﻿ Ce ar fi capturat Iranul în Strâmtoarea Ormuz. Teheranul acuză o operațiune de spionaj a SUA | DCNews
Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Internațional Ce ar fi capturat Iranul în Strâmtoarea Ormuz. Teheranul acuză o operațiune de spionaj a SUA

Ce ar fi capturat Iranul în Strâmtoarea Ormuz. Teheranul acuză o operațiune de spionaj a SUA

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
nava nave stramtoarea ormuz iran razboi
Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Gardienii Revoluţiei din Iran au afirmat - duminică - că ar fi capturat o dronă submarină americană în strâmtoarea strategică Ormuz, aflată în prezent în centrul ostilităţilor între Teheran şi Washington, relatează France Presse.

"Datorită unei operaţiuni coordonate şi complexe, care a implicat serviciile de informaţii şi de război electronic, forţele navale ale Corpului Gardienilor Revoluţiei au reuşit să captureze o dronă subacvatică de ultimă generaţie aparţinând armatei teroriste americane", potrivit unui comunicat transmis de televiziunea de stat iraniană.

Iranul susține că drona americană desfășura o misiune de spionaj

Aparatul de tipul Remus 600 "opera în Strâmtoarea Ormuz în scopuri de spionaj", au adăugat Gardienii, precizând că acesta se află " de acum în mâinile experţilor responsabili cu recuperarea datelor".

Anterior în septembrie, Gardienii indicaseră de asemenea că au capturat "una din dronele subacvatice cele mai moderne ale armatei americane" la intrarea în Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea, prin care tranzitau înaintea războiului o cincime din hidrocarburile mondiale, se află în prezent în centrul conflictului pe care SUA şi Israelul l-au declanşat la sfârşitul lunii februarie prin lovituri asupra Iranului. De atunci, Republica islamică revendică controlul asupra acesteia, iar Washingtonul impune în schimb o blocadă porturilor iraniene.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
sua
strâmtoarea Ormuz
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Internațional
Citește mai multe din Internațional
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close