilor aflaţi la faţa locului, baza nu este în pericol.

Incendiul a mistuit deja vegetaţia dintr-un defileu şi este combătut cu ajutorul mai multor avioane şi elicoptere specializate în stingerea flăcărilor. De asemenea, au fost mobilizate unităţi mari de pompieri şi voluntari, a relatat postul de televiziune ERT.

Din cauza secetei persistente, riscul de incendii de vegetaţie rămâne ridicat în zone extinse din Grecia, potrivit agenţiei elene de apărare civilă.

Temperaturile din centrul Atenei au atins marţi pragul de 40 de grade Celsius, iar prognozele meteorologice indică faptul că actualul val de căldură va persista până la începutul săptămânii viitoare.

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MAE, atenționare de călătorie pentru românii din Spania

MAE a transmis, vineri, o atenționare pentru românii care se află sau intenționează să călătorească în Spania.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania că autorităţile locale au instituit un cod portocaliu de risc de incendii de vegetaţie în Comunitatea Autonomă Valenciană.

În prezent, este înregistrat un incendiu de vegetaţie în El Saler, provincia Valencia, transmite MAE.

Se recomandă cetăţenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora, să verifice starea drumurilor prin canalele oficiale ale Direcţiei Generale de Trafic din Spania: etraffic.dgt.es/etrafficWEB/, să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să consulte în permanenţă informaţiile publice comunicate de către autorităţile spaniole: https://www.112cv.gva.es/va/

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