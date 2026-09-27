Ce ar fi capturat Iranul în Strâmtoarea Ormuz. Teheranul acuză o operațiune de spionaj a SUA

Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Gardienii Revoluţiei din Iran au afirmat - duminică - că ar fi capturat o dronă submarină americană în strâmtoarea strategică Ormuz, aflată în prezent în centrul ostilităţilor între Teheran şi Washington, relatează France Presse.

"Datorită unei operaţiuni coordonate şi complexe, care a implicat serviciile de informaţii şi de război electronic, forţele navale ale Corpului Gardienilor Revoluţiei au reuşit să captureze o dronă subacvatică de ultimă generaţie aparţinând armatei teroriste americane", potrivit unui comunicat transmis de televiziunea de stat iraniană.

Iranul susține că drona americană desfășura o misiune de spionaj

Aparatul de tipul Remus 600 "opera în Strâmtoarea Ormuz în scopuri de spionaj", au adăugat Gardienii, precizând că acesta se află " de acum în mâinile experţilor responsabili cu recuperarea datelor".

Anterior în septembrie, Gardienii indicaseră de asemenea că au capturat "una din dronele subacvatice cele mai moderne ale armatei americane" la intrarea în Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea, prin care tranzitau înaintea războiului o cincime din hidrocarburile mondiale, se află în prezent în centrul conflictului pe care SUA şi Israelul l-au declanşat la sfârşitul lunii februarie prin lovituri asupra Iranului. De atunci, Republica islamică revendică controlul asupra acesteia, iar Washingtonul impune în schimb o blocadă porturilor iraniene.