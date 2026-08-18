Incendiile de vegetație fac ravagii în Serbia. Fumul dens a ajuns până la Sofia. Oamenii, sfătuiți să stea în case - VIDEO

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Serbia se luptă cu zeci de incendii de vegetație. Situația este atât de gravă încât fumul a ajuns până la Sofia, iar autoritățile bulgare îi sfătuiesc pe oameni să rămână în case.

Serbia se confruntă în aceste zile cu 45 de incendii de vegetație active. Focul a ucis deja un bărbat în vârstă de 70 de ani, iar fumul dens rezultat din aceste incendii a ajuns marţi deasupra regiunii capitalei bulgare Sofia. În consecință, autorităţile bulgare i-au îndemnat pe oameni să evite ieşirile prelungite în aer liber și să stea mai mult în case, transmite Agerpres, citând EFE.

Un mort și un rănit din cauza incendiilor de vegetație din Serbia

Parchetul din oraşul sârb Smederevo, situat la aproximativ 50 de kilometri est de capitala Belgrad, a confirmat că un bărbat vârstnic a murit luni din cauza intoxicaţiei cu monoxid de carbon şi a arsurilor provocate de un incendiu, în timp ce un tânăr care a încercat să-l ajute a fost rănit.

Potrivit autorităților, în prezent sunt 45 de incendii active, cel mai intens fiind în zona nisipoasă Deliblato, o rezervaţie naturală în nord-estul ţării, unde incendiul izbucnit în urmă cu aproape două săptămâni a ars deja aproximativ 3.500 de hectare de ecosisteme protejate.

"La ora actuală, nici populaţia şi nici bunurile nu sunt în pericol, depunem eforturi pentru a stăvili incendiul. Sunt 345 de pompieri în acţiune pe teren, cu 95 de vehicule şi 37 de maşini operative", a declarat un responsabil al serviciului de pompieri.

El a explicat faptul că terenul în acea zonă nisipoasă este extrem de dificil şi vehiculele se împotmolesc frecvent acolo, în timp ce vântul îşi schimbă rapid direcţia şi sunt astfel declanşate noi incendii.

Alte două incendii majore active sunt în zona muntelui Stolovi, unde au ars aproximativ 200 de hectare de pădure şi vegetaţie joasă, şi mai la sud de acesta, unde au ars circa 60 de hectare de pădure.

Fumul provenit de la incendiile din Serbia a trecut graniţa cu Bulgaria şi a ajuns la Sofia

Între timp, un fum dens provenit de la mai multe incendii din Serbia a trecut graniţa cu Bulgaria şi a ajuns la Sofia. Potrivit primăriei capitalei bulgare, în numai o oră au fost primite peste 40 de apeluri care au semnalat fum, smog toxic şi un puternic miros neplăcut în diferite părţi ale oraşului. Ca măsură de precauție, Primăria Sofia îi sfătuiește pe locuitorii din zonele afectate să țină ferestrele și ușile închise la case și birouri până când fumul se va risipi.

Totodată, grupurile vulnerabile - inclusiv femeile însărcinate, copiii, persoanele în vârstă și persoanele cu afecțiuni respiratorii sau cardiovasculare cronice - sunt sfătuite să reducă la minimum timpul petrecut în aer liber și să evite activitatea fizică intensă, scrie Novinite.

"Nu există niciun incendiu major la Sofia. Informaţiile noastre indică faptul că, în urma numeroaselor incendii din Serbia, s-a format un nor de fum pe care curenţii de aer îl transportă în partea de vest a ţării", a explicat şeful serviciului bulgar de pompieri, Alexander Djartov.

"În plus faţă de contactele pe care le-am stabilit cu colegii noştri de la centrul naţional de operaţiuni din Serbia, este de asemenea evident pe harta sistemului satelitar Copernicus că incendiile sunt departe" de Bulgaria, a adăugat responsabilul citat.

Reamintim că și alte țări precum Grecia, Spania și Croația se confruntă în această vară cu incendii de vegetație masive.

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