Un adevărat erou! Mesajul emoționant transmis de Ambasada Israelului în România după cursa de coșmar Flydubai

Un adevărat erou! Mesajul emoționant transmis de Ambasada Israelului la București după cursa de coșmar Flydubai / FOTO: Facebook Ambasada Israelului în România﻿

Un adevărat miracol la 10.000 de metri altitudine: zborul Flydubai spre Tel Aviv a fost salvat de la prăbușire după ce căpitanul a fost înjunghiat în cabina de pilotaj, iar avionul a plonjat peste 5.000 de metri în două minute. Ambasada Israelului în România a lăudat sacrificiul comandantului indian, desemnat un adevărat erou după ce a descuiat ușa cabinei înainte de a leșina și a permis pasagerilor să-l imobilizeze pe agresor și să redreseze manșa aeronavei.

Momente de groază absolută la peste zece mii de metri altitudine, transformate într-o poveste impresionantă despre solidaritate și sacrificiu. Ceea ce trebuia să fie o cursă de rutină între Dubai și Tel Aviv a devenit scena unei tentative de prăbușire forțată a unui avion comercial, prevenită în ultima clipă prin intervenția eroică a echipajului și a pasagerilor.

Zborul Flydubai FZ1073 a fost deviat de urgență în Arabia Saudită după ce un atacator a scos un cuțit în cabina de pilotaj și l-a înjunghiat pe comandant, notează BBC. În timp ce aeronava pierdea altitudine vertiginos, gestul disperat al pilotului rănit și curajul unui pasager pasionat de aviație au salvat 174 de vieți.

Reacția oficială de la București: Mesajul transmis de Ambasada Israelului

Ecourile actului de curaj au ajuns rapid pe plan internațional. Reprezentanța diplomatică a Israelului la București a ținut să sublinieze caracterul excepțional al intervenției comune, indiferent de originea sau convingerile celor aflați la bord.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ambasada Israelului în România a elogiat sacrificiul pilotului indian:

„Un adevărat erou.

Căpitanul Smit Machchhar, pilotul indian al zborului #Flydubai 1073, a luptat pentru viața pasagerilor după ce a fost înjunghiat în cabina de pilotaj.

Deși grav rănit, acesta a reușit să deblocheze ușa cabinei, permițând pasagerilor israelieni și echipajului emirian să intervină și să salveze toți pasagerii aflați la bord.

Împreună, curajul lor extraordinar a contribuit la salvarea a 174 de vieți.

Naționalități diferite. Un act remarcabil de curaj.

Îi dorim Căpitanului Machchhar însănătoșire grabnică!”

De la afacerea cu textile la manșa de Boeing: Cine este pilotul care a salvat 174 de vieți

Originar din Mumbai, căpitanul Smit Machchhar (40 de ani) nu a visat dintotdeauna să cucerească cerul. Până la 19 ani, planul său de viață era să preia compania de textile a familiei. El a absolvit cursuri de inginerie textilă și studii de management la prestigiosul Institut Welingkar din Mumbai. O participare la un seminar de profil i-a schimbat însă destinul: s-a îndrăgostit iremediabil de aviație, a plecat la școala de piloți din Noua Zeelandă, iar după un deceniu ca instructor de linie la operatorul indian SpiceJet, a trecut la manșa Flydubai.

Un veteran respectat, cu aproape 9.750 de ore de zbor acumulate pe aeronave Boeing 737 de-a lungul a 15 ani de carieră, Machchhar a demonstrat că principiul său suprem rămâne dincolo de orice compromis. Așa cum mărturisea într-un interviu: „Întârzierea nu este problema mea. Tot ce îmi doresc este ca pasagerii să coboare teferi din avion”.

Pe podea, sub loviturile de cuțit, căpitanul a găsit ultima fărâmă de energie pentru a acționa butonul de deschidere a carlingii, făcând exact ce și-a promis mereu: să-și aducă toți oamenii în siguranță la sol.

Două minute de coșmar: Cădere liberă de peste 5.000 de metri

Conform datelor furnizate de platforma Flightradar24, drama s-a declanșat la aproximativ două ore și jumătate după decolarea din Emiratele Arabe Unite. Deasupra teritoriului saudit, aeronava a intrat brusc într-un picaj violent: a pierdut aproximativ 5.200 de metri în mai puțin de două minute.

În carlingă, transponderul a trecut de la codul general de urgență 7700 la codul 7500, semnalul internațional care indică deturnarea aeronavei.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a explicat dinamica atacului: unul dintre piloți a fost înjunghiat cu brutalitate de către o persoană din cabină, iar individul a încercat în mod evident să prăbușească aparatul de zbor. În timp ce căpitanul Smit Machchhar zăcea plin de sânge, a găsit puterea să deschidă mecanismul de blocare a ușii blindate chiar înainte de a-și pierde cunoștința.

Mărturia pasagerului care a redresat avionul: „Am tras de manșă!”

Dincolo de ușa deschisă la limită, pasagerii au înțeles imediat pericolul de moarte. Printre cei care s-au năpustit în carlingă s-a aflat Yaniv Hayun. Bărbatul a povestit cum a reușit să îl neutralizeze pe agresor și să stabilizeze traiectoria avionului. El s-ar fi folosit de cunoștințele acumulate din documentare TV.

„Individul încerca să distrugă instrumentele de bord pentru a scoate avionul din funcțiune. L-am prins de gât și l-am tras afară din carlingă”, povestește el.

Odată atacatorul scos din cabină, ceilalți călători l-au imobilizat la podea.

„Am tras de manșă spre înapoi. Mă uit frecvent la seria documentară «Dezastre în aer» (Air Crash Investigation). Avionul a început să se redreseze, încă puțin, iar apoi un alt pilot mi-a spus că preia el comanda de acolo”, adaugă Yaniv Hayun.

Un alt martor, Zvika Meness, a detaliat lupta corp la corp de pe culoar: atacatorul a fost legat chiar cu propriile bride de plastic (zip ties) și cu cablurile căștilor audio. Scenele au fost de o duritate extremă. Mama unei pasagere a relatat plângând convorbirea telefonică purtată cu fiica ei: „Avionul începuse să piardă controlul. Toți oamenii țipau, credeau că se prăbușesc. Era sânge peste tot pe jos, iar un pilot striga disperat după ajutor”.

Anchetă de securitate la nivel înalt în Arabia Saudită

Aparatul Flydubai a aterizat în siguranță pe aeroportul din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite, escortat și monitorizat de forțele aeriene din regiune. La aterizare, echipajele medicale l-au transportat de urgență pe căpitanul indian la spital, starea acestuia fiind stabilizată.

Agresorul a fost arestat pe pistă de forțele de securitate saudite și se află sub interogatoriu. Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a descris evenimentul drept o tentativă de atac terorist de tip jihadist, în timp ce anchetatorii analizează toate pistele privind breșele de securitate care au permis introducerea unei arme albe la bord.

Toți cei 174 de pasageri au fost preluați ulterior de o aeronavă trimisă special de companie și au aterizat teferi pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv.